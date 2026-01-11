Aluminum Foil किंवा Container मध्ये अन्न ठेवता? जीवावर बेतेल; तज्ज्ञांचा धक्कादायक इशारा

Health Risks of Using Aluminum Containers for Hot Food: आजकाल प्रत्येक घरात उरलेले पराठे किंवा पोळ्या पॅक करून ठेवायला, नाहीतर भाजी काढून ठेवायला अॅल्युमिनियम फॉइलचा किंवा कंटेनरचा वापर करतात. मुलांच्या शाळेच्या आणि कॉलेजच्या डब्यात, ऑफिसला जाताना किंवा बाहेर कुठे फिरायला जाताना अन्न तसंच्या तसं गरम राहावं म्हणूनही याचा वापर जास्त होतो. पण ही सवय तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी किती सुरक्षित आहे, याचा कधी विचार केला आहे का? तज्ज्ञांच्या मते, ही सवय दीर्घकाळात आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. याबद्दल झालेल्या संशोधनात काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत त्या जाणून घेऊया. .तज्ज्ञांचा इशारा काय?तज्ज्ञांच्या मते, अॅल्युमिनियम फॉइल किंवा कंटेनरचा चुकीचा आणि सातत्याने वापर केल्यास शरीरावर दुष्परिणाम होऊ शकतात. विशेषतः आंबट, खारट आणि तिखट पदार्थ, जसे टोमॅटो, लिंबू, व्हिनेगर, लोणचं किंवा रस्सेदार भाज्या; हे अॅल्युमिनियमशी जलद प्रतिक्रिया करतात. अशा अन्नाला फॉइलमध्ये ठेवले किंवा अॅल्युमिनियमच्या भांड्यात शिजवले, तर धातू अन्नात मिसळण्याची शक्यता वाढते..Hair Straightening Health Risks: फक्त १७ व्या वर्षी किडनी डॅमेज! हेअर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करणं पडलं महागात; पार्लरमध्ये जाण्यापूर्वी ही बातमी नक्की वाचा.शरीरावर होतात 'हे' परिणामत्याचसोबत दीर्घकाळ शरीरात अॅल्युमिनियम साठल्यास हाडे कमजोर होणे, किडनीवर अतिरिक्त ताण येणे आणि मज्जासंस्थेशी संबंधित समस्या निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः किडनीचे आजार असलेल्या व्यक्तींनी याबाबत अधिक सतर्क राहणं आवश्यक आहे..संशोधन काय सांगतं?डिसेंबर २०२४ मध्ये Food Bioscience या आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनानुसार, अॅल्युमिनियम फॉइलमध्ये मासे गुंडाळून उच्च तापमानावर शिजवल्यानंतर फॉइलमधील अॅल्युमिनियम अन्नात मिसळल्याचं स्पष्टपणे दिसून आलं. विशेष म्हणजे, फॉइलचा वापर जितका अधिक आणि तापमान जितकं जास्त, तितकं अॅल्युमिनियम अन्नात मिसळण्याचं प्रमाण वाढतं, असं या अभ्यासातून स्पष्ट झालं होतं. अजून एका संशोधनात बेकिंगच्या प्रक्रियेदरम्यान होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात सॉल्मन, मॅकरेल, चिकन, पोर्क, टोमॅटो आणि चीज यांसारख्या खाद्यपदार्थांमध्ये अॅल्युमिनियमचं प्रमाण ४० पट वाढल्याचं आढळून आलं. जे अपेक्षित प्रमाणापेक्षा जास्त होतं..Winter Heater Risks for Babies: पालकांनो सावधान! हिवाळ्यात उब देणारा हीटर लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी ठरू शकतो घातक; योग्य काळजी घेणे अत्यावश्यक.तज्ज्ञांचं मतरायपूरचे प्रसिद्ध कॅन्सर सर्जन आणि ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जयेश शर्मा यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये या विषयावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, गरम पोळी किंवा अन्न अॅल्युमिनियम फॉइलमध्ये गुंडाळणं कितपत सुरक्षित आहे, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारायला हवा. आपण रोजच्या जेवणाच्या पॅकिंगमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतो. परंतु गरम अॅल्युमिनियम अन्नात मिसळून किडनीसाठी घातक ठरू शकतो का, याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, असा इशारा त्यांनी दिला आहे..Winter Low Water Intake Risks: हिवाळ्यात किती पाणी प्यायलं पाहिजे? प्रमाण कमी झाल्यास मेंदूसह शरीरावर होतात 'हे' परिणाम.मग अन्न सुरक्षित कसं ठेवायचं?तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, दैनंदिन वापरासाठी आणि अन्न दीर्घकाळ साठवण्यासाठी अॅल्युमिनियम फॉइल टाळणं अत्यावश्यक आहे.आंबट, खारट किंवा मसालेदार पदार्थ फॉइलमध्ये गुंडाळू नयेत.शिजवलेलं अन्न साठवण्यासाठी स्टील, काच किंवा सिरॅमिकची भांडी अधिक सुरक्षित मानली जातात.जर बेकिंग किंवा ग्रिलिंगसाठी फॉइल वापरणं अपरिहार्य असेल, तर अन्न आणि फॉइल यांच्यामध्ये बटर पेपर किंवा बेकिंग पेपरचा थर वापरावा.डिस्पोजेबल अॅल्युमिनियम डबे पुन्हा वापरणं टाळावं. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.