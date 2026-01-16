Hidden Germ Hotspots at Home: घर स्वच्छ वाटलं तरी धोका कायम; टॉयलेटपेक्षा घाणेरड्या आहेत 'या' ८ जागा, रोज स्वच्छता नसेल तर आजार निश्चित

Health News in Marathi: आपण घरात राहतो, ते रोजच्या रोज झाडून, पुसून स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. टॉयलेट-बाथरूम साफ करणं तर दर आठवड्याच्या रविवारी फिक्स असतं. आणि प्रत्येक महिन्याला पंखा, फ्रिज, कपाट, सोफा वगैरेची देखील साफसफाई होते. पण तरीसुद्धा घरात अस्वच्छता, धूळ जाणवतेच किंवा घरातील कोणीतरी वारंवार आजारी पडतंच. मग एवढी साफसफाई करूनही असं का होतं असा प्रश्न अनेकांना पडलाच असेल. तर यामागे कारण बहुतेक वेळा घरातील अशा जागा असतात, जी रोज तर वापरली जातात पण स्वच्छ करताना सहज दुर्लक्षित होतात. या जागा कायम घाण किंवा अस्वच्छ असतात कारण तिथे सतत हात लागतो आणि ओलावा राहतो. त्यामुळे इथे जंतू वेगाने वाढतात. त्यामुळे खाली दिलेल्या या ८ जागांची दररोज स्वच्छता करणं अतिशय गरजच आहे. .बाथरूममधील नाळ आणि हँडलबाथरूममध्ये ओलावा जास्त असल्याने फंगस आणि बॅक्टेरिया पटकन पसरतात. नळ, हँडल, साबण डिस्पेंसर सतत हाताळले जातात. स्वच्छता का आवश्यक? दररोज जंतुनाशक वाइपने पुसल्यास संसर्गाचा धोका कमी होतो.टॉयलेट फ्लश आणि दरवाज्याचे हँडलफ्लश हाताळताना हात अजून धुतलेले नसतात, त्यामुळे येथे जंतू जास्त प्रमाणात असतात. स्वच्छता का आवश्यक? रोज सॅनिटायझर किंवा डिसइंफेक्टंट स्प्रेने स्वच्छ करणे आवश्यक आहे..Toilet Hygiene Tips for Women: UTI थांबवण्याची सर्वात सोपी पद्धत; महिलांनी न चुकता फॉलो केल्या पाहिजेत 'या' हायजिन टिप्स.किचन सिंक आणि नळांचे हँडलभांडी धुतल्यामुळे सिंक आपोआप स्वच्छ राहतो असा गैरसमज अनेकांचा असतो. प्रत्यक्षात किचन सिंकमध्ये अन्नकण, कच्च्या भाज्या-मांसाचा संपर्क आणि ओलावा यामुळे जंतूंची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. स्वच्छता का आवश्यक? नियमितपणे गरम पाणी आणि जंतुनाशक वापरल्यास दुर्गंधी व संसर्ग टाळता येतो.किचन स्पॉन्ज आणि डिशक्लॉथभांडी घासण्याचा स्पॉन्ज आणि कपडे कायम ओले राहतात. अन्नकण अडकल्यामुळे त्यात जंतू झपाट्याने वाढतात. स्वच्छता का आवश्यक? स्पॉन्ज गरम पाण्यात उकळून घ्यावा, आठवड्यातून बदलावा आणि डिशक्लॉथ दररोज धुवावा..चॉपिंग बोर्डभाज्या, फळे आणि कधी कधी मांस कापण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या चॉपिंग बोर्डवर सूक्ष्म ओरखडे पडतात. त्यामध्ये अन्न अडकून राहते आणि बॅक्टेरिया वाढतात. स्वच्छता का आवश्यक? दरवेळी वापरानंतर साबण व गरम पाण्याने धुणे गरजेचे आहे. नॉन-व्हेजसाठी वापरलेला बोर्ड लिंबू किंवा व्हिनेगरच्या पाण्याने स्वच्छ करावा.मोबाईल फोन आणि रिमोटमोबाईल, टीव्ही किंवा एसीचे रिमोट दिवसभर हातात असतात. हात न धुता त्यांना स्पर्श केल्याने जंतू साचतात. स्वच्छता का आवश्यक? रोज मायक्रोफायबर कापडाने व अल्कोहोलयुक्त वाइपने हलक्या हाताने पुसल्यास जंतुसंसर्ग कमी होतो..Pregnancy & Air Pollution: प्रेग्नन्ट महिलांसाठी खराब हवा धोकादायक! डॉक्टर सांगतात आरोग्य जपण्याचे सोपे उपाय.लाईट स्विचघरातील प्रत्येकजण लाईट स्विचला हात लावतो, पण स्वच्छतेकडे क्वचितच लक्ष दिले जाते. स्वच्छता का आवश्यक? रोज एकदा कोरड्या किंवा जंतुनाशक कापडाने पुसल्यास जंतूंचा प्रसार रोखता येतो.पाळीव प्राण्यांचे खाण्याचे भांडेपाळीव प्राण्यांच्या भांड्यात लाळ आणि अन्नाचे अवशेष राहतात, जे बॅक्टेरियासाठी पोषक असतात. स्वच्छता का आवश्यक? प्रत्येक जेवणानंतर गरम पाणी आणि साबणाने भांडी धुतल्यास पाळीव प्राणी आणि घरातील सदस्य दोघेही सुरक्षित राहतात..Winter Heater Risks for Babies: पालकांनो सावधान! हिवाळ्यात उब देणारा हीटर लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी ठरू शकतो घातक; योग्य काळजी घेणे अत्यावश्यक.या लहान पण महत्त्वाच्या सवयी स्वीकारल्यास घर अधिक स्वच्छ राहते, दुर्गंध कमी होतो आणि आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.