Pune Air Pollution: धुळीचा मारा; खोकला होईना बरा! शहरातील अनियंत्रित धुळीमुळे डोळ्यांसह श्वसनविकाराचा त्रास

City Dust Alert: शहरातील धूळ ही अनेक आजारांना कारणीभूत ठरत आहे. धुळीने केवळ खोकला तसेच श्वसनविकारच नव्हे, तर डोळ्यांनादेखील त्रास होत आहे. त्यामुळे शहरातील अनियंत्रित बुळीवर नियंत्रण आणण्यासाठी पर्यावरणविषयक कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी व उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. .याबाबत माहिती देताना महर्षीनगर येथील रहिवासी राजेश बेल्हेकर म्हणाले, "धूळ, धूर, आवाजाने अख्खे शहर प्रदूषित झाले आहे. कान-नाक-घसा तज्ज्ञांचे दवाखाने ओसंडून वाहू लागले आहेत. पुणेकरांना ऑक्सिजन मास्क लावून घराबाहेर पडण्याचे दिवस आता दूर नाहीत. कॉक्रिटीकरण म्हणजेच विकास अशी अजब धारणा विकसित झाली आहे. पर्यावरणविषयक कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी केली, तरच जगण्याच्या आशा शिल्लक राहतील."अभिनव महाविद्यालय रस्ता, नन्हे येथील गणेश टोणपे म्हणाले, "सोसायटीजवळ कच्चा रस्ता असून येथे कोणीतरी महिन्यापूर्वी रेती आणून टाकली आहे. येथून डंपर व वाहने जाताना त्याची धूळ उडते. त्याचा त्रास पाच ते सहा सोसायट्यांना होतो. त्यामुळे मुलाला खोकला झाला व पुढे न्यूमोनिया झाला. ज्येष्ठांना त्रास होतो. महिना झाला तरी खोकला जात नाही, मुले खेळायची बंद झाली आहेत. याची तक्रार आरोग्य विभाग व पथ विभागाकडे केली असता ते एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. यातून धुळीचा आरोग्याला किती त्रास होतो, हे दिसून येते.".Pune Air Pollution Health Impact: प्रदूषणाने पुणेकरांचा श्वास आला कंठाशी; नाकातील पॉलिप्सचा त्रास वाढत असल्याचा रहिवाशांचा अनुभव.फेब्रुवारी महिन्यापासून अचानक लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत बहुतांश लोकांना डोळ्यांनिगडीत समस्या उद्भवत आहेत. धूळ, सिमेंट आणि धुरामुळे डोळे कोरडे होणे, डोळ्यांना थकवा जाणवणे, लाल होणे, चिकट पाणी येणे आणि डोळ्यातील नाजूक त्वचेला अॅलर्जी दिसून येत असल्याचे वारंवार आढळत आहे. कोरड्या हवामानात धूलिकण जास्त पसरतात, सामान्य लोकांना वाटते आहे की डोळ्यांच्या संसर्गाची साथ आली आहे. मात्र हे धुळीने होत आहे. परीक्षांचा कालावधी आहे, मुलांचा अभ्यास होऊ शकत नाही. त्यासाठी सगळ्यांनी बाहेर जाताना चष्मा किंवा गॉगल लावावा. - डॉ. श्रद्धा पुराणिक, पूना हॉस्पिटल, सदाशिव पेठ.धूळ प्रदूषण कमी करायचे असेल, तर प्रत्येक कामाला नियम करावेत. एखाद्या भागात किती बांधकाम व्यावसायिक एकाच काळात काम करणार याबाबत नियम आवश्यक आहेत. एकाच रस्त्यावर किंवा गल्लीत चार-चार बांधकाम व्यावसायिक आपल्या इमारती बांधत असतील तर ते चुकीचे आहे. त्यामुळे त्या संबंधित भागात कचरा, धूळ उडण्यासह डंपरची ये-जा वाढते. आजूबाजूच्या लोकांना त्रास होतो. पुणे आणि उपनगरात हे डंपर धूळ उडवत ये-जा करीत असतात. त्यामुळे रात्रीच अशा गाड्यांना परवानगी द्यावी.- ज्ञानेश्वर जगताप, हडपसर.AI-Powered Dashboard to Track Real-Time Vehicle Pollution: 'एआय' सांगतोय वाहनांचे रिअल टाइम प्रदूषण; सीसीटीव्हीवर आधारित 'स्मार्ट डॅशबोर्ड' नीरीकडून विकसित.आज श्रीलंकेसारख्या देशातही आपल्यापेक्षा चांगले रस्ते आहेत, जिथे रस्त्यावर अजिबात धूळ येत नाही. रस्त्याच्या बाजूला छान लैंडस्केप डिझाइन असतात. पण आपण एवढे मोठे असूनही आपल्या इथे हे शक्य होत नाही. सरकार आणि स्थानिक प्रशासन हे प्रदूषणाबद्दल अजिबात जागरूक नाहीत. प्रत्येक व्यवस्था ही भ्रष्टाचाराने पोखरली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक, रस्ते ठेकेदार, कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांवर कोणाचाही अंकुश नाही. रेडीमिक्सला सर्रास परवानगी नसलेल्या वेळेत मिक्सर रस्त्यावर फिरत असतात. त्यातून खडी, डस्ट रस्त्यावर सांडते. धूळ उडते, याकडे कानाडोळा केला जातो.- अमेय सप्रे, सनसिटी, सिंहगड रस्ता.