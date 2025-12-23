आरोग्य

त्वचेचे आजार व आतड्यांचे आरोग्य

त्वचेचे अनेक आजार हे केवळ बाह्य समस्या नसून आतड्यांतील सूज आणि जंतुसंतुलन बिघडल्याचे लक्षण असू शकतात. खऱ्या अर्थाने त्वचा सुधारायची असेल, तर क्रीमपेक्षा आधी Gut Health सुधारण्याची गरज आहे.
Gut–Skin Axis: The Hidden Connection

डॉ. मृदुल देशपांडे

आहारमंत्र

मुरुम, एक्झिमा, सोरायसिस, कोरडी किंवा सतत खाज येणारी त्वचा, हे सगळे प्रश्न आपण बहुतेक वेळा ‘फक्त स्किनचा प्रॉब्लेम’ म्हणून पाहतो. क्रीम, लोशन, फेसवॉश बदलतो; पण थोडा वेळ बरं वाटून पुन्हा तेच सुरू होतं. फंक्शनल मेडिसिननुसार त्वचेवर दिसणारी ही लक्षणं आतड्यांत सुरू असलेल्या बिघाडाचं प्रतिबिंब असतात.

