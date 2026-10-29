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Health Insurance: आरोग्यविम्याचे स्पष्टीकरण: आज तुम्हाला त्याची गरज का आहे

How Health Insurance Protects Your Family and Savings: आरोग्यविमा आजच का आवश्यक? वाढत्या वैद्यकीय खर्चापासून कुटुंबाला आर्थिक संरक्षण कसे मिळते?
Health Insurance: आरोग्यविम्याचे स्पष्टीकरण: आज तुम्हाला त्याची गरज का आहे
सकाळ वृत्तसेवा
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वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात आरोग्य विमा हा केवळ आर्थिक मदत करणारा पर्याय नसतो. तो व्यक्तींना आवश्यक आरोग्यसेवा मिळवण्यात मदत करतो आणि त्यांचे भविष्यातील आर्थिक स्थैर्यही जपतो.

आरोग्य विमा म्हणजे विमा कंपनी आणि विमाधारक यांच्यातील एक करार. यानुसार, विमाधारक नियमितपणे ठरावीक हप्ता भरतो आणि त्याबदल्यात विमा कंपनी वैद्यकीय खर्चाचा ठरलेला भाग उचलते.

भारतातील सर्वोत्तम आरोग्य विमा कंपन्यांची निवड करताना केवळ जाहिरातींकडे न पाहता, पॉलिसीधारकांना प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या सुविधांवर परिणाम करणाऱ्या निकषांची तुलना करणे आवश्यक आहे. सर्वोत्तम आरोग्य विमा कंपन्यांचे दावे निकाली काढण्याचे प्रमाण सातत्याने ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असते. तसेच त्यांच्या सक्रिय पॉलिसींच्या तुलनेत तक्रारींचे प्रमाण कमी असते. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (IRDAI) वार्षिक अहवालात हे दोन्ही आकडे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असतात. त्यामुळे केवळ ब्रँडच्या प्रसिद्धीवर अवलंबून न राहता आकडेवारीच्या आधारे विमा कंपनी निवडता येते.

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