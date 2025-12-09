Winter Health: हिवाळ्यात औषधांचे स्व-उपचार टाळा; अनावश्यक प्रतिजैविकांच्या सेवनाने आरोग्यावर विपरीत परिणाम

धाराशिव : हिवाळ्यात उद्भवणाऱ्या ताप-सर्दी यासारख्या आजारांवर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय प्रतिजैविकांचा (औषधे) मारा केला जातो. या अनावश्यक उपचाराने शरीरात प्रतिजैविकांना प्रतिरोध निर्माण होतो..त्याचा विपरीत परिणाम म्हणजे नियमित औषधांनाही प्रतिसाद देईनासे होते. हे सर्व टाळण्यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच औषधोपचार घेण्याचे आवाहन वैद्यकीय तज्ज्ञांनी केले आहे..Winter Diet & Fitness Tips: थंडीच्या दिवसांत भूक वाढते आणि वजनही; पण 'हे' बदल केले तर एन्जॉय करता येतं हिवाळ्यातलं खाणं.या प्रतिजैविक औषधांचा अनावश्यक वापर टाळावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आरोग्य विभागाने सूचना जारी केल्या आहेत. त्यांचे पालन न केल्यास जीवाणूविरोधी औषधांना प्रतिरोध (अँटिमायक्रोबियल रेझिस्टन्स) वाढण्याचा धोका अधिक असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे..प्रतिजैविकांना प्रतिरोध झाल्यास काय होते...नियमित वापरले जाणारे प्रतिजैविके काम करेनासे होतातसाधे संसर्गही बरे होण्यास उशीर लागतो, उच्च स्वरूपाचे औषधे रुग्णालयात दाखल करून वापरावे लागतातआजार गंभीर होऊ शकतातउपचार महाग आणि गुंतागुंतीचे होतातरुग्णालयात राहण्याची वेळ वाढते.आरोग्य विभागाच्या सूचनांनुसार घ्या काळजीहात साबणाने वेळोवेळी धुवाडॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय प्रतिजैविक (अँटिबायोटिक्स) घेऊ नकाखोकला, सर्दी, ताप यासारख्या सामान्य आजारांमध्ये प्रतिजैविके वापरू नकाडॉक्टरांनी सांगितलेल्या औषधांचा पूर्ण कोर्स करा, मध्येच ती घेणे थांबवू नकारुग्णालये, दवाखाने यांनीही प्रतिजैविकांचे योग्य व विवेकी वापर करावासंसर्ग नियंत्रणाच्या उपाययोजना काटेकोर पाळाव्यातहे उपाय पाळल्यास प्रतिजैविकांचा धोका कमी होतो आणि भविष्यातील गंभीर संसर्ग टाळता येतात.गंभीर आजारात गुंतागुंत वाढण्याची शक्यताजागतिक पातळीवर प्रतिजैविकांना होणारा प्रतिरोध ही प्रमुख वैद्यकीय समस्या बनली आहे. औषधांना प्रतिकार करणारे जिवाणू वाढू लागल्याने सामान्य संसर्गांवरही उपचार कठीण होत आहेत. परिणामी शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी आणि डायालिसिससारख्या प्रक्रियेत गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता असते..Winter Health Care : हिवाळ्यात आरोग्य जपा! कोणते आजार वाढतात अन् त्यावर काय करावे? वाचा एका क्लिकवर.मार्गदर्शक सूचनांनुसार ताप किंवा साध्या संसर्गाच्या काळात नागरिकांनी स्वतःहून औषधे घेऊ नयेत. आधी डॉक्टरांना दाखवावे व त्यांनी सुचविलेली औषधी घेणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांनीही औषधांची केवळ गरज असल्यासच रुग्णांना सुचविण्याचे धोरण अवलंबले पाहिजे, असे इंडियन आयएससीसीएनतर्फे इंडियन सोसायटी ऑफ क्रिटिकल केअर मेडिसिनचे माजी अध्यक्ष तसेच अतिदक्षता विभागाचे तज्ज्ञ डॉ. श्रीकांत सहस्रबुद्धे यांनी म्हटले आहे..पहिल्यांदाच सर्दी झाल्यावर अँटिबायोटिकची गरज नसते. वैयक्तिक स्वच्छता, हात धुण्याची सवय आणि लसीकरण ही संसर्ग रोखण्यासाठी सर्वांत प्रभावी साधने आहेत. अँटिव्हायरल, औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेणे टाळले पाहिजे. तहान कमी लागते तरीही हिवाळ्यात आवर्जून पाणी प्या. डॉ. श्रीकांत सहस्रबुद्धे, छाती विकार तसेच अतिदक्षता विभागाचे तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.