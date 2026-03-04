रक्तातील कावीळ कशी होते? कोणत्या अवयवावर ताण येतो? 'या' 6 लक्षणांकडे दुर्लक्ष म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण!

Jaundice Causes : बदलती लाइफस्टाइल आणि दूषित अन्नामुळे सध्या यकृताच्या आजारांमध्ये मोठी वाढ होत आहे. त्यात आजची युवा पिढी ड्रिंक्स, अति साखरयुक्त पदार्थ, तेलकट पदार्थ अशा गोष्टी आहारात जास्त घेत आहे. त्यामुळे रक्तातील बिलीरुबिन या पिवळ्या द्रव्याचे प्रमाण वाढते. मग त्यामुळे कावीळ होण्याची शक्यता जास्त असते. योग्य वेळी उपचार न मिळाल्यास थेट मृत्यूला कारणीभूत ठरू शकते..कावीळ का होते?कावीळ हा स्वतः एखादा आजार नसून तो शरीरातील अंतर्गत बिघाडाचा संकेत आहे. याची मुख्य कारणे जाणून घ्या.दूषित आहार व पाणी : 'हेपेटायटीस ए' आणि 'ई' या विषाणूंमुळे भारतात काविळीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. बाहेरचे खाणे , पाणी साफ नसणे याचा सर्वात जास्त परिणाम होतो. आहार हा कोणत्याही आजारचे पहिले कारण असतो. तो योग्य असणे गरजेचे असते..यकृताचे विकार : अति मद्यपान करणे हेच पहिले लक्षण आहे यकृताल हानी पोहचण्यासाठी. सिरोसिस किंवा यकृताला सूज आल्यास बिलीरुबिन शरीराबाहेर टाकले जात नाही. त्यामुळे समस्या जास्त दिसून येतात.रक्त विकार : लाल रक्तपेशींचे वेगाने कमी होणे. योग्य खाणे नसल्याने चांगल्या पेशी कमी होतात. त्यामुळे त्याचा परिणाम स्वरूप हे असे आजार होतात..पित्तनलिकेत अडथळा : पित्ताशयातील खडे किंवा स्वादुपिंडाच्या समस्यांमुळे पित्त साचून राहणे. लाइफस्टाइल योग्य नसणे म्हणजे आहार कधी पण ,कसा पण असणे, अपुरी झोप हे सर्वच शरीरात पित्त निर्माण करतात..ही लक्षणे दिसताच सावध व्हा!लघवीचा रंग चहासारखा गडद होणे व विष्ठेचा रंग मातीसारखा फिकट होणे.डोळ्यांचा पांढरा भाग आणि त्वचा गडद पिवळी पडणे.पोटाच्या उजव्या भागात सतत जडपणा किंवा तीव्र वेदना जाणवणे.भूक पूर्णपणे कमी होणे, सतत मळमळणे आणि उलट्या होणे.शरीर निस्तेज पडणे, प्रचंड थकवा येणे आणि त्वचेला खाज सुटणे.उलट्या किंवा विष्ठेतून रक्त पडणे हे गंभीर लक्षण आहे..रक्तात कावीळ पसरल्याची ही गंभीर लक्षणे आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे जीवावर बेतू शकते. त्यामुळे यातले थोडे जरी लक्षणं जाणवत असतील तर डॉक्टरांचे उपचार घ्या. आहार योग्य ठेवा..काय करावे आणि काय टाळावे? (उपाय व आहार)तेलकट, तिखट, मसालेदार आणि बाहेरचे उघड्यावरचे अन्न पूर्णपणे बंद करा. मद्यपान करणे अत्यंत घातक ठरू शकते. हे सर्व खाणे बंदच करा.उसाचा रस (स्वच्छ ठिकाणचा), शहाळ्याचे पाणी, मुळा, पपई आणि ग्लुकोजयुक्त पाण्याचे सेवन करा. त्यामुळे यकृत डिटॉक्स रहाते.जेवणात मुगाची डाळ किंवा हलके जे सहज पचणारे पदार्थ घ्यावेत ज्यामुळे आतडे स्वच्छ राहतील.काविळीवर कोणतेही घरगुती तोडगे करण्यापूर्वी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने रक्त चाचणी (LFT - Liver Function Test) करून घेणे अनिवार्य आहे..रक्तातील साखर वाढल्यास शरीर देते 'हे' 8 संकेत!.कावीळ झाल्यानंतर यकृतावरचा ताण कमी करणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे. यकृताची काळजी घेतली तरच लवकर कमी होते. कावीळ हा 'सायलेंट किलर' ठरू शकतो. यकृत निकामी होण्यापूर्वी शरीराने दिलेले हे संकेत वेळीच ओळखून उपचार सुरू करणे हाच जीव वाचवण्याचा मार्ग आहे. कोणतेही उपचार, आहारात बदल डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच करा..शरीरात कॅन्सर पसरण्यापूर्वी दिसतात 'ही' 9 लक्षणं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.