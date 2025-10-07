Panic & Heart Attack Difference: हार्ट अटॅकची लक्षणे 'दिसतात' पॅनिक अटॅकसारखीच! डॉक्टरांनी सांगितली फरक ओळखण्याची सोपी ट्रिक

Heart Attack VS Panic Attack: वेगात बदलणारं जग, बदलती जीवनशैली, असंतुलित आहार, वाढती स्पर्धा आणि त्यामुळे वाढणारा ताण याचे संपूर्ण शरीरावर विपरीत परिणाम होतात. मात्र याचा सर्वात जास्त प्रभाव आपले मेंदू आणि हृदय या दोन मुख्य अवयांवर होतो. त्यातही हृदयाशी निगडित विविध रोग आणि विकार यांची लक्षणे बहुतांश वेळी सारखी असतात. त्यामुळे त्यांचे योग्य निदान करणे बऱ्याचदा कठीण जाते. .पॅनिक अटॅक आणि हार्ट अटॅकबऱ्याचदा कामाचा किंवा कोणताही ताण जास्त असेल तर नैराश्य(Anxiety), डिस्प्रेशन येऊन पॅनिक अटॅक येतो. तसेच वाढलेला ताण, हृदयाच्या ठोक्यांमधील बदल, रक्ताभिसरणातील अडथळा यामुळे हार्ट अटॅक कधीही येऊ शकतो.तज्ज्ञांचे मततज्ज्ञांच्या मते, पॅनिक अटॅक आणि हार्ट अटॅकची लक्षणे सारखीच दिसतात, ज्यामुळे वेळीच योग्य उपचार घेतले जात नाहीत आणि उपचारात उशीर होतो. एका वैद्यकीय अहवालानुसार ताण फक्त मानसिक आरोग्यावर परिणाम करत नाही, तर हृदयावरही परिणाम करतो. परिणामी हार्ट अटॅकचा धोका वाढतो..Explained: CAD म्हणजे काय? जाणून घ्या हृदयशस्त्रक्रियेबाबतचे ७ मोठे गैरसमज आणि सत्य.ताण आणि हृदयविकराचा संबंधयाच अहवालातील अभ्यासात असे आढळले की, हृदयाशी संबंधित समस्यांनंतर अंदाजे ३०% रुग्णांना गंभीर ताण निर्माण होतो. तर हार्ट फेल्युअरचा अनुभव ज्यांना आला आहे ते ३३% रुग्ण सतत तणावाखाली असतात. हा सततचा ताण फक्त मानसिक आरोग्यवरच परिणाम करत नाही, तर उच्च रक्तदाब, जळजळ, आणि मुख्य म्हणेज हृदयावर ताण निर्माण करतो. ताणामुळे हृदयाची गती देखील असामान्य होते.याव्यतिरिक्त पॅनिक अटॅक येणं हे अशा लोकांमध्ये देखील असते ज्यांना जास्त प्रमाणात छातीत दुखत असते पण मला हृदयाची काही समस्या नसते. तसेच हार्ट अटॅकच्या भीतिनेदेखील हृदयाचे आरोग्य खराब होते..निदान करणे कठीणहार्ट अटॅक आणि पॅनिक अटॅकची लक्षणे इतकी सारखी असतात की, डॉक्टरांना देखील लवकर निदान करणे कठीण जाते. अनेकदा हा फक्त ताण आहे किंवा पॅनिक अटॅक आहे असे सांगतिले जाते, जेव्हा प्रत्यक्षात हार्ट अटॅक असतो..Most Dangerous Room in the House: स्वयंपाकघर किंवा गॅरेज नाही, तर हृदयरोगतज्ज्ञांच्या मते घरातील ही खोली आहे आरोग्याच्या दृष्टिने अधिक धोकादायक.फरक कसा ओळखलं?संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ शारीरिक लक्षणांवर आधारित निर्णय घेणे अयोग्य आहे. सततची चिंता, मनात येणारे अनियंत्रित विचार, आणि जीवनातील इतर ताणतणाव यामुळे चिंता आणि नैराश्य निर्माण होते. तर हृदयविकाराच्या झटक्याची लक्षणे सामान्यतः शारीरिक थकवा आणि अतिकामामुळे दिसून येतात. मात्र, वेळेनुसार ही लक्षणे वाढू शकतात.तसेच डॉक्टरांनी काजळीपूर्वक तपासणी करून, रुग्णाच्या कुटुंबातील सदस्यांचा वैद्यकीय इतिहास (Medical History) जाणून घ्यावी. यामुळे पॅनिक अटॅक आणि हार्ट अटॅक यातील फरक समजून योग्य निदान करता येते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.