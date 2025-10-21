आरोग्य

आरोग्यचं धनसंपदा...

आरोग्य हीच खरी संपत्ती' आहे, कारण उत्कृष्ट शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याशिवाय कितीही पैसा असला तरी त्या सुखी जीवनाचा उपभोग घेता येत नाही.
A healthy mind and body is the true currency of a joyful life.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महेंद्र गोखले - फिटनेसविषयक प्रशिक्षक

‘आरोग्य ही संपत्ती आहे’ म्हणजेच आपल्या आयुष्यात आपल्या पैशाने विकत घेता येणाऱ्या संपत्तीपेक्षा आपले शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जास्त मौल्यवान आहे; किंबहुना तीच आपली संपत्ती आहे. काही जण असेही म्हणतात, की पैसा महान आहे. तो अनेक समस्या सोडवू शकतो आणि एक उत्तम आयुष्य देऊ शकतो; परंतु उत्तम आरोग्याशिवाय कोणतेच आयुष्य उत्तम असू शकत नाही.

