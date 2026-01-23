आरोग्य

Medicine Side Effects: आरोग्याशी खेळ नको! डॉक्टरांचा सल्ला न घेता ‘ही’ 4 औषधे घेतल्यास अंतर्गत अवयवांचे होऊ शकते नुकसान

Medicine Side Effects:अनेक लोक डॉक्टरांचा सल्ला न घेता औषधे घेतात. याचा नकारात्मक परिणाम शरीरावर दिसून येतो.
Puja Bonkile
Health Alert Medicines: तुम्हालाही असं वाटतं का की आज लोकांचा संयम कमी झाला आहे? आजची पिढी ताणतणाव आणि वेदना व्यवस्थापित करण्यात खूप मागे पडली आहे. परंतु सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये संयमाचा अभाव दिसून येत असल्याने फक्त तरुण पिढीला दोष देणे अन्याय्य ठरेल. आपण असं म्हणतो कारण अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की आजकाल लोक डोकेदुखी, ताप, पोटदुखी किंवा अगदी हलका ताण येताच औषधे घेऊ लागतात. फार्मसी देखील चाचणीशिवाय औषधे देतात.

परंतु ही स्व-औषधोपचार एक मोठी समस्या बनू शकते. तुम्हाला वाटते की ही सवय तुमच्या वेदना बरे करेल, परंतु तुम्हाला कदाचित माहित नसेल की यामुळे गंभीर नुकसान होऊ शकते, विशेषतः तुमच्या भविष्यासाठी. तज्ञ म्हणतात की काही औषधे, जर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेतली तर ती तुम्हाला विषबाधा करू शकतात आणि मृत्यू देखील घडवू शकतात. अशा कोणत्या औषधी आहेत हे जाणून घेऊया.

