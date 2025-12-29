Hand Foot Pain: हात-पाय दुखत असतील तर दुर्लक्ष करू नका; तज्ज्ञ काय सांगतात ते जाणून घ्या

Expert Advice Hand Foot Pain: हिवाळ्याच्या दिवसांत अनेकांना हात- पाय वारंवार दुखत असतात. सतत सांधे आखडणे किंवा सूज येणे यांसारख्या तक्रारी जाणवतात. बहुतांश वेळा या समस्या थंडीमुळे होतात, पण काही वेळा या लक्षणांमागे गंभीर आजार दडलेला असू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, काही रुग्णांमध्ये फुफ्फुसांच्या कर्करोगांची सुरुवात हात- पायांतील बदलांपासूनही होऊ शकते. .फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या सामान्य लक्षणांमध्ये सतत खोकला, श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा अचानक वजन कमी होणे यांचा समावेश आहे. फक्त काही प्रकरणांमध्ये, छातीत दुखण्याआधी, शरीराच्या इतर भागांमध्ये, विशेषतः हात आणि पायांमध्ये बदल दिसून येतात. वैद्यकीय भाषेत, याला पॅरानिओप्लास्टिक किंवा रक्तवहिन्यासंबंधी लक्षणे म्हणतात..DRDO Recruitment 2025: मोठी बातमी! DRDO मध्ये 764 पदांसाठी भरती सुरू; अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?.नखांमधील बदलकाही रुग्णांमध्ये, बोट सुजतात, नखांचा रंग बदलतो. बोटांमध्ये उष्णता जाणवू शकते. किंवा अवस्थला “नेल क्लबिंग” असेही म्हणतात. तज्ञांच्या मते, हा बदल फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या काही प्रकारांशी संबंधित असू शकतो. रक्तवाहिन्यांमधील असामान्य बदल आणि ऊतींची वाढ हे त्याचे कारण असू शकते.सांधे आणि हाडांतील वेदनाजर सतत मनगट, गुडघे किंवा पायांच्या सांध्यांमध्ये सूज, वेदना किंवा हाडं दुखत असल्यास, ही स्थिती “हायपरट्रॉफिक पल्मनरी ऑस्टिओआर्थ्रोपॅथी” म्हणून ओळखली जाते. प्रौढ व्यक्तींमध्ये अचानक अशी लक्षणे दिसल्यास डॉक्टर फुफ्फुसांशी संबंधित तपासण्या सुचवू शकतात..अचानक पाय सुजणे धोक्याचं संकेतएका बाजूचा पाय अचानक खूप सुजणे, गरम वाटणे आणि तीव्र वेदना होणे ही डीप व्हेन थ्रोम्बोसिस (DVT) ची चिन्हे असू शकतात. कर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये रक्त गोठण्याचा धोका अधिक असतो. ही अवस्था गंभीर ठरू शकते, त्यामुळे तातडीने वैद्यकीय सल्ला घेणे गरजेचे आहे..Shani Effect 2026: नवं वर्ष, नवा शनि प्रभाव! 2026 मध्ये कोणत्या राशींचं भाग्य उजळणार? वाचा तुमचं राशी भविष्य.काय लक्षात ठेवावे?हात-पाय दुखणे म्हणजे लगेच कर्करोगच असा निष्कर्ष काढायची गरज नाही. पण लक्षणे सतत राहिली, वाढत गेली किंवा नेहमीपेक्षा वेगळी वाटली, तर डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे आहे. वेळेवर निदान झाल्यास उपचार अधिक परिणामकारक ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.