- महेंद्र गोखले, फिटनेसविषयक प्रशिक्षकआत्तापर्यंत आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे साहित्य, व्हिडिओ आणि लेख पाहिले आणि वाचले आहेत जे वजन कमी करण्यावर आधारित होते. फिटनेस म्हणजे वजन कमी करणे असाच आपला समज आहे; परंतु वजन कमी असलेले बरेच लोक आहेत आणि त्यांना निरोगी पद्धतीने वजन वाढवण्यासाठी मदतीची आवश्यकता असते. कमी वजनाच्या व्यक्तीच्या आरोग्यासही अनेक धोके असतात. आहारातील बदल केल्याने वजन निरोगीपणे वाढण्यास मदत होऊ शकते. .कॅलरीचे प्रमाण वाढवणेवजन वाढवण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कॅलरीचे प्रमाण वाढवणे. म्हणजे शरीराच्या गरजेपेक्षा जास्त कॅलरी घ्याव्यात. आपल्याला हळूहळू आणि स्थिरपणे वजन वाढवायचे असेल, तर दररोज जाळत असलेल्या कॅलरीपेक्षा तीनशे-पाचशे कॅलरी जास्त मिळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.आपल्याला वजन लवकर वाढवायचे असेल, तर आपल्या गरजेपेक्षा सुमारे सातशे-एक हजार कॅलरी जास्त मिळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्या गरजा दररोज शेकडो कॅलरींनी बदलू शकतात, कमी किंवा जास्त. आपल्याला सतत कॅलरी मोजण्याची गरज नाही; परंतु आपण किती कॅलरीज खात आहोत, हे पहिल्या काही दिवसात किंवा आठवड्यात आपल्याला कळते..प्रथिनांचे प्रमाण वाढवणेचांगल्या वाढीसाठी, विकासासाठी आणि सामान्य आरोग्यासाठी पुरेशी प्रथिने खाणे आवश्यक आहे. एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे, की प्रौढांनी दररोज ५० ग्रॅम प्रथिने खाल्ल्यास त्यांच्या प्रथिनाच्या पातळीत वाढ होते. तसेच लीन मसल मास वाढते. परंतु हे प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगळे असते कारण ते व्यक्तीच्या वय, लिंग आणि आरोग्याची पार्श्वभूमी यासारख्या घटकांवर अवलंबून असते.उच्च प्रथिनयुक्त पदार्थांमध्ये मांस, मासे, अंडी, दुग्धजन्य पदार्थ, काजू यांचा समावेश आहे. 'व्हे प्रोटीन'सारखे पूरक आहारही उपयोगी पडतात. तथापि, प्रथिने आपली भूक आणि आपला आहार लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात, ज्यामुळे पुरेशा कॅलरी मिळणे कठीण होते. प्रथिनांचे प्रमाण वाढवल्याने वजन सुरक्षितपणे वाढवणे कसे साध्य होईल यासाठी आरोग्य किंवा आहारतज्ज्ञाशी चर्चा करा आणि त्यांचा सल्ला घ्या..कर्बोदकांचे प्रमाण वाढवणेकेवळ कर्बोदकामुळे वजन वाढणार नाही; परंतु ते अधिक कॅलरी वापरण्याचा चांगला मार्ग आहे. निरोगी कर्बोदके असलेल्या पदार्थांची उदाहरणे : ओट्स, फळे, जसे संत्री, केळी आणि ब्लूबेरी, रताळी. कर्बोदके संतुलित आहाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. वय, लिंग आणि आरोग्य यांसारख्या अनेक घटकांनुसार दररोज किती प्रमाणात कर्बोदके खावी हे ठरवले पाहिजे. तथापि, सर्वसाधारणपणे, रोजच्या कॅलरीजपैकी ४५ टक्के ते ६५ टक्के कार्ब्स असावेत..अधिक ऊर्जा देणारे पदार्थ खाआपल्या आहारात भरपूर ऊर्जा देणारे पदार्थ असावेत. हे असे पदार्थ आहेत ज्यात त्यांच्या वजनाच्या तुलनेत अनेक कॅलरी असतात. भरपूर तयार मसाले, सॉस आणि मसाल्याचे पदार्थ वापरणे मदत करू शकते. जेवण जितके चवदार असेल तितके अधिक खाणे सोपे होईल. वेगवेगळ्या टॉपिंग्समुळे अतिरिक्त कॅलरी मिळू शकतात..वजनवाढीसाठी मदत करणारे पदार्थ -काजू, बदाम, अक्रोड आणि शेंगदाणेसुका मेवा - उदाहरणार्थ, मनुका, खजूर आणि इतरजास्त चरबीयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ उदाहरणार्थ, संपूर्ण दूध, पूर्ण चरबीयुक्त दही, चीज आणि मलईऑलिव्ह ऑईल आणि एवोकॅडो ऑइलसारखे फॅट आणि तेलेओट्स आणि तपकिरी तांदूळमांस. त्यात देखील जास्त फॅटचा भाग निवडू शकताबटाटे, रताळे यांसारखे कंदडार्क चॉकलेट, एवोकॅडो, पीनट बटर, नारळ दूध यांसारखे ऊर्जा देणारे पदार्थ. .रेझिस्टन्स ट्रेनिंगरेझिस्टन्स ट्रेनिंग प्रोग्रॅम सुरू केल्यास अतिप्रमाणात खाणे आपण टाळू शकतो. त्यामुळे फॅटऐवजी आपल्या स्नायूंना जास्त कॅलरी मिळतील याची खात्री करता येईल. रेझिस्टन्स ट्रेनिंग, किंवा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यामध्ये वेट ट्रेनिंग आणि फ्री वेट यांचा समावेश होतो. हे व्यायाम सावकाश हालचालींमध्ये केले पाहिजेत.रेझिस्टन्स ट्रेनिंगमुळे मसल मास वाढते. रेझिस्टन्स ट्रेनिंगबरोबर प्रोटिन सप्लिमेंटेशन वापरले, तर फक्त रेझिस्टन्स ट्रेनिंगने मिळणाऱ्या फायद्यापेक्षा जास्त फायदा मिळतो आणि लीन बॉडी मास वाढते. आपण नव्याने हे ट्रेनिंग घेत असल्यास तज्ज्ञ ट्रेनरकडून योग्य पद्धत समजावून घ्या, तरच याचा अपेक्षित फायदा होईल.