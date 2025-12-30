आरोग्य

Silent Heart Attacks in Women: छातीत दुखत नाही, तरी हार्ट अटॅक? डॉक्टरांनी सांगितला महिलांमधील लपलेला धोका

Silent Heart Attacks in Women: छातीत वेदना नसतानाही महिलांमध्ये हार्ट अटॅक होऊ शकतो; डॉक्टरांनी सांगितलेली ही शांत पण जीवघेणी लक्षणे जाणून घ्या.
Silent Heart Attacks in Women

Silent Heart Attack in Women: No Chest Pain but Serious Risk

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीत दीर्घकालीन आजार होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. डायबिटीज, कॅन्सर, हाय ब्लड प्रेशर आणि हार्ट अटॅकचं प्रमाण वाढलं आहे. यातही आजकाल तरुण तरुणींमध्ये हे आजार होण्याचं प्रमाण पूर्वीपेक्षा खूप जास्त वाढलं आहे. अशीच एक घटना मध्यंतरी ]दिल्लीमध्ये घडली ज्यात एका ३६ वर्षांच्या महिलेला हार्ट अटॅक आला. यामागे एक महत्त्वाच कारण म्हणजे तिने काही सौम्य वाटणारी लक्षणं दुर्लक्षित केली.

याबद्दल डॉ. रहमान यांनी त्यांच्या अधिकृत अकाऊंटवरून आपलं मत व्यक्त केलं आहे. त्यात त्यांनी तरुण महिलांमध्ये दिसणाऱ्या एका अतिशय धोकादायक पण शांत पद्धतीच्या हार्ट अटॅककडे लक्ष वेधले आहे.

Loading content, please wait...
women health
heart attack
health
Heart
Healthcare
Heart Health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com