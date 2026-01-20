आरोग्य

कोलेस्ट्रॉलला करा कायमच 'बाय-बाय'! 'या' 2 भाज्या लिव्हर अन् हृदयासाठी ठरणार संजीवनी

Cholesterol Control Remedies : हृदय आणि लिव्हर निरोगी ठेवणाऱ्या या भाज्या बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी करून शरीर फिट ठेवण्यास मदत करतात. या भाज्या नियमित आहारात घेतल्यास आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम दिसून येतो.
Bitter Gourd Ladyfinger benefits Cholesterol, Heart, Liver

Bitter Gourd Ladyfinger Benefits : आजच्या जीवनात आपण बाहेर कोणताही कसाही आहार करतो. लाइफस्टाईल चुकीची आणि चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे लिव्हर आणि हृदयावर ताण येतो. पण पोषणतज्ज्ञांच्या मते, तुमच्या स्वयंपाकघरातील कारले आणि भेंडी या दोन भाज्या कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. तुमचे दोन्ही अवयव निरोगी ठेवण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतात.

