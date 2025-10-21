आरोग्यचं धनसंपदा...

महेंद्र गोखले - फिटनेसविषयक प्रशिक्षक‘आरोग्य ही संपत्ती आहे’ म्हणजेच आपल्या आयुष्यात आपल्या पैशाने विकत घेता येणाऱ्या संपत्तीपेक्षा आपले शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जास्त मौल्यवान आहे; किंबहुना तीच आपली संपत्ती आहे. काही जण असेही म्हणतात, की पैसा महान आहे. तो अनेक समस्या सोडवू शकतो आणि एक उत्तम आयुष्य देऊ शकतो; परंतु उत्तम आरोग्याशिवाय कोणतेच आयुष्य उत्तम असू शकत नाही. .शेवटी, आपल्याला सतत वेदना होत असतील, हालचाल करता येत नसेल, श्वास घेण्यास त्रास होत असेल, दर काही महिन्यांनी हॉस्पिटलमध्ये जावे लागत असेल किंवा आपण तब्येतीबद्दल चिंता करत असू, तर आपण कमावलेल्या त्या संपत्तीचा आनंद आपण घेऊच शकत नाही. आरोग्य उत्तम असेल, तरच आपण कष्टाने कमावलेल्या संपत्तीचा पुरेपूर उपभोग घेऊ शकतो. आपले आरोग्य उत्तम असेल, तर आपली पैसे कमावण्याची क्षमताही जास्तीत जास्त असू शकते.आरोग्याचे आर्थिक महत्त्वआनंदी जीवनाचे दोन महत्त्वाचे घटक एकमेकांशी जोडलेले आहेत : शारीरिक आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य. अभ्यासातून हे दिसून आले आहे, की सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती उत्तम असणाऱ्या लोकांमध्ये सामान्यत: चांगले आरोग्य आढळते; परंतु हे उलटेही असते. आपले आरोग्य वारंवार बिघडत असेल, तर आपले आर्थिक नुकसान होते आणि आर्थिक स्थिती खालावते. काही उदाहरणे बघू या..आपल्याला शारीरिक दुखापत झाली असली किंवा आपण नैराश्याने त्रस्त असलो तरी परिणाम एकच आहे. आपल्या आजारावर उपचार करण्यासाठी पैसे खर्च करणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत आपण कदाचित काम करू शकणार नाही आणि नोकरी करत असलो तर ‘सिक लिव्ह’ घेऊ शकतो. आपण स्वतःचा उद्योग करत असाल, तर परिस्थिती कदाचित आणखी गंभीर असू शकते. वेळेवर नोकरीत रुजू होऊ शकलो नाही, तर नोकरी सोडावीही लागू शकते. स्वतःचा उद्योग करत असाल, तर काम करू न शकल्याने नुकसान होईल. म्हणजे कोणत्याही प्रकारे आपल्या आर्थिक स्थितीवर वाईट परिणाम होईल.आपले उत्पन्न कमी झालेले असेल आणि आजारपणामुळे खर्च नेहमीपेक्षा वाढलेला असेल. ज्यामुळे अतिरिक्त पैशांच्या समस्या उद्भवू शकतात. आपण कदाचित बचत करू शकणार नाही किंवा हा खर्च भागवण्यासाठी आपल्याला कर्ज घ्यावे लागेल. मानसिक आजारांचाही आर्थिक अडचणींशी जवळचा संबंध आहे. आपल्यामध्ये काम करण्यासाठी आवश्यक एनर्जी नसेल किंवा आपल्याला काम करण्यासाठी खूप चिंता वाटत असेल, किंवा मानसिक स्थितीमुळे आपण काही वेळा अविवेकी वागत असू, तर याचा परिणाम आपल्या आर्थिक स्थितीवर नक्कीच होणार. कर्ज असलेल्या पन्नास टक्के प्रौढांनादेखील मानसिक आरोग्य समस्या आढळून येतात..Crime News : नाशिकमध्ये विदेशी मद्याची तस्करी! स्कॉर्पिओ कारसह ६ लाखांचा मुद्देमाल सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात.निरोगी असण्याचे फायदेआपल्याला कठोर परिश्रम करण्यासाठी, सक्रिय राहण्यासाठी, कामाच्या ठिकाणी अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी, टीममध्ये योगदान देण्यासाठी आरोग्य उत्तम असणे गरजेचे आहे. कामाच्या ठिकाणी अनेक वेळा पैशाच्या रूपात बढती किंवा कौतुक केले जाते. हे सर्व साध्य करण्याठी निरोगी राहणे गरजेचे आहे. आपल्याला हे विसरून चालणार नाही, की निरोगी राहणे म्हणजे दीर्घकाळ जगून आवडीचे काम करत राहणे होय.त्यासाठी खालील गोष्टींचा विचार करानिवृत्त होण्यापूर्वी जास्त काळ पगार मिळवाअधिक काळ नोकरीचा लाभ घ्या. करिअरच्या शिडीवर चढण्यासाठी अधिक संधी मिळतीलआपल्या गुंतवणुकीचे मूल्य चक्रवाढीच्या दराने होण्यासाठी जास्त वेळ द्यावैद्यकीय सेवा स्वस्त नाहीतआरोग्य समस्या असण्याचा अर्थ आपल्याला वैद्यकीय मदत लागू शकते आणि ती किती खर्चिक असते हे आपण जाणतोच. सुदैवाने, चांगल्या विम्यासाठी पैसे भरल्याने नुकसान कमी होते. तरीही त्याच्या काही मर्यादा आहेतच. आरोग्य विम्याची किंमत तुमच्या आरोग्यावर अवलंबून असते. आजारी लोक जास्त प्रीमियम भरतात; निरोगी लोक कमी पैसे देतात.एखाद्या अपघातामध्ये आपल्याला शारीरिक दुखापत झाली, अशी घटना आपल्या नियंत्रणाच्या बाहेर असते. परंतु आपले आरोग्य उत्तम असेल तर अशा दुखापतीतून देखील आपण लवकर बाहेर पडू शकतो. म्हणजे आपल्याला कमी काळासाठी वैद्यकीय सेवा लागू शकते आणि त्यामुळे आपला खर्च वाचू शकतो. पैसे वाचवणे म्हणजे पैसे कमावणे…!.आरोग्य = आनंद = संपत्ती‘पैसा आनंद विकत घेऊ शकत नाही’ हे वाक्य पूर्ण खरे नाही. तज्ज्ञांना असे आढळून आले, की कमी उत्पन्नामुळे भावनिक ताण वाढतो आणि तुमचे वार्षिक उत्पन्न वाढल्याने भावनिक आरोग्य सुधारते. त्यामुळे आपल्याला आनंदी राहायचे असेल, तर पैसे कमवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे; परंतु अर्थातच आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून नाही. जास्त पैसे मिळवण्यासाठी जास्त मेहनत आवश्यक असेल तर त्यासाठी आपले आरोग्य उत्तम कसे राखावे याचाही विचार करावा. दुर्दैवाने, आपण आजारी असताना आनंदी राहणे कठीण असते! अशाप्रकारे, आरोग्याकडे डोळेझाक करून पैसे कमावणे आपल्यावरच उलटू शकते. - विशेषत: तुम्हाला आनंदाची जाणीव होते तेव्हा ती जाणीव खरंतर आपल्याला अधिक श्रीमंत बनवते. कमी आजारी पडणारे कामगार जास्त कार्यक्षमता दाखवून त्यांच्या दुःखी सहकार्यांपेक्षा जास्त कमवतात कारण ते पैसे कमवतात आणि आनंदही! त्यामुळे आरोग्याला प्राधान्य देणे अनिवार्य आहे..खरा आनंद मिळवणे म्हणजे आरोग्य आणि संपत्ती‘आरोग्य ही संपत्ती आहे’ ही म्हण आहे आणि ती खरी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पैसे मिळवण्याच्या जाळ्यात अडकणे सोपे असते; परंतु हे करण्यात आपले शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य आणि आपला आनंद आपण पणाला लावतो याची जाणीव ठेवणे गरजेचे असते. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देऊन आपण उत्तम पैसे कमवू शकलो, तर आयुष्यातला आनंद आपण कमावतो आहेत हे लक्षात असावे. अशा प्रकारे पैसे कमावण्याची प्रक्रिया ही दीर्घकाळ चालू राहू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.