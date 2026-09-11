आरोग्य

Haritalika Ritual: हरितालिका व्रताचा खरा अर्थ काय? पार्वतीच्या तपश्चर्येपासून विवाहातील प्रेम, निवड, संयम आणि नात्यांच्या संतुलनापर्यंत

हरितालिका व्रताच्या निमित्ताने स्त्री-पुरुषांच्या नात्याला, गृहस्थाश्रमाला आणि निसर्गचक्राला संतुलन देणाऱ्या भारतीय संस्कारांची मांडणी
Hartalika Vrat: A tradition of love, choice and devotion.

Hartalika Vrat: A tradition of love, choice and devotion.

Sakal

श्रीगुरु डॉ. बालाजी तांबे
Updated on

स्त्री व पुरुष ही जोडी एकत्र आल्याशिवाय विश्‍वाचे चक्र फिरू शकत नाही. यासाठी निसर्गाने एक मोठा चमत्कार घडवून केवळ मनुष्यमात्राच्याच नव्हे तर सर्व प्राणिमात्रांच्या पेशी-पेशीमध्ये कामशक्तीचे प्राबल्य आणि विरुद्ध लिंगाचे आकर्षण पेरून ठेवले आहे. पुरुष व स्त्री एकमेकांसमोर आले नाहीत तरी कामशक्तीचे प्राबल्य त्याला मिलनासाठी उद्युक्त करत राहते. विरुद्ध लिंगी आकर्षण असल्यामुळे सहवास घडला तर एकत्र यावे व निसर्गचक्राला गतिमान करावे ही इच्छा झाल्याशिवाय राहात नाही. स्त्री-पुरुषांनी एकत्र येऊन मुलाला जन्म दिला तरच निसर्गचक्र गतिमान राहते असे नव्हे. हा संपूर्ण विश्‍वपसारा चालण्यासाठी, या जगतातील मानवतेला उत्कर्ष, सुखसमाधान व आनंद मिळण्यासाठी मूळ घटक आहे कुटुंब. ब्रह्मचर्याश्रमानंतर गृहस्थाश्रम, त्यानंतर वानप्रस्थाश्रम व त्यानंतर संन्यासाश्रम अशी योजना ओळखून भारतीयांना त्याची व्यवस्था केली.

Loading content, please wait...
Hartalika
health
Health advice for asthma
health and care for donkeys
Health advantages of gold water
health and cleanliness in education
Marathi News Esakal
www.esakal.com