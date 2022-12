Heart Attack : 'या' लोकांना हार्ट अटॅकचा सर्वात जास्त धोका

गेल्या काही दिवसांमध्ये देशात हार्ट अटॅकची अनेक प्रकरणे समोर आली. यात विशेषत: बॉलीवुड एक्टर-एक्ट्रेसेस यांचे सुद्धा हार्ट अटॅकने मृत्यू झाल्याचे समोर आले. विशेष म्हणजे म्हाताऱ्या लोकांपेक्षा तरुणांमध्ये हार्ट अटॅकचं प्रमाण वाढल्याचं चित्र दिसतेय.

कधी जीममध्ये एक्सरसाइज करताना तर कधी रस्त्यावर चालताना तर कधी लग्नात डान्स करताना अनेकांना हार्ट अटॅक आला आणि त्यांचा दूर्दैवी मृत्यू झाला. अशातच हार्ट अटॅकची संख्या वाढत आहे. (healthy lifestyle these people have more risk of heart attack )

कोविड 19 दरम्यान जे लोक कोरोना व्हायरसमुळे संक्रमित झाले होते, त्यांना हार्ट अटॅकचा धोका अधिक असल्याचं तज्ञाचं मत आहे. कोरोना रुग्णांना धोका हा फक्त कोरोनाच्या काळातच नाही तर त्यानंतर एक वर्षभर होता. पोस्ट-कोविड लसीकरणच्या सुरवातीला हार्ट अटॅचे प्रकरणे वाढताना दिसले.

तज्ञाच्या मते कोरोना महामारीनंतर हार्ट अटॅकच्या प्रकरणात दूप्पट वाढ झाली आहे. यात तरूणांची संख्या सर्वाधिक आहे. तरुण रुग्ण ज्यांना अनियंत्रित डायबिटीजची समस्या आहे किंवा जे स्मोकिंग करतात त्यांना हार्ट अटॅकचा धोका सर्वाधिक असतो.

याा हार्ट अटॅकच्या प्रकरणातून हे प्रकर्षणाने जाणवले की कोरोना महामारीच्या आधी एका महिन्यात हार्ट अटॅकचे 15 ते 18 प्रकरणे समोर यायचे तर आता 30 ते 35 झाले आहेत.

कोणत्या लोकांना आहे हार्ट अटॅकचा सर्वाधिक धोका?