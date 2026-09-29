आरोग्य

आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : हिमोलायटिक युरेमिक सिंड्रोम

चार वर्षांखालील मुलांमध्ये ई. कोलाय संसर्गामुळे होणारा हिमोलायटिक युरेमिक सिंड्रोम; किडनी फेल्युअर, रक्ताल्पता व इतर गुंतागुंती टाळण्यासाठी तातडीचे निदान व डायलिसिससारखे उपचार अत्यावश्यक
Hemolytic Uremic Syndrome (HUS): A Severe Pediatric Kidney Disorder

Hemolytic Uremic Syndrome (HUS): A Severe Pediatric Kidney Disorder

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञ

हिमोलायटिक युरेमिक सिंड्रोम’ हा चार वर्षांखालील मुलांत आढळणारा किडनीचा एक गंभीर आजार. ई. कोलाय नावाच्या बॅक्टेरियाचा संसर्ग झाल्यामुळे हा आजार होतो. दूषित अन्न व पाण्याद्वारे हे सूक्ष्मजंतू शरीरात प्रवेश करतात. हा रोग होण्याची इतरही काही कारणे आहेत. या आजारात किडनी व रक्तवाहिन्यांना इजा झाल्यामुळे किडनी फेल्युअर होते, रक्तातल्या हिमोग्लोबीनचे प्रमाण कमी होते आणि इतर काही दोष आढळतात.

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