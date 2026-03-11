Heatwave Alert: हीटवेव्हचा धोका वाढला; कोल्ड रूम आणि औषधसाठा तयार ठेवण्याचे निर्देश

मुंबईसह राज्यातील अनेक विभाग गेल्या चार दिवसांपासून उष्णतेने होरपळत असताना आरोग्य विभागाने आरोग्य यंत्रणांना सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत. उष्माघाताच्या संभाव्य घटनांना तोंड देण्यासाठी जिल्हा व महापालिका स्तरावरील सर्व आरोग्य संस्थांनी 'कोल्ड रूम' कार्यान्वित ठेवणे, औषधांचा पुरेसा साठा ठेवणे आणि पोर्टलवरील नोंदी नियमित अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..राज्यात वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर हवामान बदल आणि मानवी आरोग्य या राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा रुग्णालये आणि महापालिका आरोग्य विभागांना हे आदेश पाठविण्यात आले आहेत. वाढत्या तापमानामुळे उष्माघाताच्या घटनांचा धोका वाढू शकतो, त्यामुळे आरोग्य यंत्रणांनी तातडीची पूर्वतयारी ठेवणे आवश्यक असल्याचे आरोग्यसेवा संचालनालयाने स्पष्ट केले. .तातडीने उपचार करता यावेत यासाठी 'कोल्ड रूम' सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये आवश्यक औषधे, आयव्ही फ्लुईड आणि 'ओआरएस'चा पुरेसा साठा ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. गरज भासल्यास तातडीने पुरवठा करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. .उष्माघाताच्या उपचारांसाठी वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना क्लिनिकल व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्याचे, सर्वेक्षणाची माहिती संबंधित पोर्टलवर नियमित नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत. आगीच्या घटनांचा धोका लक्षात घेऊन सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये विद्युत तपासणी (इलेक्ट्रिकल ऑडिट) करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच उष्माघातासंदर्भातील दैनंदिन अहवाल पोर्टलवर अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाने दिले आहेत..उष्माघाताचा धोका लक्षात घेऊन आरोग्य यंत्रणांनी पूर्वतयारी ठेवणे आवश्यक आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये 'कोल्ड रूम' कार्यान्वित ठेवणे, आवश्यक औषधसाठा उपलब्ध ठेवणे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उपचार व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांनी दुपारच्या तीव्र उष्णतेत बाहेर पडणे टाळावे आणि उष्माघातापासून बचावाचे उपाय पाळावेत.- डॉ. कैलास बाविस्कर, उपसंचालक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.