Hair Straightening Health Risks: फक्त १७ व्या वर्षी किडनी डॅमेज! हेअर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करणं पडलं महागात; पार्लरमध्ये जाण्यापूर्वी ही बातमी नक्की वाचा

Hair Straightening Treatment Triggers Kidney Damage in Teen: सुंदर दिसण्यासाठी मुलं आणि मुली दोघेही वेगवेगळे ब्युटी प्रोडक्ट्स आणि स्टायलिंग टिप्स वापरत असतात, केस अजून खुलून आणि छान दिसावेत म्हणून वेगवेगळ्या हेअर ट्रीटमेंट्स करतात. पण हे प्रोडक्ट्स आणि पार्लरमध्ये जाऊन केलेल्या वेगवेगळ्या हेअर ट्रीटमेंट्स आरोग्याच्या दृष्टीने नेहमी चांगलंच असेल असं नाही. त्यांच्यामुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम सुद्धा होऊ शकतात. काही दिवसांपूर्वीच अशा प्रकारची एक घटना घडली आहे. हेअर स्ट्रेटनिंग करायला पार्लरमध्ये गेलेल्या एक १७ वर्षांच्या मुलीला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागलंय. ही घटना इस्रायलमध्ये घडली असून मेडिकल रिपोर्ट्सनुसार त्या मुलीच्या दोन्ही किडन्यांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. मात्र हे एकच प्रकरण नाही, तर मागच्या महिन्यात २५ वर्षांच्या एका मुलीला याच कारणासाठी हॉस्पिटल मध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. मग हेअर स्ट्रेटनिंगचा किडनी खराब होण्याशी काय संबंध आणि इतरांनी दक्षता बाळगण्यासाठी कोणत्या गोष्टीत लक्षात ठेवल्या पाहिजेत ते जाणून घेऊया. .ही लक्षणं दुर्लक्षित करू नयेहॉस्पिटलच्या रिपोर्टनुसार, हेअर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंटनंतर त्या मुलीला सतत उलटी, मळमळ, प्रचंड डोकेदुखी अशी लक्षणं जाणवत होती. त्यानंतर तिला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. तिथे काही महत्त्वाच्या टेस्ट्स केल्यांनतर समजलं की, तिच्या यादोन्ही किडनी गंभीररित्या खराब झाल्या आहेत..हेअर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट आणि किडनी डॅमेजचा संबंध काय?नेफ्रोलॉजी इन्स्टिट्यूटच्या प्रमुख प्राध्यापिका लिंडा शावित आणि डॉ. एलोन बेनाया यांनी २०२३ मध्ये एक संशोधन प्रकाशित केलं होतं. त्यात १४ ते ५८ वयोगटातील २६ महिलांची माहिती नोंदवली आहे. या महिलांना याआधी कोणताही गंभीर आजार नव्हता. मात्र अचानक त्यांना किडनी निकामी झाल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. जेव्हा टेस्ट्स केल्या तेव्हा लक्षात आलं की या सगळ्या महिलांनी ग्लायऑक्सिलिक अॅसिडवर आधारित केस सरळ करण्याची ट्रीटमेंट करून घेतली होती..ग्लायऑक्सिलिक अॅसिड म्हणजे नेमकं काय?ग्लायऑक्सिलिक अॅसिड (C₂H₂O₃) हे नैसर्गिकरीत्या आढळणारे सेंद्रिय रसायन असून ते दोन कार्बन असलेले साधे आम्ल आहे आणि त्यामध्ये अल्डिहाइड व कार्बॉक्सिल असे दोन घटक असतात; औषधे, चव देणारे पदार्थ, प्लास्टिकसदृश सामग्री आणि शेतीतील रसायने तयार करण्यासाठी याचा वापर होतो. पण जर केस सरळ करण्याच्या काही ट्रीटमेंटमध्ये याचा वापर केला असेल तर किडनीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे अचानक किडनीचे नुकसान होणे तसेच किडनीमध्ये ऑक्सलेट स्फटिक तयार होण्याचा धोका वाढतो, म्हणूनच आरोग्य तज्ज्ञांनी याबाबत सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..बचाव कसा कराल?जगभरात अशा अनेक घटना समोर आल्यानंतर काही देशांनी ग्लायऑक्सिलिक अॅसिड असलेली उत्पादनं वापरण्यावर बंदी घातली आहे. तरीही त्वचा किंवा केसांवर कोणतेही केमिकलयुक्त प्रॉडक्ट्स वापरण्यापूर्वी त्याचे दुष्परिणाम नीट समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे..हे लक्षात ठेवाकेस सरळ करण्यासाठी वापरले जाणारे प्रॉडक्ट्स डायरेक्ट टाळूवर (Skalp) किंवा केसांच्या मुळांवर (Roots) लावू नका.किमान १.५ सेंटीमीटरचं अंतर ठेवूनच हे प्रॉडक्ट्स वापरा.याशिवाय, हेअरड्रेसर आणि ग्राहक दोघांनीही प्रॉडक्ट गरम करू नकादिलेल्या सूचनांचे नीट पालन करणं आवश्यक आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.