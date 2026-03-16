Health Equity: आरोग्य समानता

- डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी) प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपीस्त्रि यांच्या आरोग्याचा विचार केला, की बहुतांश वेळा आपल्या डोळ्यासमोर गायनेकॉलॉजिकल समस्या किंवा प्रजनन संस्थेशी संबंधित निदान आणि उपचार येतात. परंतु स्त्रियांचे आरोग्य केवळ इतक्यापुरते मर्यादित नाही. स्त्रीच्या शरीररचनेतील वैशिष्ट्ये, संप्रेरकांचे चक्र आणि आयुष्याच्या विविध टप्प्यांतील बदल यामुळे तिला अनेक प्रकारच्या आरोग्यविषयक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. किशोरवयात, गरोदरपणात आणि रजोनिवृत्तीनंतर होणाऱ्या शारिरिक बदलांमुळे पेल्विक फ्लोर स्नायूंची ताकद कमी होते आणि त्यामुळे पाठदुखी, लघवीचे नियंत्रण सुटणे, लैंगिक असंतोष समस्या निर्माण होतात. अनेकदा या समस्यांकडे लाज, संकोच किंवा अज्ञानामुळे दुर्लक्ष केले जाते. प्रत्यक्षात पेल्विक फ्लोअर व्यायाम (केगल एक्सरसाइज), योग्य फिजिओथेरपी आणि पुनर्वसन उपचार यांच्या मदतीने या तक्रारींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होऊ शकते. .प्रजनन संस्थेबरोबरच हृदय-रक्ताभिसरण प्रणाली, अस्थिसंस्था आणि अंतःस्रावी प्रणाली यांच्याशी संबंधित आजारही स्त्रियांमध्ये लक्षणीय प्रमाणात आढळतात. उदाहरणार्थ, रजोनिवृत्तीनंतर स्त्रियांमध्ये हाडांची ठिसूळता (ऑस्टिओपोरोसिस) वाढण्याची शक्यता जास्त असते. मात्र, केवळ उतारवयातच नव्हे तर तरुण महिलांमध्येही सांधे, स्नायू आणि लिगामेंट्सशी संबंधित दुखापती वाढताना दिसतात (विशेषतः अपुरी स्नायूशक्ती, कमी शारीरिक तयारी किंवा अचानक व्यायाम सुरू केल्यामुळे). हृदयविकार किंवा उच्च रक्तदाब हे मुख्यतः पुरुषांमध्येच आढळतात अशी समजूत होती; परंतु अलीकडील संशोधन वेगळे चित्र दाखवते. आज हृदयविकार हे स्त्रियांच्या मृत्यूचे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. इतर जीवनशैलीविषयक आजार त्याचबरोबर पॉलीसिस्टिक ओव्हेरियन सिंड्रोमसारख्या (PCOS) अंतःस्रावी विकारांचे प्रमाणही वाढताना दिसते. बदलती जीवनशैली, मानसिक ताण, असंतुलित आहार आणि बैठी दिनचर्या हे या समस्यांमागील महत्त्वाचे घटक आहेत. यावर उपाय म्हणून नियमित शारीरिक सक्रियता अत्यंत महत्त्वाची आहे..फिटनेसच्या दृष्टीने स्त्रियांची ताकद आणि एन्ड्युरन्स सरासरीने पुरुषांपेक्षा कमी असते. मात्र यामागे केवळ शारिरिक कारणे नसून सामाजिक कारणेही आहेत. उदाहरणार्थ, मुलींना खेळ किंवा व्यायामाच्या संधी कमी मिळणे, घरगुती जबाबदाऱ्या किंवा स्वतःच्या आरोग्याकडे दुय्यम दृष्टीने पाहिले जाणे. आरोग्य क्षेत्रात 'Health for All' ही संकल्पना वारंवार मांडली जाते. परंतु एक महत्त्वाचा प्रश्न अजूनही उरतो - आरोग्यसुविधांचा समान लाभ स्त्रियांपर्यंत पोहोचतो का?आपल्या आसपासच्या अनेक स्त्रिया अजूनही दुखणे अंगावर काढण्याची सवय ठेवतात. वेळेचा अभाव, आर्थिक अवलंबित्व किंवा कुटुंबाची जबाबदारी यामुळे स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले जाते..जागतिक पातळीवरही पुनर्वसन व आरोग्यसेवा स्त्रियांपर्यंत अपेक्षित प्रमाणात पोहोचत नाहीत किंवा त्या सेवांचा उपयोग करण्यास अनेक अडथळे येतात. यामध्ये आरोग्यविषयक माहितीचा अभाव, सेवा उपलब्धतेची अडचण, आर्थिक स्वातंत्र्याचा अभाव आणि सामाजिक-मानसिक अवलंबित्व हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. भारतातील राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (NFHS-5, २०१९–२१) सुमारे ८४ टक्के महिलांना आरोग्यसेवा घेण्यात किमान एक महत्त्वाचा अडथळा जाणवतो. हे चित्र चिंताजनक असले, तरी योग्य कौटुंबिक पाठबळ, आरोग्य शिक्षण आणि सामाजिक जागरूकता यांच्या मदतीने त्यात सकारात्मक बदल घडवता येऊ शकतो..जागतिक महिला दिन नुकताच झाला. स्त्रियांना आर्थिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी सुरू झालेल्या चळवळीची आठवण करून देणारा हा दिवस आहे. आजच्या काळात त्यात आणखी एक उद्दिष्ट जोडण्याची गरज आहे -स्त्रियांसाठी आरोग्य समानता. कारण निरोगी स्त्री ही केवळ स्वतःसाठीच नव्हे तर कुटुंब, समाज आणि पुढील पिढीच्या आरोग्याचीही पायाभरणी असते.