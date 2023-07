Healthy Liver Tips : यकृत हा मानवी शरीरातील एक महत्त्वाचा अवयव आहे, जो पोटाच्या वरच्या उजव्या भागात, उजव्या मूत्रपिंड आणि लहान आतड्याच्या वर स्थित आहे. अन्न पचवण्यापासून रक्त स्वच्छ करण्यापर्यंतची सर्व कामे यकृत करते. मात्र प्रदूषण आणि चुकीच्या आहारामुळे यकृताच्या समस्या झपाट्याने वाढत आहेत.

लोक फॅटी लिव्हरला बळी पडत आहेत जे वेळेत शोधले नाही तर घातक ठरते. आहारात वेळीच काही बदल केले तर फॅटी लिव्हरची समस्या टाळता येऊ शकते.लालसर तपकिरी रंगाच्या यकृताचे वजन सुमारे 1.3 ते 1.5 किलो असते.

जेव्हा यकृतामध्ये चरबीचे प्रमाण खूप जास्त असते तेव्हा ते योग्यरित्या कार्य करू शकत नाही. या स्थितीला फॅटी लिव्हर म्हणतात. चरबीचे प्रमाण जास्त असल्याने यकृत पूर्णपणे खराब होऊ शकते. त्यामुळेच त्याची योग्य वेळी काळजी घेणे आवश्यक आहे. ( Healthy Liver Tips : These foods become callous for the liver, follow these methods to avoid Fatty Liver)

जरी अल्कोहोल हे फॅटी लिव्हरचे सर्वात मोठे कारण आहे, परंतु काही लोकांमध्ये नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर असू शकते. काही पदार्थ खाल्ल्याने असे होऊ शकते. अशा परिस्थितीत आहारात बदल करून आपण ही समस्या टाळू शकतो.

फॅटी लिवर डिसीजची लक्षणे

पोटाच्या उजव्या भागाच्या वरच्या बाजूला वेदणा जाणवणे वजन कमी होते थकवा जाणवणे डोळ्यांवर आणि त्वचेवर पिवळेपणा दिसणे अपचन आणि अॅसिटिडी पोटावर सूज येणे

यकृताला सर्वात जास्त नुकसान कशामुळे होते?

हाय ट्रायग्लिसराइड खाद्यपदार्थ हे नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हरचे प्रमुख कारण असू शकते. मधाचे सरबत, लोणी, बटाटे आणि भातामध्ये चरबी जास्त असते, त्यामुळे ते कमी प्रमाणात खावे.

हाय ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेल्या वस्तूंपासूनही अंतर ठेवावे. यामध्ये मिठाई, पांढरी ब्रेड आणि शीतपेये इत्यादींचा समावेश आहे. या गोष्टी खाल्ल्याने मधुमेहाचा धोकाही वाढतो.

प्रक्रिया केलेले अन्न, जंक फूड, लाल मांस आणि तळलेले अन्न देखील नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी यकृतास कारणीभूत ठरते. कोणापासून अंतर ठेवावे. (Fatty Liver)

कमकुवत यकृत कसे मजबूत करावे?

यकृत निरोगी ठेवण्यासाठी दिवसाची सुरुवात कोरफडीचा रस आणि भाज्यांच्या रसाने करा.

आवळ्याचा रस प्यायल्याने यकृत डिटॉक्स होते.

गहू, ज्वारी, बाजरी, ओट्स, ओट्स आणि कडधान्ये यासारख्या उच्च फायबरयुक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करा.

आपल्या आहारात भाज्या आणि फळांचे प्रमाण वाढवा.

प्रक्रिया केलेले अन्न, जंक फूड यापासून अंतर ठेवा आणि घरी बनवलेले स्वच्छ अन्न खा.

काय खाऊ नये

एक्सपर्टसच्या म्हणण्यानुसार, सॅच्युरेडेट फॅट लिवरमध्ये फॅट वाढविण्यासाठी कारणीभूत ठरतात. त्यापासून वाचण्यासाठी काही पदार्थांचे सेवन टाळणे गरजेचे आहे. Lean Meat किंवा White meat खाणे टाळावे. त्याशिवाय फूल फॅट चीज, दही, Red Meat, पाम किंवा खोबरेल तेलाचे सेवन कर नका. कॅन्डी, रेग्युलर सोडा सारखे जास्त शूगर असलेले पदार्थ खाणे लोकांनी मदत केली पाहिजे.