Health Insurance: आरोग्यविम्याचे स्पष्टीकरण: आज तुम्हाला त्याची गरज का आहे

वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात आरोग्य विमा हा केवळ आर्थिक मदत करणारा पर्याय नसतो. तो व्यक्तींना आवश्यक आरोग्यसेवा मिळवण्यात मदत करतो आणि त्यांचे भविष्यातील आर्थिक स्थैर्यही जपतो.आरोग्य विमा म्हणजे विमा कंपनी आणि विमाधारक यांच्यातील एक करार. यानुसार, विमाधारक नियमितपणे ठरावीक हप्ता भरतो आणि त्याबदल्यात विमा कंपनी वैद्यकीय खर्चाचा ठरलेला भाग उचलते.भारतातील सर्वोत्तम आरोग्य विमा कंपन्यांची निवड करताना केवळ जाहिरातींकडे न पाहता, पॉलिसीधारकांना प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या सुविधांवर परिणाम करणाऱ्या निकषांची तुलना करणे आवश्यक आहे. सर्वोत्तम आरोग्य विमा कंपन्यांचे दावे निकाली काढण्याचे प्रमाण सातत्याने ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असते. तसेच त्यांच्या सक्रिय पॉलिसींच्या तुलनेत तक्रारींचे प्रमाण कमी असते. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (IRDAI) वार्षिक अहवालात हे दोन्ही आकडे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असतात. त्यामुळे केवळ ब्रँडच्या प्रसिद्धीवर अवलंबून न राहता आकडेवारीच्या आधारे विमा कंपनी निवडता येते..विमा कंपनीच्या नेटवर्कमध्ये असलेल्या रुग्णालयांची संख्या हा दुसरा महत्त्वाचा निकष आहे. देशभरात १४ हजारांहून अधिक कॅशलेस नेटवर्क रुग्णालये असलेली विमा कंपनी ही महानगरांमध्ये केंद्रित असलेल्या ६ हजार रुग्णालयांच्या नेटवर्कपेक्षा अधिक उपयुक्त ठरू शकते. विशेषतः प्रवास करणाऱ्या किंवा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये राहणाऱ्या पॉलिसीधारकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे.आकडेवारीबरोबरच विमा कंपनीच्या प्रत्यक्ष सेवांचाही विचार करणे गरजेचे आहे. रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी आवश्यक असलेल्या उपचारांच्या मंजुरीची प्रक्रिया कंपनी किती लवकर पूर्ण करते? पहाटे दोन वाजता खऱ्या अर्थाने वैद्यकीय आणीबाणी उद्भवल्यास हेल्पलाइन किती तत्परतेने मदत करते? पॉलिसीचे नूतनीकरण करताना विम्याच्या हप्त्यात होणाऱ्या बदलांची माहिती किती पारदर्शकपणे दिली जाते? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे.सर्वोत्तम आरोग्य विमा कंपन्या सुरुवातीला कमी हप्ता आकारून पहिल्या दाव्यानंतर त्यात मोठी वाढ करण्याऐवजी पॉलिसीधारकांशी दीर्घकालीन संबंध निर्माण करण्यावर भर देतात. जाहिरातींमध्ये सांगितलेल्या सुविधांमागील प्रत्यक्ष दाव्यांचा अनुभव समजून घेण्यासाठी स्वतंत्र ग्राहक पुनरावलोकन मंचांवरील प्रतिक्रिया उपयोगी ठरतात.आरोग्यसेवेचा दर्जा आणि आर्थिक स्थैर्य यांचा समतोल साधण्यासाठी आरोग्य विम्याच्या योजना कशा काम करतात आणि त्यांचे कोणते प्रकार उपलब्ध आहेत, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. याबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी पुढे वाचा..आरोग्य विमा म्हणजे काय?आरोग्य विमा ही वैद्यकीय उपचारांचा खर्च सांभाळण्यासाठी व्यक्ती आणि विमा कंपनी यांच्यातील आर्थिक व्यवस्था आहे. पॉलिसीधारकाला ठरावीक कालावधीनंतर निश्चित केलेला विम्याचा हप्ता भरावा लागतो. त्यानंतर विमा कंपनी पॉलिसीच्या अटींनुसार वैद्यकीय खर्च उचलते.आरोग्य विमा आर्थिक सुरक्षिततेचे कवच म्हणून काम करतो. वैयक्तिक विमा असो किंवा संपूर्ण कुटुंबासाठीची फॅमिली फ्लोटर योजना, अचानक उद्भवणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचा आर्थिक भार कमी करण्यास आणि वेळेवर उपचार मिळवण्यास या योजना मदत करतात. योग्य विमा योजना निवडल्यास तुलनेने परवडणाऱ्या हप्त्यात अधिक विमा संरक्षण मिळू शकते. त्यामुळे आरोग्याच्या गरजा आणि आर्थिक नियोजन यांचा समतोल राखणे सोपे होते..आरोग्य विम्याचे विविध प्रकार कोणते?आरोग्य विम्याच्या सर्व योजना प्रत्येकासाठी सारख्याच नसतात. वेगवेगळ्या वयोगटांतील व्यक्तींच्या वैद्यकीय गरजा आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार या योजना तयार केल्या जातात.आरोग्य विम्याचे प्रमुख प्रकार पुढीलप्रमाणे आहेत :१. वैयक्तिक आरोग्य विमा (Individual Health Insurance)ही योजना एका व्यक्तीसाठी असते. संबंधित व्यक्तीच्या वैद्यकीय गरजांनुसार तिला स्वतंत्र विमा संरक्षण मिळते.२. कौटुंबिक आरोग्य विमा (Family Health Insurance किंवा Family Floater)या पॉलिसीअंतर्गत कुटुंबातील अनेक सदस्यांना संरक्षण मिळते. यामध्ये सामान्यतः पॉलिसीधारक, त्यांचे पती किंवा पत्नी आणि मुले यांचा समावेश असतो. गरजेनुसार आई-वडिलांचाही समावेश करता येतो.३. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा (Senior Citizen Health Insurance)वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तींसाठी या योजना तयार केल्या जातात. वयानुसार उद्भवणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या लक्षात घेऊन त्यांची रचना केली जाते. या योजनांमध्ये विम्याचे हप्ते अधिक असू शकतात. तसेच उपचारांच्या खर्चातील काही हिस्सा स्वतः भरण्याची अटही असू शकते.४. गंभीर आजारांसाठी विमा (Critical Illness Insurance)कर्करोग, हृदयरोग किंवा मूत्रपिंड निकामी होण्यासारख्या गंभीर आजारांचे निदान झाल्यास या विम्याअंतर्गत विमाधारकाला ठरावीक रक्कम दिली जाते.५. अतिरिक्त आरोग्य विमा (Top-Up Health Insurance)हा विमा अतिरिक्त संरक्षण देतो. मूळ विमा पॉलिसीतील विमा संरक्षणाची मर्यादा संपल्यानंतर या विम्याचा लाभ मिळू शकतो..६. समूह आरोग्य विमा (Group Health Insurance)कंपन्या किंवा इतर संस्था आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि संस्थेच्या सदस्यांना हा विमा उपलब्ध करून देतात. या योजनांमधून आवश्यक विमा संरक्षण मिळते आणि त्यामध्ये तुलनेने कमी निर्बंध असू शकतात.७. मातृत्व आरोग्य विमा (Maternity Health Insurance)या विम्यामुळे गर्भधारणेशी संबंधित वैद्यकीय खर्चासाठी आर्थिक मदत मिळते. यामध्ये गर्भधारणेपूर्वीच्या आणि प्रसूतीनंतरच्या उपचारांचा समावेश होतो.८. वैयक्तिक अपघात विमा (Personal Accident Cover)अपघातामुळे दुखापत झाल्यास, पूर्ण किंवा अंशतः अपंगत्व आल्यास अथवा अपघातात मृत्यू झाल्यास या विम्याअंतर्गत आर्थिक मदत मिळते.९. रुग्णालयातील दैनंदिन खर्चासाठी विमा (Hospital Daily Cash Plan)रुग्णालयात दाखल असलेल्या प्रत्येक दिवसासाठी या योजनेअंतर्गत ठरावीक रक्कम दिली जाते. प्रवास, जेवण आणि रुग्णासोबत राहणाऱ्या व्यक्तीचा खर्च यांसारखे वैद्यकीय उपचारांव्यतिरिक्तचे खर्च भागवण्यासाठी ही रक्कम उपयोगी ठरते.१०. विशिष्ट आजारांसाठी आरोग्य विमा (Disease-Specific Health Insurance)मधुमेह किंवा हृदयाशी संबंधित आजारांसारख्या विशिष्ट आजारांसाठी या योजना उपलब्ध असतात. संबंधित आजाराच्या उपचारांसह त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय सेवांचा या योजनांमध्ये समावेश असतो.आरोग्य विमा आवश्यक का आहे?आरोग्याशी संबंधित धोके आणि वाढता वैद्यकीय खर्च यांचा सामना करण्यासाठी आरोग्य विमा आवश्यक झाला आहे. आजच्या काळात आरोग्य विमा महत्त्वाचा ठरण्यामागील कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.या विषयावर अधिक माहितीसाठी स्टार हेल्थचीआरोग्य विमा योजनापाहा..जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचे वाढते प्रमाणमधुमेह, लठ्ठपणा, श्वसनविकार आणि हृदयाशी संबंधित समस्या आता सर्व वयोगटांतील व्यक्तींमध्ये दिसून येतात. शारीरिक हालचालींचा अभाव, ताणतणाव, प्रदूषण आणि चुकीच्या जीवनशैलीमुळे तरुणांनाही आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.नियमित आरोग्य तपासणीचा समावेश असलेली विमा योजना आजारांचे लवकर निदान करण्यास मदत करते. त्यामुळे दीर्घकाळात उपचारांवर होणारा आर्थिक भार कमी होतो.संपूर्ण कुटुंबासाठी संरक्षणएकाच विमा पॉलिसीअंतर्गत पती किंवा पत्नी, मुले आणि वयोवृद्ध आई-वडील अशा कुटुंबातील अनेक सदस्यांना संरक्षण मिळू शकते. वयोवृद्ध व्यक्तींना आजार होण्याची शक्यता अधिक असल्याने त्यांच्यासाठी हे संरक्षण महत्त्वाचे ठरते.पुरेसे विमा संरक्षण असल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत कुटुंबातील सदस्यांना आवश्यक वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देता येतात.मूलभूत विमा संरक्षणाच्या मर्यादानोकरी देणाऱ्या कंपनीकडून मिळणारा आरोग्य विमा अनेकदा मर्यादित संरक्षण देतो. अशा पॉलिसीमध्ये आनुवंशिक आजारांचा समावेश नसू शकतो किंवा मोठ्या वैद्यकीय उपचारांसाठी पुरेसे संरक्षण मिळत नाही. स्वतंत्र आरोग्य विमा पॉलिसीमध्ये अधिक संरक्षणाचे पर्याय उपलब्ध असल्याने त्यातून चांगले संरक्षण मिळू शकते.वैद्यकीय महागाईचा परिणामआरोग्यसेवेचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. रुग्णालयातील मुक्काम, निदान चाचण्या, डॉक्टरांचा सल्ला, औषधांची चिठ्ठी, औषधे, रुग्णवाहिका आणि विशेष वैद्यकीय प्रक्रियांसाठी सध्या मोठा खर्च करावा लागतो.पूर्वी परवडणाऱ्या असलेल्या उपचारांचा खर्चही कालांतराने लक्षणीय वाढला आहे. आरोग्य विमा वाढत्या वैद्यकीय खर्चापासून आर्थिक संरक्षण देतो आणि स्वतःच्या खिशातून कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण कमी करतो..बचतीचे संरक्षणवैद्यकीय आणीबाणीमुळे दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांवर परिणाम होऊ शकतो. विमा नसलेल्या व्यक्तींना उपचारांचा खर्च भागवण्यासाठी मुलांच्या शिक्षणासाठी ठेवलेली बचत, घर खरेदीसाठी जमा केलेली रक्कम किंवा निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी राखून ठेवलेला निधी खर्च करावा लागू शकतो.नेटवर्क रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचारांची सुविधा असल्यास तातडीच्या वैद्यकीय खर्चासाठी विम्याचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे स्वतःची बचत सुरक्षित ठेवण्यास मदत होते.वेळेवर आणि दर्जेदार उपचारांची उपलब्धताआरोग्य विम्यामुळे रुग्णालये आणि आरोग्यसेवा पुरवठादारांच्या विस्तृत नेटवर्कचा लाभ घेता येतो. उपचारांच्या खर्चाची चिंता असल्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात उपचार घेण्यास होणारा विलंब टाळण्यास यामुळे मदत होते.नियमित आरोग्य तपासण्यांपासून ते गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांपर्यंत, स्वतःच्या गरजेनुसार चांगल्या आरोग्यसेवा केंद्रांची निवड करता येते.वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात मदतअपघात किंवा अचानक उद्भवलेल्या आजारानंतर शरीराला तातडीने वैद्यकीय उपचारांची गरज असते. उपचार सुरू करण्यापूर्वी रुग्णालये अनेकदा आगाऊ रक्कम जमा करण्यास सांगतात. आरोग्य विमा असल्यास नेटवर्क रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचारांचा पर्याय उपलब्ध होतो.प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेला प्रोत्साहनबहुतेक विमा पॉलिसींमध्ये आरोग्य तपासणी, विविध चाचण्या आणि लसीकरण यांसारख्या सुविधा सुरुवातीच्या लाभांमध्ये दिल्या जातात. या सुविधांमुळे आरोग्यविषयक समस्या लवकर ओळखता येतात. त्यामुळे गंभीर वैद्यकीय गुंतागुंत आणि त्यासाठी होणारा खर्च कमी करण्यास मदत होते.सर्वसमावेशक विमा संरक्षणाचे फायदेसंपूर्ण संरक्षण देणाऱ्या विमा योजनेत रुग्णालयातील उपचार, डॉक्टरांचा सल्ला, निदान चाचण्या, शस्त्रक्रिया, औषधे आणि रुग्णालयातून घरी आल्यानंतरच्या वैद्यकीय उपचारांचा समावेश असावा.पॉलिसीधारकाने निवडलेल्या योजनेनुसार विमा संरक्षणाची मर्यादा बदलते. या मर्यादेत मिळणारे संरक्षण वैद्यकीय खर्चाचा मोठा आर्थिक भार कमी करू शकते..कमी वयात विमा घेतल्याचे फायदेकमी वयात आरोग्य विमा घेतल्यास त्याचा हप्ता कमी असू शकतो आणि अधिक व्यापक संरक्षणाचे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. तसेच आधीपासून असलेल्या आजारांसाठी लागू असलेला प्रतीक्षा कालावधी पूर्ण करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे भविष्यात आरोग्याच्या समस्या उद्भवल्यास पॉलिसीच्या अटींनुसार संपूर्ण लाभ घेणे सोपे होते.वाढता वैद्यकीय खर्च, जीवनशैलीशी संबंधित आजार आणि तातडीने उपचार घेण्याची गरज लक्षात घेता योग्य विमा संरक्षण निवडणे महत्त्वाचे आहे.तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे दावे निकाली काढण्याचा सातत्यपूर्ण अनुभव आणि रुग्णालयांच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून चांगली सेवा देणारी विश्वासार्ह विमा कंपनी निवडणे.उदाहरणार्थ, स्टार हेल्थ इन्शुरन्सच्या माहितीनुसार, भारतातील १४ हजारांहून अधिक नेटवर्क रुग्णालयांमध्ये तीन तासांच्या आत ९६ टक्के अंतिम कॅशलेस मंजुरी दिली जाते. वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात ही प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होते.अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वीसमूह आरोग्य विमा पॉलिसीतपासणेही उपयुक्त ठरू शकते..ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा का महत्त्वाचा आहे?ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन तयार केलेल्या विमा योजना या कामकाजाच्या वयोगटातील व्यक्तींसाठीच्या सामान्य विमा योजनांपेक्षा वेगळ्या असतात. वयाची ६० वर्षे ओलांडल्यानंतर विमा दावे करण्याची वारंवारता वाढते. उपचारांची गरज अधिक गुंतागुंतीची आणि खर्चिक होते. तसेच किमान एका दीर्घकालीन आजाराचे व्यवस्थापन करावे लागण्याची शक्यताही लक्षणीयरीत्या वाढते.३५ वर्षांच्या व्यक्तीसाठी तयार केलेली विमा योजना ६८ वर्षांच्या व्यक्तीच्या गरजा पूर्ण करण्यात अपुरी ठरू शकते. विमा संरक्षणाची अपुरी मर्यादा, उपचारांच्या खर्चातील मोठा हिस्सा स्वतः भरण्याची अट किंवा रुग्णालयातील खोलीच्या भाड्यावर असलेली मर्यादा यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा खर्च स्वतः करावा लागू शकतो. तसेच खोलीच्या भाड्याची मर्यादा ज्येष्ठ रुग्णांना आवश्यक असलेल्या रुग्णालयातील सुविधांशी जुळणारी नसेल, तर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या आरोग्य विमा योजनांमध्ये या गरजा लक्षात घेतल्या जातात. त्यामध्ये अधिक विमा संरक्षणाचे पर्याय, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, गुडघा प्रत्यारोपण आणि हृदयाशी संबंधित उपचारांसारख्या वयानुसार आवश्यक ठरणाऱ्या प्रक्रियांसाठी विशेष संरक्षण उपलब्ध असू शकते. सर्वोत्तम योजनांमध्ये सहभरण्याची अट अत्यल्प किंवा अजिबात नसू शकते..ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विमा निवडताना पुढील बाबींना प्राधान्य द्यावे :आजीवन नूतनीकरणाची सुविधा:पॉलिसीचे आयुष्यभर नूतनीकरण करता येते का, हे तपासावे.रुग्णालयातील खोलीच्या भाड्यावर मर्यादा नसणे:खोलीच्या भाड्यासाठी स्वतंत्र कमाल मर्यादा नसलेली योजना निवडण्यास प्राधान्य द्यावे.कमी सहभरणा:उपचारांच्या खर्चातील स्वतः भराव्या लागणाऱ्या रकमेची अट कमी असावी.आधीपासून असलेल्या आजारांसाठी कमी प्रतीक्षा कालावधी:अशा आजारांसाठी विमा संरक्षण लागू होण्यापूर्वीचा प्रतीक्षा कालावधी कमी असावा.वयाची ६५ वर्षे ओलांडलेल्या व्यक्तीसाठी ३ ते ५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण एका गंभीर आजारपणात किंवा रुग्णालयात दाखल होण्याच्या एका मोठ्या प्रसंगातच संपुष्टात येऊ शकते. त्यामुळे १० ते १५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण हा अधिक वास्तववादी प्रारंभिक पर्याय ठरू शकतो.आई-वडील तुलनेने निरोगी असतानाच त्यांच्यासाठी आरोग्य विमा घेणे हा योग्य वेळ ठरू शकतो. त्यामुळे आरोग्याच्या जोखमी वाढण्यापूर्वी आधीपासून असलेल्या आजारांसाठीचा प्रतीक्षा कालावधी पूर्ण होण्याची संधी मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्याचे नियोजन करताना योग्य वेळी विमा घेणे हा सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय ठरतो. .ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विमा निवडताना पुढील बाबींना प्राधान्य द्यावे :आजीवन नूतनीकरणाची सुविधा:पॉलिसीचे आयुष्यभर नूतनीकरण करता येते का, हे तपासावे.रुग्णालयातील खोलीच्या भाड्यावर मर्यादा नसणे:खोलीच्या भाड्यासाठी स्वतंत्र कमाल मर्यादा नसलेली योजना निवडण्यास प्राधान्य द्यावे.कमी सहभरणा:उपचारांच्या खर्चातील स्वतः भराव्या लागणाऱ्या रकमेची अट कमी असावी.आधीपासून असलेल्या आजारांसाठी कमी प्रतीक्षा कालावधी:अशा आजारांसाठी विमा संरक्षण लागू होण्यापूर्वीचा प्रतीक्षा कालावधी कमी असावा.वयाची ६५ वर्षे ओलांडलेल्या व्यक्तीसाठी ३ ते ५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण एका गंभीर आजारपणात किंवा रुग्णालयात दाखल होण्याच्या एका मोठ्या प्रसंगातच संपुष्टात येऊ शकते. त्यामुळे १० ते १५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण हा अधिक वास्तववादी प्रारंभिक पर्याय ठरू शकतो.आई-वडील तुलनेने निरोगी असतानाच त्यांच्यासाठी आरोग्य विमा घेणे हा योग्य वेळ ठरू शकतो. त्यामुळे आरोग्याच्या जोखमी वाढण्यापूर्वी आधीपासून असलेल्या आजारांसाठीचा प्रतीक्षा कालावधी पूर्ण होण्याची संधी मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्याचे नियोजन करताना योग्य वेळी विमा घेणे हा सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय ठरतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.