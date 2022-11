Heart Attack: 'या' ब्लड ग्रुपच्या लोकांना असतो हार्ट अटॅकचा सर्वाधिक धोका

आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात माणूस स्वत:च्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतो. तुमच्या जीवनशैलीत छोट्या छोट्या बदलांचा तुमच्या आयुष्यावर फार मोठा परिणाम होतो. जसे की हल्ली हार्ट अटॅकचेही प्रमाण वाढले आहे. अगदी तरुण वयातील मुलांनाही हार्ट अटॅक येतोय.

खरं तर काही रिसर्चमधून हार्ट अटॅकबाबत धक्कादायक खुलासा करण्यात आलाय. या रिसर्चच्या मते काही ब्लड ग्रुपच्या लोकांना हार्ट अटॅकचा सर्वाधिक धोका असतो. चला तर याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया. (healthy lifestyle people having these blood group have more heart attack risk)

हेही वाचा: Heart Attack येण्याआधी दिसतात 'ही' लक्षणे

ओ ब्लड ग्रुप असणाऱ्यांना हार्ट अटॅकचा धोका कमी

ज्या व्यक्तींचा ब्लड ग्रुप ‘O’ असतो. त्यांना हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता कमी असते. याशिवाय इतर ब्लड ग्रुपच्या लोकांना हार्ट अटॅक येण्याचा धोका अधिक असतो. शास्त्रज्ञांच्या मते ब्लड ग्रुप ‘O’ मध्ये ब्लड सर्कुलेशन उत्तम असतं.

हेही वाचा: Heart Attack : अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्याने दरवर्षी ७ लाख मृत्यू; ही आहेत कारणे

A, B आणि AB ब्लड ग्रुपच्या लोकांना असतो हार्ट अटॅकचा सर्वाधिक धोका

A, B आणि AB ब्लड ग्रुपच्या लोकांच्या शरीरात ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित होत नाही कारण त्यांच्यात रक्त गोठण्याचे प्रथिने जास्त प्रमाणात असतात. त्यामुळे यांना हार्ट अटॅक येण्याचा धोका सर्वाधिक धोका असतो.

या सर्व ब्लड ग्रुपच्या लोकांनी स्वत:ची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. उत्तम आहार करणे सुद्धा चांगले असते. युरोपियन सोसायटी ऑफ कार्डिओलॉजीने केलेल्या संशोधनात ही बाब समोर आली होती त्यानंतर र्टेरियोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, वैस्कुलर बायोलॉजी व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (एएचए) मध्ये प्रकाशित केलेल्या जर्नलमध्येही ही बाब समोर आली आहे.

या दोन्ही रिसर्च अभ्यासात समोर आले आहे की AB ब्लड ग्रुप असलेल्या व्यक्तींना हृदयविकाराच्या झटक्याची शक्यता 23 टक्के अधिक असते तर A किंवा B ब्लड ग्रुप असलेल्या लोकांना O ब्लड ग्रुप असलेल्या लोकांपेक्षा हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका ८ टक्क्यांनी जास्त असतो.

याशिवाय A ब्लड ग्रुप लोकांमध्ये हार्ट फेल्युअरचा धोका O ब्लड ग्रुप असलेल्या लोकांच्या तुलनेत 11 टक्क्यांनी जास्त असतो.