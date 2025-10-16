Doctor's Advice Medicine for Kids: डॉक्टरांचा सल्ला घ्या अन् गरज भासल्यासच मुलांना औषधे द्या! भारतीय बालरोगतज्ज्ञ संघटनेच्या सूचना

Children Medicine Safety: लहान मुलांना झालेल्या सर्दी-खोकल्यावर तत्काळ औषधे देण्याऐवजी त्यांना आधी नैसर्गिकरीत्या बरे होऊ द्यावे. बहुतांश मुलांमध्ये सर्दी-खोकल्याची लक्षणे काही दिवसांत आपोआप कमी होतात. त्यामुळे औषधांचा अतिरेक टाळणे आवश्यक असून, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच औषधे द्यावीत, अशा सूचना भारतीय बालरोगतज्ज्ञ संघटनेच्या अंतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय श्वसनविषयक शाखेने दिला आहे. .खोकला हे सर्दीचे सामान्य लक्षण आहे व ती एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया असून तो श्वसनमार्गातील चिकट कफ (म्युकस) बाहेर टाकणे तसेच फुप्फुसाचे रक्षण करण्यास मदत करतो. खोकल्यावर घरगुती व औषधविरहित उपाय अधिक प्रभावी ठरतात. यामध्ये कोमट पाणी किंवा इतर गरम पेय घेतल्याने घशातील वेदना कमी होतात. बहुतेक मुलांचे आरोग्य नैसर्गिकरीत्या सुधारते. औषधांनी त्यांचा आजारपणाचा कालावधी कमी होत नाही, असे संघटनेने दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे..Cough Syrup Alert: "लहान मुलांना खोकला झाल्यावर कफ सिरपची गरज नसते?" वाचा डॉक्टरांनी केलेला खुलासा.सर्दी व खोकल्याच्या काही औषधांमध्ये अँटिहिस्टामाइन (शरीरात अॅलर्जी, सर्दी, शिंक, डोळ्यांत पाणी येणे, नाक चोंदणे अशा लक्षणांवरील औषध) आणि डीकन्जेस्टंट्स (नाक बंद होणे किंवा सूज कमी करणारे औषध) असतात. त्यामुळे श्वसन मंदावणे, बेशुद्ध पडणे यांसारखे गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात. .खोकल्यामुळे मुलाला श्वास घेण्यास किंवा झोपेत व्यत्यय येत असल्यास तेव्हाच त्याला औषधांची गरज पडते. दोन वर्षांच्या आतील मुलांना खोकल्याचे औषध देऊ नये. दोन ते पाच वर्षे वयोगटातील मुलांना खूप गरज असेल तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच औषधे द्यावीत, असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संजीवसिंग रावत, सचिव डॉ. एन. पी. मोदी यांनी केले आहे..Dextromethorphan Cough Syrup: राजस्थानमध्ये हे कफ सिरप ठरतंय धोकादायक! डेक्सट्रोमेथॉर्फनबद्दल जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती.पाच वर्षांपर्यंतच्या बालकांना खोकल्याचे औषध डॉक्टर, बालरोगतज्ज्ञांच्या परवानगीशिवाय देऊ नये. बाळाला फुप्फुसाचा संसर्ग आहे की श्वसन संस्थेच्या वरील भागाचा संसर्ग आहे, हे डॉक्टर तपासून सांगू शकतात. त्यानुसार ते औषध देण्याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतात. - डॉ. स्मिता सांगडे, बालरोगतज्ज्ञ, कमला नेहरू रुग्णालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.