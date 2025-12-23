त्वचेचे आजार व आतड्यांचे आरोग्य

डॉ. मृदुल देशपांडेआहारमंत्रमुरुम, एक्झिमा, सोरायसिस, कोरडी किंवा सतत खाज येणारी त्वचा, हे सगळे प्रश्न आपण बहुतेक वेळा ‘फक्त स्किनचा प्रॉब्लेम’ म्हणून पाहतो. क्रीम, लोशन, फेसवॉश बदलतो; पण थोडा वेळ बरं वाटून पुन्हा तेच सुरू होतं. फंक्शनल मेडिसिननुसार त्वचेवर दिसणारी ही लक्षणं आतड्यांत सुरू असलेल्या बिघाडाचं प्रतिबिंब असतात..आतडे आणि त्वचा - आतला संवादआपल्या शरीरात Gut–Skin Axis नावाचं एक महत्त्वाचं नातं आहे. म्हणजे आतड्यांतील आरोग्य थेट त्वचेवर परिणाम करतं. आतड्यांत सुमारे शंभर ट्रिलियन जंतू असतात, चांगले आणि वाईट. हे जंतू संतुलित असतील, तर सूज (inflammation) कमी राहते आणि त्वचा निरोगी दिसते. मात्र, हे संतुलन बिघडलं, की त्वचा पहिली तक्रार करायला लागते..लीकी गट आणि त्वचेची सूजआतड्यांची भिंत कमकुवत झाली की अर्धवट पचलेलं अन्न, विषारी घटक रक्तात शिरतात, यालाच लीकी गट म्हणतात. शरीर याला ‘धोका’ समजून रोगप्रतिकारशक्ती सक्रिय करतं आणि सूज वाढते.ही सूज त्वचेवर दिसू लागते : मुरुम, लालसरपणा, एक्झिमा, सोरायसिस, सतत खाज. म्हणजेच त्वचेचा आजार हा आतड्यांतल्या सूजेचा बाहेर दिसणारा आरसा असू शकतो..पचन बिघडलं की पोषण कमीत्वचा निरोगी ठेवण्यासाठी झिंक, व्हिटॅमिन ए, डी, ओमेगा-3, बायोटिन यांसारखी पोषणद्रव्यं आवश्यक असतात. आतड्यांत सूज किंवा जंतुसंतुलन बिघडलं असेल, तर ही पोषणद्रव्यं नीट शोषली जात नाहीत. मग बाहेरून कितीही क्रीम लावली, तरी आतून त्वचा कमजोरच राहते.अँटिबायोटिक्स, साखर आणि प्रोसेस्ड अन्नवारंवार अँटिबायोटिक्स, जास्त साखर, बेकरी पदार्थ, फास्ट फूड यामुळे चांगले जंतू कमी होतात आणि वाईट जंतू वाढतात. याचा परिणाम म्हणजे, मुरुम वाढणं, त्वचा तेलकट होणं, किंवा सतत रॅश येणं..फंक्शनल मेडिसिन काय वेगळं करते?फंक्शनल मेडिसिन त्वचेकडे फक्त बाहेरून पाहत नाही. फंक्शनल मेडिसिननुसार काही प्रश्न महत्त्वाचे असतात : पचन कसं आहे? पोट फुगणं, बद्धकोष्ठता आहे का?; अन्न अॅलर्जी आहे का?; आतड्यांत सूज किंवा लीकी गट आहे का? (Lab Tests करून पाहणे - Gut Test, Histamine Overload Test); आहारात फायबर आणि आंबवलेले पदार्थ आहेत का?.फंक्शनल मेडिसिननुसार उपचार असा असतो :आतड्यांचं जंतुसंतुलन सुधारणंअँटी-इन्फ्लेमेटरी (Low Carb) आहार घेणंप्रोबायोटिक आणि प्रीबायोटिक अन्नाचं सेवन करणंगहू आहारातून वर्ज्य करणं (पारंपरिक गव्हात व आजच्या गव्हात खूप फरक आहे)जेव्हा आतडं खऱ्या अर्थाने ‘हिल’ होतं, तेव्हा त्वचा आपोआप सुधारायला लागते. रूट-कॉज वर आधारित उपचार केल्यास, शरीर दीर्घकालीन निरोगी राहते.निष्कर्ष : त्वचा हा फक्त सौंदर्याचा भाग नाही, ती शरीराच्या आत चाललेल्या प्रक्रियांची सूचना देणारा अवयव आहे. फक्त मलम लावून त्वचा बरी होत नसेल, तर आतड्यांकडे (Gut Health) पाहण्याची वेळ आली आहे. निरोगी त्वचेचा खरा फॉर्म्युला क्रीममध्ये नाही, तर निरोगी आतड्यांत (Gut) आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.