Early Signs of Colon Cancer: साधं दुखणं की आणखी काही? हार्वर्ड तज्ज्ञ सांगतात कोलन कॅन्सरची ८ सुरुवातीची चिन्हं

थोडक्यात:कॅन्सर हा गंभीर व जीवघेणा आजार असून त्याच्या अनेक प्रकारांपैकी कोलन कॅन्सर महत्त्वाचा आहे.सुरुवातीला शांतपणे वाढत असल्याने कोलन कॅन्सरची लक्षणं लगेच ओळखू येत नाहीत.वेळेत निदान आणि तपासणी केल्यास उपचार अधिक परिणामकारक होऊ शकतात, असं डॉ. सौरभ सेठी सांगतात..अनेक गंभीर आणि जिवघेण्या आजारांपैकी एक म्हणजे कॅन्सर. कोणताही प्रकारचा कॅन्सर हा सहजरित्या बरा होत नाही आणि याच्या अनेक गंभीर प्रकारांपैकी एक म्हणजे कोलोन कॅन्सर. सुरुवातीला शांतपणे वाढत जाणारा हा कॅन्सर बहुतेक वेळा लक्षातदेखील येत नाही. त्यामुळेच त्याचं वेळेत निदान होणं आणि तपासणी करणं महत्त्वाचं आहे, असं हार्वर्ड आणि स्टॅन्फोर्डमध्ये शिक्षण घेतलेल्या गॅस्ट्रोएन्टेरॉलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी यांनी सांगितलं आहे. .कोलन कॅन्सर म्हणजे काय?कोलन कॅन्सर (किंवा कोलोरेक्टल कॅन्सर) हा आजार मोठ्या आतड्यात म्हणजेच कोलन किंवा रेक्टममध्ये होतो. या वेळी आतड्यातील पेशी अनियंत्रितपणे वाढू लागतात आणि गाठ तयार होते. हळूहळू ही गाठ म्हणजेच ट्यूमर वाढत जाऊन शरीराच्या इतर भागांपर्यंतही पसरू शकते.बहुतेक वेळी पोटाचे त्रास सामान्य दुखणी म्हणून दुर्लक्षित केले जातात. पण हेच आजार कॅन्सरसारख्या आजारांची लक्षणं असू शकतात. त्यामुळे ते वेळीच ओळखणं गरजेचं आहे..डॉ. सेठी सांगतात पुढील लक्षणांना वेळीच ओळखून घ्या:शौचात रक्त दिसणेशौचात ताजं लालसर किंवा काळपट-डांबरासारखं रक्त दिसणं हे आतड्यातील रक्तस्रावाचं लक्षण असू शकतं. हे वारंवार जाणवल्यास तातडीने तपासणी करणे आवश्यक आहे.पोटदुखी आणि आकडी येणेवारंवार पोट दुखणे, आकडी येणे किंवा विनाकारण होणारी पोटदुखी हे कोलन कॅन्सरशी संबंधित समस्यांचे संकेत देऊ शकतात. डॉ. सेठी यांच्या मते, नवीन किंवा सतत जाणवणारी पोटदुखी त्वरित तपासून घेणं आवश्यक आहे..शौचाच्या सवयींमध्ये बदलवारंवार जुलाब होणं, बद्धकोष्ठतेचा त्रास जाणवणं किंवा मलाचा आकार अचानक बारीक होणं अशी लक्षणं काही दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकली तर त्वरित वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे.अचानक वजन कमी होणेआहार किंवा दिनचर्येत कोणताही बदल न करता अचानक वजन घटणं हे पचनसंस्था नीट कार्य करत नसल्याचं द्योतक ठरू शकतं..सतत थकवा जाणवणंरक्तातील हळूहळू कमी होणाऱ्या प्रमाणामुळे (अॅनिमिया) थकवा, अशक्तपणा किंवा भोवळ येऊ शकते.लोहाची कमतरतारक्त तपासणीत लोहाची कमतरता दिसून आल्यास, विशेषतः पुरुषांमध्ये किंवा रजोनिवृत्तीनंतरच्या महिलांमध्ये, ते कोलन कॅन्सरचं सुरुवातीचं लक्षण असू शकतं..शौचानंतर अपूर्णतेची भावनाशौच झाल्यानंतरही पोट पूर्ण रिकामं झालं नाही असं सतत वाटत राहणं हे आतड्यात अडथळा किंवा गाठ असल्याचे संकेत असू शकतं.कौटुंबिक इतिहासकुटुंबातील जवळच्या नात्यात कोलन कॅन्सर झाल्यास धोका अधिक असतो. अशा वेळी लक्षणं दिसताच तपासणी लांबवू नये..FAQsकोलन कॅन्सर म्हणजे नेमका कोणता आजार आहे?(What exactly is Colon Cancer?)कोलन कॅन्सर हा मोठ्या आतड्यात म्हणजेच कोलन किंवा रेक्टममध्ये होतो. या वेळी आतड्यातील पेशी अनियंत्रितपणे वाढतात आणि गाठ (ट्यूमर) तयार करतात. हळूहळू ही गाठ शरीराच्या इतर भागांमध्ये पसरू शकते.कोलन कॅन्सरची सुरुवातीची लक्षणं कोणती असतात?(What are the early symptoms of Colon Cancer?)सुरुवातीला शौचात रक्त दिसणे, पोटदुखी किंवा आकडी येणे, शौचाच्या सवयींमध्ये बदल, अचानक वजन घटणं, सतत थकवा जाणवणं आणि रक्तातील लोहाची कमतरता दिसून येणं ही प्रमुख लक्षणं मानली जातात.कोणत्या लोकांना कोलन कॅन्सरचा धोका जास्त असतो?(Who is at higher risk of Colon Cancer?)ज्यांच्या कुटुंबात आधी कोलन कॅन्सर झालेला आहे, अशा व्यक्तींना या आजाराचा धोका तुलनेने जास्त असतो. विशेषतः पुरुषांमध्ये आणि रजोनिवृत्तीनंतरच्या महिलांमध्ये लोहाची कमतरता आढळल्यास धोका वाढतो.कोलन कॅन्सरचं वेळेत निदान का महत्त्वाचं आहे?(Why is early diagnosis of Colon Cancer important?)हा कॅन्सर सुरुवातीला शांतपणे वाढत जातो आणि लक्षणं लगेच लक्षात येत नाहीत. त्यामुळे वेळेत तपासणी न केल्यास तो शरीराच्या इतर भागांमध्ये पसरतो आणि उपचार कठीण होतात. लवकर निदान झाल्यास उपचार यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक असते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.