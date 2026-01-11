आरोग्य

Aluminum Foil किंवा Container मध्ये अन्न ठेवता? जीवावर बेतेल; तज्ज्ञांचा धक्कादायक इशारा

Is Aluminum Foil Harmful for Heated Food: गरम अन्नासाठी अ‍ॅल्युमिनियम फॉइल किंवा डबे वापरण्यामुळे किडनीसह संपूर्ण आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो; तज्ज्ञांचा इशारा.
Aluminum Foil and Food Safety

Health Risks of Storing Hot Food in Aluminum Containers and Foil

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Health Risks of Using Aluminum Containers for Hot Food: आजकाल प्रत्येक घरात उरलेले पराठे किंवा पोळ्या पॅक करून ठेवायला, नाहीतर भाजी काढून ठेवायला अ‍ॅल्युमिनियम फॉइलचा किंवा कंटेनरचा वापर करतात. मुलांच्या शाळेच्या आणि कॉलेजच्या डब्यात, ऑफिसला जाताना किंवा बाहेर कुठे फिरायला जाताना अन्न तसंच्या तसं गरम राहावं म्हणूनही याचा वापर जास्त होतो. पण ही सवय तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी किती सुरक्षित आहे, याचा कधी विचार केला आहे का?

तज्ज्ञांच्या मते, ही सवय दीर्घकाळात आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. याबद्दल झालेल्या संशोधनात काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत त्या जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
lifestyle
Life
meal
Kidney
Meals
health
Healthcare
Health Tips

Related Stories

No stories found.