Medicine Side Effects: आरोग्याशी खेळ नको! डॉक्टरांचा सल्ला न घेता ‘ही’ 4 औषधे घेतल्यास अंतर्गत अवयवांचे होऊ शकते नुकसान

Health Alert Medicines: तुम्हालाही असं वाटतं का की आज लोकांचा संयम कमी झाला आहे? आजची पिढी ताणतणाव आणि वेदना व्यवस्थापित करण्यात खूप मागे पडली आहे. परंतु सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये संयमाचा अभाव दिसून येत असल्याने फक्त तरुण पिढीला दोष देणे अन्याय्य ठरेल. आपण असं म्हणतो कारण अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की आजकाल लोक डोकेदुखी, ताप, पोटदुखी किंवा अगदी हलका ताण येताच औषधे घेऊ लागतात. फार्मसी देखील चाचणीशिवाय औषधे देतात. परंतु ही स्व-औषधोपचार एक मोठी समस्या बनू शकते. तुम्हाला वाटते की ही सवय तुमच्या वेदना बरे करेल, परंतु तुम्हाला कदाचित माहित नसेल की यामुळे गंभीर नुकसान होऊ शकते, विशेषतः तुमच्या भविष्यासाठी. तज्ञ म्हणतात की काही औषधे, जर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेतली तर ती तुम्हाला विषबाधा करू शकतात आणि मृत्यू देखील घडवू शकतात. अशा कोणत्या औषधी आहेत हे जाणून घेऊया..Antibioticsबॅक्टेरियाच्या संसर्गावर उपचार करण्यासाठी अँटीबायोटिक्स दिली जातात. ताप आणि सर्दी सारख्या समस्यांवर उपचार करण्यासाठी, इतर औषधांसोबत अँटीबायोटिक्स दिली जातात. जेणेकरून अंतर्गत बॅक्टेरियाचा संसर्ग देखील दूर करता येईल. परंतु अँटीबायोटिक्स ही मजबूत औषधे आहेत. म्हणूनच ही औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेऊ नयेत. शरीराला हानी पोहोचवण्याव्यतिरिक्त, अँटीबायोटिक्स अँटीबायोटिक प्रतिरोधकता देखील वाढवतात. म्हणजेच अँटीबायोटिक्स हळूहळू काम करणे थांबवतात आणि प्रभावी राहण्यासाठी त्यांचा डोस वाढवावा लागतो. याशिवाय, त्याचा दुसरा तोटा म्हणून, ते पोटाचे आरोग्य बिघडवते आणि यकृत आणि मूत्रपिंडावर देखील वाईट परिणाम करते..स्टिरॉइडस्टिरॉइड औषधे अनेक वेगवेगळ्या आरोग्य समस्यांवर उपचार करण्यासाठी वापरली जातात आणि काही इतर औषधांची प्रभावीता वाढवण्यासाठी देखील वापरली जाऊ शकतात. ही औषधे घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे. कारण ते मूत्रपिंड आणि यकृताच्या समस्या तसेच वजन वाढणे, हार्मोनल असंतुलन आणि इतर शारीरिक आणि मानसिक दुष्परिणामांना कारणीभूत ठरू शकतात..पेनकिलरकोणत्याही परिस्थितीत वेदना कमी करण्यासाठी अनेक लोक वेदनाशामक औषधांचा वापर करता. जर स्थिती गंभीर असेल तर तुमचे डॉक्टर वेदनाशामक औषधे लिहून देऊ शकतात. जास्त प्रमाणात किंवा जास्त काळ वेदनाशामक औषधे घेतल्याने पोटात अल्सर, गॅस, यकृताचे नुकसान आणि मूत्रपिंडाच्या समस्या उद्भवू शकतात. रिकाम्या पोटी वेदनाशामक औषधे घेणे विशेषतः हानिकारक आहे आणि त्यामुळे गंभीर समस्या उद्भवू शकतात..मानसिक आजारावरचे औषधनिद्रानाश, चिंता विकार आणि नैराश्यासारख्या समस्यांवर उपचार करण्यासाठी वापरली जाणारी औषधे ही सामान्य औषधे नाहीत. प्रिस्क्रिप्शनशिवाय ही औषधे खरेदी करणे किंवा विकणे देखील बेकायदेशीर आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय ही औषधे वापरल्याने गंभीर नुकसान होऊ शकते, कारण त्यामुळे व्यसन, जास्त झोप येणे आणि इतर समस्या उद्भवू शकतात. या औषधांचा गैरवापर केल्याने व्यसन लागू शकते आणि व्यक्ती त्यांचे व्यसन करू शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.