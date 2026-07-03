आरोग्याची पाठशाळा

आरोग्याची त्रिसूत्री म्हणजे प्रकृती, मनोधर्म किंवा स्वभाव आणि कर्मकुशलता यांचे संपूर्ण संतुलन. मनुष्याच्या आरोग्याची व्याख्या करताना दोष, धातू, मल हे प्रकृतीचे संतुलित गुण, प्रसन्न मन ही मनाची उन्नत अवस्था आणि आत्म्याचे समाधान ही आरोग्याची शेवटची पायरी समजून जशी व्याख्या केली तशीच व्याख्या कुठलीही कार्यपद्धती, संस्था, वस्तुजात वा यंत्र यांच्या आरोग्याबद्दलही करता येईल.विद्याभ्यास करण्यासाठी जेथे सर्व तऱ्हेच्या सोयी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत असे ठिकाण म्हणजे ‘शाळा’! विद्याभ्यास करण्यासाठी जशी वह्या-पुस्तके, वाचनालय, बाक, फळा वगैरे गोष्टी आवश्यक असतात, तशीच शाळेत शिक्षकांची नितांत आवश्यकता असते. एकूणच शाळेचे वातावरण विद्यार्थ्याला अभ्यास करायला अनुकूल असले तरच असे म्हणता येईल की त्या शाळेचे आरोग्य चांगले आहे. मुलाच्या आयुष्यातला बराच मोठा कालखंड किंवा दिवसाचा बराच मोठा म्हणजे जवळ जवळ ३०-३५% वेळ शाळा-कॉलेजात व्यतीत करावा लागतो. आयुष्यात उपयोगी पडणारे महत्त्वाचे गुण शिक्षणानेच मिळत असतात आणि म्हणूनच शाळेचे वातावरण प्रज्ञासंस्कारासाठी उत्तम असावे लागते. .पुरातन काळी अशा शाळा सहसा एकांतात गावाबाहेर वा डोंगरावर असत. २-४ च विद्यार्थी असल्यास गुरुगृही राहूनही शिकवणे-शिकणे चालत असे. निसर्गसौंदर्याने व्यापलेले वातावरण, शाळेतील अनुशासित जीवन, प्रेमळ ज्ञानी मार्गदर्शक, मुलाला कष्टाची आवड निर्माण होईल असे नियम, साधे राहणे, साधे खाणे अशी ब्रह्मचर्याश्रमातील शाळेची नियमावली असे.हलके हलके शाळेचे आरोग्य बिघडू लागले, एकूणच समाजाचे आरोग्य बिघडले. शाळेत गर्दी वाढल्यामुळे व प्रत्येक विद्यार्थाला उपलब्ध असणारे आकाशतत्त्व कमी झाले व त्यामुळे विद्यार्थ्याचे व शाळेचे आरोग्य बिघडून जाते. साधी गुरे सुद्धा गोठ्यात फार दाटीवाटीने बांधून ठेवता येत नाहीत. आज उपलब्ध असणारी शाळांची व त्यातील वर्गांची संख्या व त्यात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलांची संख्या यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे तेथील शाळांचे आरोग्य बिघडण्यास सुरुवात होते. प्रत्येक मुलाकडे वैयक्तिक लक्ष देता येईल एवढ्या प्रमाणात शिक्षकही मिळू शकत नाही वा एवढे शिक्षक ठेवणे संस्थेला परवडत नाही. एकूणच शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा खालावल्यामुळे शाळेचे आरोग्य खाली जात आहे हे लक्षातच येत नाही..घरात साधी खुर्ची किंवा गाडी विकत घेताना बसण्यासाठी ती आरामशीर आहे की नाही याचा आपण दहादा विचार करतो पण ज्या बाकावर मुलाला अनेक वर्षे दिवसातले ८-८ तास बसायचे आहे त्या बाकाची अवस्था पाहता मुलाच्या पाठीमागे पाठीचे दुखणे लागले नाही तरच नवल!अगदी पुढे पहिल्या-दुसऱ्या बाकावर बसणारी हुशार मुले पुढे बसण्याचे समाधान जरी मिळवत असली तरी सारखे मान वर करून फळ्याकडे पाहिल्यामुळे पुढे निर्माण होणारे त्रास व त्यांच्या मेंदूत होऊ शकणाऱ्या विकृती कोणालाच कळत नाहीत. वर्गात विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच मोठी असल्याने शेवटच्या बाकावर बसणाऱ्या मुलाला शिक्षकांचे बोलणे एकाग्रतेने ऐकणे, शिकणे जमत नाही; शिक्षकांचेही यांच्यावर लक्ष राहात नाही. शिक्षक व शेवटच्या बाकावरील मुले यांच्यातील अंतर वाढल्यामुळे अशी मुले टवाळ्या करणार नाही तर मग करणार तरी काय?.खर्च वाचावा म्हणून साधे फळे व स्वस्त खडू वापरल्याने उडणाऱ्या धुळीने मुलाचे आरोग्य बिघडते हे जसे लक्षात ठेवावे लागेल तसेच जीवनात ताठ मानेने जगता येण्यासाठी शिक्षण घेणाऱ्या मुलाची पाठ पुस्तकाच्या ओझ्याने मोडणार नाही याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. तात्पुरता उपाय योजण्याच्या दृष्टिकोनातून आजारावर जसे व्हिटॅमिन, कॅपसूल घेऊन उसनी शक्ती आणून रोग मुळातून बरा होऊ शकत नाही तसेच मुलांना खासगी क्लासमध्ये घातल्याने शाळेचे व शिक्षणाचे आरोग्य सुधारता येणार नाही.शाळेचा उपयोग केवळ एक डिग्रीचा कागद मिळविण्यासाठी आहे असे समजले तर या संपूर्ण व्यवस्थेकडे कोणीच लक्ष देणार नाही. शाळेत मिळवलेले शिक्षण चार पैसे मिळवण्याबरोबरच जीवनाभिमुख व जीवन सुखी करण्यासाठी माहिती व ज्ञान देणारे जर नसले तर त्या शाळेकडे व शाळेच्या आरोग्याकडे कोण व का लक्ष देईल?.ज्ञानदानाचे कार्य ज्या ठिकाणी चालते ती शाळेची वास्तू खरे तर गावाच्या प्रतिष्ठेची बाब असायला पाहिजे. पण ज्यावेळी गावातील थिएटर, गावातील शॉपिंग मॉल हेच प्रतिष्ठेचे केंद्रबिंदू झालेले असतात, त्यांच्या इमारती व त्यातील सोयी गावाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या व दुरून दुरून लोकांना आकर्षित करणाऱ्या असतात, त्यावेळी ते लक्षण ज्ञानदान व जीवनाचे महत्त्वाचे अंग देणाऱ्या संस्थांचे तसेच व्यक्तिगत व सामाजिक आरोग्य खालावल्याचेच समजावे लागेल.गरिबीचा व शाळेच्या आरोग्याचा तसा काही संबंध नाही, पण गरिबीच्या नावाखाली कशाबशा उभ्या केलेल्या उद्घाटन केल्यानंतर कुठलीही देखभाल न केलेल्या, कधीही रंग न दिलेल्या भिंती, उखडलेल्या फरशा, खिडक्यांची तुटलेली तावदाने, बंद न होणारी दारे, मेणचट झालेले फळे, मोडकळीस आलेले बाक वगैरे ‘सुविधां’मुळे विद्यार्थी शाळेतून पळून गेले नाहीत किंवा त्यांनी अशा ठिकाणी शिक्षणाव्यतिरिक्त इतर गोष्टींमध्ये रस घेतला तर मुळीच नवल नाही..मन प्रसन्न होऊन मेंदूला क्रियाशील व सृजनात्मक कार्य करण्यासाठी शिक्षणाचे वातावरण तयार होईल असे शाळेचे आरोग्य सध्या मुळीच नाही. मुळामध्ये शाळेतील खराब साधनसामुग्रीबरोबरच शिक्षकांची कमतरता, त्यांना मिळणारा मान व मानधन! या सर्व गोष्टींमुळेसुद्धा शाळेचा आजार वाढत असलेलाच दिसतो. आज सर्व ठिकाणी माणसाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी खूप प्रयत्न चालू आहेत. परंतु शेवटी आरोग्य उत्तम असूनही जीवनमान उंचावणेच आवश्यक असते व त्यासाठी आवश्यक असते ज्ञान! जेथे ज्ञानोपासना होणार आहे त्या शाळांचे आरोग्य जर समाजाने जपले नाही तर त्या समाजाची अवस्था दयनीय होऊ शकते. उशिरा का होईना पण आज अनेक प्रगत देशांमध्ये शाळेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी चांगल्या इमारती, चांगल्या सोयी, कमी मुले व जास्ती शिक्षक अशा सोयी करून दिलेल्या दिसतात. परंतु हे उशिरा सुचलेले शहाणपण फारसे उपयोगी पडलेले दिसत नाही व शाळेच्या आरोग्याची बिघडलेली घडी सहजासहजी वळणावर येईल असे दिसत नाही. मुलांना लागलेल्या वाईट सवयी, शिक्षकांचा संपलेला उत्साह यामुळे शाळेचे आरोग्य पूर्णपणे जागेवर येणे अवघड होऊन बसले आहे. मुले शाळेत शिक्षणासाठी येतात की दंगा, माऱ्यामाऱ्या व राजकारण करण्यासाठी येतात हेच कळेनासे झाले आहे. म्हणून अशा व्यवसायासाठी योग्य माणसे, ज्यांचे शिक्षणावर, विद्यार्थ्यांवर प्रेम आहे, मिळणे दुरापास्त होत आहे. आज अनेक देशात शिक्षकांचा तुटवडा आहे. वर्गातील व्रात्य मुले त्रास देतात या कारणामुळे इतर नोकऱ्या शोधणारे शिक्षकही कमी नसतात. बरेच शिक्षक पोट भरण्याचे एक साधन व नोकरी सोडून करणार काय असा विचारामुळेच शाळेतली नोकरी चालू ठेवणारे असतात. असे शिक्षक शाळेचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी काहीच करू शकत नाहीत. शाळेमध्ये चालणारे राजकारण हा तर शाळेच्या आरोग्यातला असाध्य रोग!.व्यक्तीच्या आरोग्याची त्रिसूत्री सांभाळण्यासाठी आहार-विहार, औषध-पाणी, योग-संगीत आणि परस्परांतील मैत्री आवश्यक असते, तसेच ‘शाळेच्या आरोग्याची त्रिसूत्री’ म्हणजे -शाळेची नैसर्गिक वातावरणातील उत्तम वास्तूशाळेत स्वच्छतागृह, पाणी, प्रकाशयोजना, खेळाची मैदाने व शाळेचे उत्सव यांची सोयतिसरे महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली शिक्षणाची आवड, शिक्षकांचे विद्यार्थ्यांवर असलेले प्रेम व एखाद्या प्रेमळ कुटुंबासारखी चालणारी शिक्षण संस्था!(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून ‘संतुलन आयुर्वेद’द्वारा संकलित).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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