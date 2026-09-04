गोपालकृष्ण

श्रीकृष्ण एक आदर्श अपत्य. आज ५५०० वर्षांनंतरही श्रीकृष्ण जयंती आणि श्रीकृष्णलीला, श्रीकृष्णांचे महाभागवत यांची पारायणे, प्रवचने भारतवर्षात अत्यंत प्रचलित आहेत. आजही श्रीकृष्ण जयंती उत्सवाचे स्वरूप देऊन साजरी केली जाते. नुसतेच स्वतःच्या आई-वडिलांना बंधनातून मुक्त केले म्हणून नव्हे तर आपले इतर नातेवाईक, मित्रमंडळी, बालगोपाळांपासून ते अक्रूर, यादव, पांडव वगैरे सर्व वयाच्या व अधिकाराच्या लोकांना अभिमान वाटेल असा हा जन्म, असे हे कर्तृत्व आणि असा हा आदर्श. .जगावेगळे असे काही न करता सर्वसामान्यांप्रमाणे राहून अगदी गल्लीतल्या मुलांमध्ये खेळण्यापासून ते आपल्याहून मोठ्या वयाच्या गोप-गोपींमध्ये रममाण होऊन मिसळून जाणारा; नंदग्राम गोकुळासारख्या लहानशा गावावरची संकटे दूर करणारा तसेच मथुरेसारख्या मोठ्या शहरावर होणाऱ्या अत्याचारासाठी झटणारा; अनेक जुलमी राजांना दंड देऊन तेथील प्रजेला भीतीमुक्त करणारा; स्त्रीला पूजनीय व आदिदेवता मानून तिचा अपमान हा संपूर्ण मानवतेचा अपमान आहे असे समजून स्त्रीची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यासाठी अनेक क्लृत्प्या, वेळप्रसंगी कारस्थाने करून स्त्रीला त्रास देणाऱ्यांना, तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांना नेस्तनाबूत करणारा; मल्लविद्येत प्रावीण्य मिळविलेला; उत्तम शरीरसौष्ठव व स्वास्थ्य असलेला; दह्या-दुधाच्या-लोण्याच्या व्यवसायापासून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या व्यवसायात व्यवस्थित लक्ष घालून सर्वसामान्यांना समृद्धी मिळवून देणारा; सामाजिक क्रांती करविणारा, प्रत्यक्ष युद्धात सहभागी न होता अर्जुनाकडून त्याचे कर्तव्य करवून घेणारा; अधर्माने लढणाऱ्यांचा पराजय करवणारा; श्रीकृष्ण आपला पती व्हावा असे अनेक स्त्रियांना इतकेच नव्हे तर अनेक राजकन्यांना ज्याच्याबद्दल वाटते असा; श्रीकृष्ण बरोबर असला तर विजय नक्की असा विश्र्वास, खात्री व श्रद्धा उत्पन्न करणारा; आपल्याला असाच मुलगा व्हावा असे प्रत्येक व्यक्तीला वाटेल असे अलौकिक व्यक्तिमत्व असणारा असा श्रीकृष्ण. सर्व व्यायामशाळांमध्ये श्रीहनुमंतांबरोबर खरे तर श्रीकृष्णांचा फोटो लावावा..हा सर्व श्रीकृष्णमहिमा लक्षात घेऊन ‘आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार’ पुस्तकाच्या वेळी गर्भवतीच्या शयनकक्षात एखादा सुंदर श्रीकृष्णांचा फोटो असावा अशी कल्पना मनात आली. अशा सुंदर फोटोकडे पाहिल्यावर आपल्याला श्रीकृष्णासारखे बालक व्हावे अशी इच्छा उत्पन्न होऊन श्रीकृष्णकृपेने तसे घडेल सुद्धा अशी यामागची संकल्पना. कुलाला अभिमान ठरावा असे श्रीकृष्णासारखे अपत्य, मग तो मुलगा असो वा मुलगी, जन्माला येण्यासाठी गर्भसंस्कारांचे महत्त्व खूपच असते. कंसाने तुरुंगात टाकल्यामुळे वसुदेव-देवकी यांना संपूर्ण विश्रांती मिळाली व ईशचिंतन घडले. सर्व प्रजेचे संकट दूर करून रक्षण करणारे अपत्य आपल्या पोटी जन्माला येणार अशी श्रद्धा व विचार त्यांच्या मनात पक्का झालेला होता. प्रथम दांपत्याच्या मनात असा विश्र्वास, आत्मविश्र्वास किंवा श्रद्धा रुजली पाहिजे की होणारे अपत्य हे केवळ एक मूल झाल्याचे समाधान असण्यापुरते असू नये तर ते अपत्य संपूर्ण मानवजातीला काहीतरी उपकारक ठरेल असे असावे..मुख्य म्हणजे अपत्याचा जन्म ही संकल्पना असावी, हा अपघात नसावा. एखादे काम करायचे असल्यास त्यासाठी मंडळी सुटी काढतात, वेळ काढतात, योग्य ऋतू पाहतात व कार्याची आखणी करतात. त्याप्रमाणे गर्भधारणा ही आकस्मिक व अनपेक्षित नसावी तर त्यासाठी व्यवस्थित पूर्वनियोजन केलेले असावे. देवकीची पहिली सात मुले जगली नाहीत म्हणून आठवा श्रीकृष्ण जन्माला येणार नाही किंवा तोही पहिल्या सातांप्रमाणेच मरेल असे न वाटता तिने स्वतःच्या श्रद्धेवर व्यवस्थित आत्मनियोजन केले व तिला आठवा पुत्र झाला. कारागृहात असल्यामुळे म्हणा, किंवा तशी योजना केलेली म्हणून म्हणा गर्भातील अपत्यावर श्रद्धा संस्कारांचे परिणाम झालेच. तसचे गर्भातील प्रत्यक्ष देवत्व असलेल्या श्रीकृष्णांमुळे मातेचे आरोग्य, मानसिकता वगैरे गोष्टी पण संतुलित राहिल्या..देवकी व वसुदेव दोघेही सुशिक्षित होते. वसुदेव तर एका गावाचा मुख्य होता. त्यांनी तुरुंगातील परिस्थितीचा योग्य उपयोग करून घेऊन संपूर्ण वेळ ईशचिंतनात घालविला. श्रीकृष्णाचे पुढचे आयुष्य शत्रुदमन व प्रजेचे रक्षण करण्यात कसे जावे याचा जणू आराखडा तयार केला. गर्भ राहिल्यानंतर सतत कंसाची भीती असल्यामुळे शत्रूशी कसे लढायचे, शत्रूला कसे तोंड द्यायचे, कशा योजना आखायच्या याचे त्यांना सतत चिंतन केल्यामुळे श्रीकृष्णाला लढण्याचे बाळकडू जणू गर्भातच मिळाले असणार. जन्म झाल्यानंतर साहजिकच कारागृहातील व मथुरेतील वास्तव्य संगोपनासाठी व पुढच्या संस्कारांसाठी योग्य व्हावे हे पाहून पहिल्या काही महिन्यातील किंवा सहा वर्षांपर्यंतचे सर्व संस्कार अतिशय व्यवस्थितपणे यशोदेच्या मार्गदर्शनाखाली नंदबाबांच्या घरी होऊ शकले. यशोदा ही श्रीकृष्णांची प्रत्यक्ष माता नसल्याने एका बाजूने लाड व दुसऱ्या बाजूने शिस्त या दोन्हींमध्ये श्रीकृष्णांचे व्यक्तिमत्व व्यवस्थित घडत गेले. परमेश्र्वराने अवतार घेतलेला असला तरी शरीरात आल्यानंतर काही शारीरिक नियम स्वीकारून संस्काराची मदत घ्यावी लागते, ती मदत श्रीकृष्णाला व्यवस्थित मिळाली व जगाच्या उद्धारासाठी, मानवतेच्या कल्याणासाठी योगेश्वर श्रीकृष्णांचा अवतार झाला. ही सर्व आयुर्वेदीय गर्भसंस्काराची किमया !!.श्रीकृष्णांच्या गोपीवस्त्रहरण (आत्म्यावर चढविलेले मुखवटे काढल्याशिवाय परमात्मदर्शन नाही हे सांगण्यासाठी), द्रौपदीवस्त्रपूरण (स्त्रीसन्मान व प्रतिष्ठा सांभाळण्यासाठी), कालियामर्दन (जलशुद्धिकरणासाठी), कंसनिर्दालन (दुष्टप्रृत्तींचा नाश करण्यासाठी) अशा अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी प्रसिद्ध असल्या तरी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वसामान्यजनतेसाठी व लोककल्याणासाठी, त्यांच्या उद्योग व्यवसायसंवर्धनासाठी व त्यांचे आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी केलेला प्रयत्न. मित्रमंडळींवर केलेले अतिशय प्रेम, दूध-दुभत्याच्या वाढीसाठी व बालकांना आवश्यक असलेले दूध लोणी, तूप योग्य वेळी मिळावे म्हणून स्वीकार केला ‘माखनचोर’ हा आरोप. मथुरेच्या बाजारातील जाचक करआकारणी विरोधात केलेले आंदोलन गो-सेवा दुधा-तुपाचे महत्त्व वाढविल्यामुळे श्रीकृष्णांना ‘गोपाल’ हे नामाभिधान मिळाले..आरोग्यासाठी कृपा हवी गोपालकृष्णांची व सेवा हवी गाईची. दूध, दही, लोणी, तूप यांच्याशिवाय माणसाचे आणि गोमय, गोमूत्र यांच्याशिवाय वनस्पतींचे व शेतीचे आरोग्य नीट राहणारच नाही, तसेही ‘गो’ (इंद्रिये) ही बाह्यवस्तूकडे आकर्षित होणारी असतात आणि त्यांना ‘पाल’ म्हणजे त्यांच्यावर विजय मिळवून तनाचे व मनाचे संपूर्ण आरोग्य देणारा तो ‘गोपाल’..अन्यायाविरुद्ध व अत्याचाराविरुद्ध धर्मयुद्धाचे समर्थन करणारे श्रीकृष्ण. कोणाचीही जमीन न लाटता समुद्राकडून जमीन घेऊन प्रजेसाठी सोन्याची द्वारका वसविणारे श्रीकृष्ण. कर्म करतानाच आनंददायी फळ मिळवून जेव्हा कर्माचे फळ प्रत्यक्ष मिळेल त्यावर परमेश्वराचा म्हणजेच पर्यायाने मनुष्यमात्रांचाही हक्क असतो असा कर्मयोगाचा पाठ देणारे व ‘ज्ञान भक्ती विना’ व ‘भक्ती ज्ञान विना’ उपयोगाची नाही हे सांगणारी श्रीमद्भगवद्गीता गाणारे श्रीकृष्णच सर्वांना आरोग्य व मनःशांती देऊ शकतात.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून ‘संतुलन आयुर्वेद’द्वारा संकलित).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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