Silent Heart Attacks in Women: छातीत दुखत नाही, तरी हार्ट अटॅक? डॉक्टरांनी सांगितला महिलांमधील लपलेला धोका

सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीत दीर्घकालीन आजार होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. डायबिटीज, कॅन्सर, हाय ब्लड प्रेशर आणि हार्ट अटॅकचं प्रमाण वाढलं आहे. यातही आजकाल तरुण तरुणींमध्ये हे आजार होण्याचं प्रमाण पूर्वीपेक्षा खूप जास्त वाढलं आहे. अशीच एक घटना मध्यंतरी ]दिल्लीमध्ये घडली ज्यात एका ३६ वर्षांच्या महिलेला हार्ट अटॅक आला. यामागे एक महत्त्वाच कारण म्हणजे तिने काही सौम्य वाटणारी लक्षणं दुर्लक्षित केली. याबद्दल डॉ. रहमान यांनी त्यांच्या अधिकृत अकाऊंटवरून आपलं मत व्यक्त केलं आहे. त्यात त्यांनी तरुण महिलांमध्ये दिसणाऱ्या एका अतिशय धोकादायक पण शांत पद्धतीच्या हार्ट अटॅककडे लक्ष वेधले आहे. .डॉ. रहमान यांच्या मते, त्या महिलेचा दिवस साध्या थकव्याने सुरू झाला नाही, तर शरीर पूर्णपणे गळून गेल्यासारखं वाटत होतं. हातांमध्ये जडपणा जाणवत होता आणि थकवा असह्य वाटत होता. मात्र अनेकांप्रमाणे तिनेही याला मानसिक ताण किंवा कामाचा परिणाम समजून दुर्लक्ष केलं..दुपारपर्यंत तिला सतत मळमळ जाणवू लागली. उलटी होत नव्हती, ताप नव्हता आणि पोटाच्या त्रासाचीही कोणतीही ठोस लक्षणं नव्हती. थोड्याच वेळात श्वास घेताना अडचण जाणवू लागली, श्वास कमी किंवा उथळ आणि वेगळा वाटत होता. ती बसून आराम करण्याचा प्रयत्न करत होती. पण मनात कोणतंही दडपण आल्यासारखं वाटत नव्हतं. कारण अशा लक्षणांना सहसा हार्ट अटॅकशी जोडलं जात नाही. पण जवळपास आठ तासांनंतर तिला अचानक कार्डियाक अरेस्ट आला..या पॅटर्नचा अर्थ काय?डॉ. रहमान म्हणतात की ही अवस्था 'एटिपिकल मायोकार्डियल इस्केमिया' म्हणून ओळखली जाते. मायो क्लिनिकच्या मते, या प्रकारच्या हृदयविकाराच्या झटक्यात छातीत तीव्र वेदना किंवा दडपण जाणवत नाही. त्याऐवजी दम लागणे, मळमळ, मान किंवा पाठीमध्ये वेदना, असामान्य थकवा, पोटात अस्वस्थता किंवा एकंदर बेचैनी अशी लक्षणे दिसू शकतात.हा प्रकार महिलांमध्ये जास्त प्रमाणात दिसून येतो आणि हा जास्त धोकादायक असतो कारण तो 'शांत' असतो. छातीत तीव्र वेदना नसल्यामुळे अनेकजण याला अॅसिडिटी, ताणतणाव किंवा झोपेची कमतरता समजून दुर्लक्ष करतात. .ही लक्षणे कधीही हलक्यात घेऊ नका– नेहमीपेक्षा वेगळा, सतत जाणवणारा थकवा– कोणतेही जास्त कष्ट न करता दम लागणे– मळमळ, अपचन किंवा पोटाच्या वरच्या भागात अस्वस्थता– हात, खांदे, मान, जबडा किंवा पाठीमध्ये जडपणा किंवा वेदना– अचानक थंड घाम येणे– चक्कर येणे, भोवळ येण्याची भावना किंवा बेशुद्ध पडणे.डॉ. रहमान यांचा ठाम आणि स्पष्ट इशारा आहे की शरीराकडून मिळणारे लहान लहान संकेत ओळखणं अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः महिलांनी आणि तरुणांनी "हा फक्त थकवा आहे" असं म्हणत लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये, कारण योग्य वेळी उपचार केला तर जीव वाचवता येऊ शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.