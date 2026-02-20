आरोग्य

Pune News : आजारांच्या वेदनांवर आरोग्य विभागाची फुंकर; वेदनादायक आजारांवर मिळणार जवळच पूरक उपचार

कर्करोग, हृदयरोग, मधुमेह, मज्जासंस्थेचे आजार, श्वसन विकार आदी आजारांच्या रुग्णांना दीर्घकाळ उपचार व सतत काळजीयुक्‍त सेवांची गरज भासते.
प्रशांत पाटील
पुणे - कर्करोग, हृदयरोग, मधुमेह, मज्जासंस्थेचे आजार, श्वसन विकार आदी आजारांच्या रुग्णांना दीर्घकाळ उपचार व सतत काळजीयुक्‍त सेवांची गरज भासते. यासाठी शारीरिक वेदना निवारण, मानसिक व सामाजिक आधार, कुटुंबीय समुपदेशन या सेवांचा समावेश आहे.

या सेवा जवळील आरोग्‍य केंद्रात व प्रसंगी घरपोच पुरविण्‍यात येणार आहेत. त्‍यातून जीवनाच्या अखेरच्या टप्प्यात सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असलेली उपचार सुविधा अगदी प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रापासून जिल्‍हा रुग्‍णालयापर्यंत मोफत पुरविण्यात येणार आहेत.

