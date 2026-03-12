Harish Rana Case: १३ वर्षांपूर्वी हरीश राणाला काय झालेलं? परदेशात विषारी इंजेक्शन टोचतात; पण भारतात इच्छामरण कसं दिलं जातं? कायदा काय सांगतो?

Supreme Court guidelines on passive euthanasia: काल भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका कुटुंबाला त्यांच्या मुलाला सन्मानाने मृत्यू देण्याची परवानगी दिली. हरीश राणा नावाचा हा तरुण पंजाब विद्यापीठात बीटेकचे शिक्षण घेत होता. 20 ऑगस्ट 2013 रोजी तो ज्या पीजीमध्ये राहत होता, त्या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला आणि या अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली.त्यानंतर तो कायमच्या कोमासारख्या अवस्थेत गेला, ज्याला वैद्यकीय भाषेत व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (Vegetative State) असे म्हटले जाते. डॉक्टरांनी तेव्हाच सांगितले होते की त्याच्या प्रकृतीत पुन्हा सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. या घटनेनंतर व्हेजिटेटिव्ह स्टेट म्हणजे नेमकं काय आणि अशा परिस्थितीत इच्छामरणाचा प्रश्न का निर्माण होतो, याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत..व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (Vegetative State) म्हणजे काय?द ब्रेन फाउंडेशनने (The Brain Foundation) सांगितल्यानुसार व्हेजिटेटिव्ह स्टेट म्हणजे अशी अवस्था की ज्यात रुग्णाचे डोळे कधी उघडे असतात, तो झोपतो-जागा होतो, श्वासोच्छ्वास आणि हृदयाची धडधडही स्वतः चालू असते; पण त्याला स्वतःची किंवा आजूबाजूच्या वातावरणाची जाणीव नसते. तो आवाजाला, बोलण्याला किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीला अर्थपूर्ण प्रतिसाद देऊ शकत नाही. कोमातून बाहेर आल्यानंतर काही रुग्णांमध्ये ही अवस्था दिसू शकते. .HbA1c Test Explained: डायबिटीज पेशंट्सना दर 3-6 महिन्याला 'ही' टेस्ट करणं का असतं महत्त्वाचं? जाणून घ्या HbA1C म्हणजे काय.कोमामध्ये माणूस ना जागा असतो ना त्याला जाणीव असते; पण व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये डोळे उघडणे-झोपणे असे चक्र दिसते. मात्र व्यक्ती कोणाशी बोलत नाही, आवाजाला किंवा आजूबाजूला प्रतिसाद देत नाही. कधी कधी डोळे हलणे, रडणे-हसणे किंवा आवाज काढणे असे प्रतिसाद दिसतात, पण त्यामागे ठराविक कारण नसते.अशा परिस्थितीत रुग्ण बरा होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्यास, कुटुंबीय आणि डॉक्टरांसमोर इच्छामरणासारख्या कठीण निर्णयाचा प्रश्न उभा राहू शकतो..इच्छामरण म्हणजे काय?इच्छामरण म्हणजे असा निर्णय, ज्यात एखादा रुग्ण गंभीर आजाराने त्रस्त असतो आणि त्याच्या बरे होण्याची कोणतीही आशा नसते. अशा वेळी त्याला अनावश्यक वेदना आणि यातना सहन कराव्या लागू नयेत म्हणून त्याला नैसर्गिक मृत्यू येऊ देण्याची प्रक्रिया म्हणजे इच्छामरण. यात रुग्णाला जिवंत ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे उपचार किंवा जीवनरक्षक उपकरणे थांबवली जातात. उदाहरणार्थ, व्हेंटिलेटर काढणे किंवा कृत्रिम पद्धतीने दिले जाणारे अन्न-पोषण बंद करणे. त्यामुळे शरीर हळूहळू काम करणे थांबवते आणि रुग्णाचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या होतो..भारतामध्ये कायदा काय सांगतो?भारतात इच्छामरणाबाबतचे नियम खूप कठोर आहेत. सध्या देशात फक्त निष्क्रिय इच्छामरण (Passive Euthanasia) काही अटींसह कायदेशीर आहे. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याला मान्यता दिली. याचा अर्थ असा की, रुग्ण बरा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्यास आणि कुटुंबीय तसेच डॉक्टरांची सहमती असल्यास जीवनरक्षक उपचार किंवा उपकरणे काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र हा निर्णय सहज घेतला जात नाही; त्यासाठी डॉक्टरांच्या वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल आणि ठराविक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. पण रुग्णाला थेट घातक इंजेक्शन देऊन मृत्यू देणे, म्हणजेच अॅक्टिव्ह इच्छामरण, भारतात अजूनही बेकायदेशीर आहे..मंजुरी मिळाल्यानंतर काय प्रक्रिया असते?सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यानंतर डॉक्टरांच्या दोन वेगवेगळ्या वैद्यकीय समित्यांच्या अहवालावर आधारित जीवनरक्षक उपचार किंवा उपकरणे काढली जातात.रुग्णाला वेदना कमी व्हाव्यात आणि त्याला आराम मिळावा यासाठी विशेष काळजी घेतली जाते.त्यानंतर शरीर हळूहळू काम करणे थांबवते आणि रुग्णाचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या होतो..भारत आणि इतर देशांमध्ये काय फरक आहे?भारतात असाध्य आजारामुळे खूप वेदना होत असतील तर 'सन्मानपूर्ण मृत्यू'ची संकल्पना मान्य आहे, पण रुग्णाला थेट घातक इंजेक्शन देणे परवानगीचे नाही.भारतात फक्त निष्क्रिय इच्छामरण म्हणजे लाइफ सपोर्ट काढणे, हे 2018 पासून काही कठोर अटींसह कायदेशीर आहे.अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये डॉक्टरांच्या मदतीने आत्महत्या करण्याची परवानगी आहे.नेदरलँड्समध्ये इंजेक्शन देऊन इच्छामरण आणि डॉक्टरांच्या मदतीने इच्छामरण दोन्ही कायदेशीर आहेत.कॅनडामध्येही डॉक्टरांच्या मदतीने इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता आहे..कोण कोणते देश मान्यता देतात?जगातील काही देशांमध्ये इच्छामरण किंवा डॉक्टरांच्या मदतीने मृत्यू घेण्याला कायदेशीर मान्यता दिली आहे.नेदरलँड्स आणि बेल्जियम – 2002 पासून इच्छामरण कायदेशीर आहे.लक्झेंबर्ग – 2009 पासून मान्यता.कॅनडा – 2016 पासून डॉक्टरांच्या मदतीने इच्छामरणाला परवानगी.स्पेन – 2021 पासून कायदेशीर.न्यूझीलंड – 2020 मधील जनमत संग्रहानंतर मान्यता.कोलंबिया आणि इक्वेडोर – इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता आहे.ऑस्ट्रेलिया – व्हिक्टोरिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वीन्सलँड, साउथ ऑस्ट्रेलिया आणि तस्मानिया या सहा राज्यांमध्ये कायदेशीर.स्वित्झर्लंड – डॉक्टरांच्या मदतीने आत्महत्या (assisted suicide) परवानगी आहे, पण थेट इच्छामरण नाही.अमेरिका – ओरेगन, वॉशिंग्टन, व्हरमाँट, कॅलिफोर्निया, हवाई, न्यू जर्सी, मेन आणि वॉशिंग्टन डी.सी. या काही राज्यांमध्ये डॉक्टरांच्या मदतीने आत्महत्या कायदेशीर आहे; मॉन्टानामध्ये न्यायालयाच्या निर्णयामुळे परवानगी आहे.पोर्तुगाल आणि उरुग्वे – कायदा मंजूर झाला आहे, पण पूर्ण अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा. 