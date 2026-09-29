आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : हिमोलायटिक युरेमिक सिंड्रोम

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञहिमोलायटिक युरेमिक सिंड्रोम’ हा चार वर्षांखालील मुलांत आढळणारा किडनीचा एक गंभीर आजार. ई. कोलाय नावाच्या बॅक्टेरियाचा संसर्ग झाल्यामुळे हा आजार होतो. दूषित अन्न व पाण्याद्वारे हे सूक्ष्मजंतू शरीरात प्रवेश करतात. हा रोग होण्याची इतरही काही कारणे आहेत. या आजारात किडनी व रक्तवाहिन्यांना इजा झाल्यामुळे किडनी फेल्युअर होते, रक्तातल्या हिमोग्लोबीनचे प्रमाण कमी होते आणि इतर काही दोष आढळतात..हा आजार झालेल्या मुलाला डायलिसिससारखे तातडीने उपचार करावे लागतात. वेळीच केलेल्या प्रभावी उपचारांमुळे हा आजार झालेली बहुसंख्य मुले पूर्णपणे बरी होतात. क्वचितप्रसंगी आजारात होणाऱ्या गुंतागुंतीमुळे रुग्णाच्या किडनीचे कायमचे नुकसान होऊन आयुष्यभर डायलिसिस करावे लागते किंवा किडनीचे प्रत्यारोपण करण्याची गरज भासते. या आजारातून बरे झालेल्या रुग्णाकडे पुढे भविष्यात किडनीच्या काही गुंतागुंती होतात का, याकडे काही काळ बारीक लक्ष ठेवावे लागते..सुरुवातीला मुलाला अतिसार होतो. शौचामध्ये रक्त येते. त्याचबरोबर मुलाला ताप येतो, उलट्या होतात आणि पोट दुखते. क्वचितप्रसंगी या आजाराच्या सुरुवातीला सर्दी-खोकल्यासारखी लक्षणे दिसतात. संसर्ग झाल्यानंतर साधारणत: ५ ते १० दिवसानंतर किडनी फेल्युअरसारख्या गुंतागुंती उद्भवतात. त्वचा पांढरट दिसू लागते. अशक्तपणा येतो. लघवीचे प्रमाण लक्षणीय कमी होते. मूल बाथरूमला जात नाही आणि ते लहान असेल, तर त्याचे डायपर ओले होत नाही. मुलाने बारा तासांपेक्षा अधिक काळाहून लघवी केली नाही तर एक इमर्जन्सी म्हणून अशा मुलावर त्वरित उपचार करावे लागतात. मुलाला डिहायड्रेशन होते व तोंडाला कोरड पडते. मूल रडते, तेव्हा डोळ्यांत अश्रू नसतात. डोळे खोल गेलेले असतात. हातापायाच्या त्वचेवर लहान-लहान लालसर ठिपके दिसू लागतात..बहुतांश वेळा ई. कोलाय 0157:H7 या बॅक्टेरियाच्या संसंर्गानंतर झालेली ही एक गुंतागुंत असते आणि ते दूषित अन्नाद्वारे शरीरात प्रवेश करतात. हे बॅक्टेरिया जनावरांच्या व घरगुती पाळलेल्या प्राण्यांच्या जठरात आढळतात. म्हणूनच मटण-मांस खाण्यापूर्वी नीट शिजवावे लागते. अन्य काही बॅक्टेरिया व विषाणूंच्या संसर्गामुळेही हा आजार होतो; पण होण्याचे प्रमाण कमी असते..या आजारात होणाऱ्या किडनीच्या समस्या ई. कोलाय संसर्गानंतर निर्माण केलेल्या ‘शिगा-टाॅक्झिन’ या अत्यंत विषारी द्रव्यामुळे उद्भवतात. हे टाॅक्झिन किडनीतल्या रक्तवाहिन्यांना इजा करते. हा एक गंभीर आजार आहे. पूर्वी त्याची परिणती मृत्यूपर्यंत होत असे; मात्र सुदैवाने आता वैद्यकशास्त्रात झालेल्या प्रगतीमुळे व तातडीने केलेल्या उपचाराने जवळजवळ नव्वद टक्के मुले पूर्णपणे बरी होतात..किडनीला होणारी गंभीर इजा, हीच या आजाराची मुख्य गुंतागुंत होय. विकोपास गेलेल्या व गंभीर प्रकारच्या आजारांत नऊ टक्के मुलांच्या किडनीला गंभीर प्रकारची इजा झाल्याने कायमस्वरुपी किडनी खराब होते. त्याचबरोबर आजाराचा विपरित परिणाम हृदय, मेंदू व मज्जासंस्थेच्या व जठर-आतडी यांसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांवरही होतो..खाण्यापूर्वी मटण नीट शिजवलेले आहे का, याची शहानिशा करायला हवी. मुलाला अतिसार होत असतील, तर त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्या. अशी परिस्थिती उद्भवली, तर कारण नसताना ॲंटिबायोटिक्स देऊ नयेत, त्यामुळे या आजाराचा धोका वाढतो. तातडीने उपचार करावे लागतात. शिरेवाटे सलाईन व इलेक्ट्रोलाइट्स योग्य प्रमाणात द्यावे लागतात..रुग्णाला डायलिसिस करावे लागते. किडनीचे कार्य मंदावल्याने करण्यात येणाऱ्या हिमोडायलेसिस या उपचार प्रकारात एका विशिष्ट मशीनद्वारे शरीरातल्या रक्ताचे फिल्टरेशन केले जाते. तथापी, बहुतांश मुलाना पेरिटोनियल डायलेसिस करण्यात येते. विशिष्ट प्रकारचे फ्लुइड पोटाच्या पोकळीत सोडण्यात येते. ते फ्लुइड शरीरातले टाकाऊ पदार्थ शोषून घेते. नंतर ते बाहेर टाकण्यात येते. पेरिटोनियल डायलेसिसमध्ये अशा प्रकारच्या अनेक सायकल्स कराव्या लागतात. उच्च रक्तदाब असतो व तो नियंत्रणात ठेवण्यात येतो. झटके येतात किंवा अर्धांगवायूसारख्या गुंतागुंतीचा इलाज करावा लागतो..गंभीर असला, तरी हा एक पूर्णपणे बरा होणार एक आजार आहे. मात्र, क्वचितप्रसंगी किडनी कायमची खराब होते. थोडी इजा असली तर किडनीचे कार्य पूर्ववत होते; पण मूल आजारातून बरे झाल्यानंतरही पुढे दीर्घकाळ किडनीचे कार्य नीट चालते किंवा नाही, याचा पाठपुरावा करावा लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.