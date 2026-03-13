आरोग्य

Pune Air Pollution: धुळीचा मारा; खोकला होईना बरा! शहरातील अनियंत्रित धुळीमुळे डोळ्यांसह श्वसनविकाराचा त्रास

Rising Dust Pollution in Cities: शहरातील अनियंत्रित धुळीमुळे खोकला, डोळ्यांचा त्रास आणि श्वसनविकार वाढत आहेत; आरोग्याची काळजी घ्या.
Urban Dust and Air Pollution

Rising Dust Pollution in Cities Is Affecting Eye and Lung Health

सकाळ वृत्तसेवा
City Dust Alert: शहरातील धूळ ही अनेक आजारांना कारणीभूत ठरत आहे. धुळीने केवळ खोकला तसेच श्वसनविकारच नव्हे, तर डोळ्यांनादेखील त्रास होत आहे. त्यामुळे शहरातील अनियंत्रित बुळीवर नियंत्रण आणण्यासाठी पर्यावरणविषयक कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी व उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

