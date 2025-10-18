आरोग्य

Heart Palpitations: सतत हृदय धडधडतंय? डॉक्टरकडे जाण्याआधी या 3 स्टेप्सने घरबसल्या तपासणी करा!

Symptoms of Palpitations: आजकालच्या धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे अनेकांना ह्रदयविकाराच्या समस्या भेडसावत आहेत. जर तुम्हाला हृदयात थोडी धडधड जाणवत असेल, तर डॉक्टरांकडे जाण्याआधी या ३ सोप्या स्टेप्सचा वापर करून घरबसल्या तपासणी करा
Symptoms of Palpitations

Symptoms of Palpitations

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Heart Health Tips: आजकालच्या धावपळीच्या आणि तणावपूर्ण जीवनशैलीमुळे ह्रदयविकाराच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. हृदय हे आपल्या शरीरातील सर्वात महत्वाचे अवयव असून, त्याची योग्य काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

Loading content, please wait...
heart attack
Tips
heart surgery
easy home tips
best tips
heart attack take care
heart attack prevention
heart attack prevention exercise
heart attack symptoms
heart attack causes
Heart
Heart Health
Heart Diseases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com