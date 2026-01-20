कोलेस्ट्रॉलला करा कायमच 'बाय-बाय'! 'या' 2 भाज्या लिव्हर अन् हृदयासाठी ठरणार संजीवनी

Bitter Gourd Ladyfinger Benefits : आजच्या जीवनात आपण बाहेर कोणताही कसाही आहार करतो. लाइफस्टाईल चुकीची आणि चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे लिव्हर आणि हृदयावर ताण येतो. पण पोषणतज्ज्ञांच्या मते, तुमच्या स्वयंपाकघरातील कारले आणि भेंडी या दोन भाज्या कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. तुमचे दोन्ही अवयव निरोगी ठेवण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतात..लिव्हर डिटॉक्सकारल्याचा ज्यूस एक नॅचरल 'डिटॉक्स एजंट' म्हणून काम करतो असतो. यातील अँटीऑक्सिडंट्स यकृतातील हानिकारक विषारी पदार्थ बाहेर काढून टाकतात, ज्यामुळे फॅटी लिव्हर सारख्या गंभीर समस्यांचा धोका टळतो..हृदयाचे आरोग्य आणि कोलेस्ट्रॉलकरल्याचे ज्यूस आणि भेंडीची भाजी शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करून चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यास मदत करते. यातील पोटॅशियम उच्च रक्तदाब नियंत्रित ठेवते, हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता कमी होते. .भेंडीमधील घटक आतड्यांमधील वाढलेले कोलेस्ट्रॉल शौचावाटे बाहेर काढतात, ज्यामुळे LDL पातळी कमी होते. नियमित भेंडी खाल्ल्याने हृदयविकाराचा आणि स्ट्रोकचा धोका कमी होतो,रक्तवाहिन्या स्वच्छ ठेवण्यास मदत करते..रक्तातील साखर नियंत्रणमधुमेहींसाठी कारल्याचा ज्यूस एखाद्या वरदानासारखा आहे. कारल्याचा ज्यूस नैसर्गिकरित्या इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढवतो आणि रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित राखण्यास मदत करतो. भेंडीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने रक्तातील साखर हळूहळू वाढते, त्यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे..झटपट वजन कमी करणेजर तुम्हाला वजन कमी करण्यात अडथळे येत असतील, तर कारल्याचा ज्यूस तुमची पचनशक्ती वाढवतो. यामुळे शरीरातील अतिरिक्त चरबी जाळण्याची प्रक्रिया वेगवान होते. भेंडीमध्ये भरपूर फायबर असल्याने पचनक्रिया सुरळीत राहते आणि बराच वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे वजन वाढत नाही..कारल्यातील पोषणमूल्यकारले हे केवळ चवीला कडू असले तरी ते पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे. यामध्ये जीवनसत्त्वे अ, क, बी१, बी२, बी३ आणि बी९ असते. कॅल्शियम, लोह, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, झिंक आणि फायबर असे खनिजे असतात..महिलांनो सावधान! लठ्ठपणामुळे वाढतोय ‘या’ गंभीर आजाराचा धोका; तज्ज्ञांचा इशारा.भेंडीमधील पोषणमूल्यभेंडीमध्ये 'म्युसिलेज' नावाचा जो चिकट पदार्थ असतो, त्यातील पेक्टिन आणि विरघळणारे फायबर कोलेस्ट्रॉलला शरीराबाहेर टाकण्यास मदत करतात.भेंडीमधील पॉलिफेनॉल अँटीऑक्सिडंट्स हृदयाची सूज कमी करतात आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये गुठळ्या होण्यापासून रोखतात..तज्ज्ञांचा सल्ला तज्ज्ञांच्या मते, शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यासाठी सकाळी रिकाम्या पोटी ज्यूस प्या. आठवड्यातून किमान एकदा किंवा तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार नियमित घेतल्यास याचे दीर्घकालीन फायदे मिळतात. निरोगी हृदय आणि संतुलित कोलेस्ट्रॉलसाठी तुमच्या रोजच्या आहारात भेंडीचा समावेश करा आणि फिट राहा!.डायबिटीजला करा गुडबाय! घरच्या घरी शुगर नियंत्रणात ठेवणाऱ्या खास बिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.