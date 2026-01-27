Ideal Sleep Duration: 7, 8 की 9 तास? आरोग्यासाठी नेमकी किती झोप हवी? तज्ज्ञ सांगतात योग्य पद्धत

Sleep Quality Vs Quantity: आपल्याला नेहमी सांगितले जाते की प्रौढ व्यक्तीने दररोज सात ते नऊ तास झोप घ्यावी. मात्र अलीकडील संशोधनातून असे सूचित होते की झोपेची ही मर्यादा सर्वांसाठी सारखीच परिणामकारक असेल, असे नाही. नव्या अभ्यासांनुसार, बहुतेक प्रौढांसाठी दररोज साथ तासांची नियमित आणि दर्जेदार झोप हीच आरोग्यसाठी सर्वाधिक फायदेशीर ठरू शकते. .७ तासांची झोप का मानली जाते आदर्श?Nature Aging या संशोधन नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या एका मोठ्या अभ्यासात ३८ ते ७३ वयोगटातील सुमारे पाच लाख लोकांचा डेटा तपासण्यात आला. या अभ्यासात असे आढळून आले की जे लोक दररोज जवळपास सात झोप घेत होते, त्यांची स्मरणशक्ती अधिक चांगली होती, निर्णय घेण्याची क्षमता प्रभावी होती आणि मानसिक तणाव तुलनेने कमी होता.या लोकांमध्ये मूड अधिर स्थिर राहिल्याचेही दिसून आले. उलटपक्षी, खूप कमी किंवा खूप जास्त झोप घेणाऱ्या व्यक्तींमध्ये चिंता, नैराश्य आणि मानसिक क्षमतेत घट होण्याचा धोका अधिक आढळलाजर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिननुसार, १८ ते ६० वयोगटातील लोकांना दररोज किमान ७ तासांची झोप आवश्यक आहे. अपेक्षेपेक्षा कमी झोप घेतल्यास हृदयरोग, मधुमेह, लंगडेपणा, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे आणि मानसिक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात..Shadashtak Yoga 2026: 13 फेब्रुवारीला तयार होणार षडाष्टक योग! मेष राशींबरोबर 'या' 4 राशींचं नशीब उजळणार.नियमितपणे नऊ तास झोपणे धोकादायक असू शकते का?आजारी असताना किंवा खूप थकल्यासारखे वाटत असताना जास्त झोपणे स्वाभाविक आहे. परंतु जर एखादी व्यक्ती सतत नऊ तासांपेक्षा जास्त झोपत असेल तर ते आरोग्य समस्येचे लक्षण असू शकते. काही अभ्यासांनुसार, जे लोक जास्त झोपतात त्यांच्या शरीरात जळजळ वाढते, मानसिक कार्यक्षमता कमी होते आणि नैराश्याचा धोका वाढतो. काही अभ्यास असे सूचित करतात की दीर्घकाळ बसून राहिल्याने मृत्यूचा धोका देखील वाढू शकतो.तथापि, जास्त झोप नेहमीच हानिकारक नसते. काही आरोग्याशी संबंधित परिस्थितींमध्ये, अतिरिक्त विश्रांती आवश्यक असते. जर तुम्हाला पुरेशी झोप घेतल्यानंतरच सतत थकवा जाणवत असेल, तर झोपेची खराब गुणवत्ता किंवा काही आजार हे त्याचे कारण असू शकते.झोपेच्या कमतरतेचे दुष्परिणामजे लोक दररोज फक्त ५ ते ६ तास झोपतात त्यांना हळूहळू नकारात्मक परिणाम दिसू लागतात. यामध्ये विसरणे, एकाग्रतेचा अभाव, चिडचिडेपणा आणि वारंवार आजारी पडणे यांचा समावेश आहे.झोपेचा सततचा अभाव चयापचय विकार, हृदयरोग आणि वजन वाढण्याचा धोका वाढवतो. अनेक लोकांना असे वाटते की आठवड्याच्या शेवटी ते जास्त झोपून त्यांच्या कमतरतेची भरपाई करतात. पण संशोधनानुसार ही सवयही आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. झोपेच्या वेळेत सतत बदल होत राहिल्याने शरीराच्या जैविक घड्याळावर परिणाम होतो. यामुळे यकृताचे विकार, हृदयरोग यासह अनेक आजारांचा धोका वाढतो. काही अभ्यासांनुसार, अनियमित झोपेमुळे स्ट्रोक आणि हृदयविकाराचा धोका सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढू शकतो..झोपेचे सातत्य सर्वात महत्वाचे आहेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की झोपेचे तास जितके महत्वाचे आहेत तितकेच झोपेचे वेळापत्रक देखील तितकेच महत्वाचे आहे. दररोज एकाच वेळी झोपणे आणि उठणे शरीराची नैसर्गिक लय संतुलित ठेवते. ज्याचे फायदे म्हणजे मानसिक आरोग्य, भावनिक स्थिरता आणि रोगप्रतिकारक शक्ती.प्रौढांसाठी, ७ ते ९ तासांची झोपड्या योग्य मानल्या जातात, परंतु सध्याच्या पद्धतीनुसार, दीर्घकालीन आरोग्यासाठी केवळ सातत्यपूर्ण देखभाल केलेली, अखंड आणि दर्जेदार ७ तासांची झोपडीच सर्वोत्तम असते.झोपेचे सातत्य सर्वात महत्त्वाचेतज्ज्ञ सांगतात की झोपेचे तास जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच झोपेचे वेळापत्रकही महत्त्वाचे आहे. दररोज एकाच वेळी झोपणे आणि उठणे यामुळे शरीराचा नैसर्गिक रिदम संतुलित राहतो, ज्याचा फायदा मानसिक आरोग्य, भावनिक स्थैर्य आणि रोगप्रतिकारक शक्तीला होतो.प्रौढांसाठी 7 ते 9 तासांची झोप योग्य मानली जाते, पण सध्याच्या अभ्यासांनुसार सातत्याने घेतलेली, खंड न पडणारी आणि दर्जेदार 7 तासांची झोप ही दीर्घकालीन आरोग्यासाठी सर्वोत्तम ठरते..Hyderabad Tourism: हैदराबादला फिरायला जाताय? हृदयाच्या आकाराचा तलाव पाहायला विसरू नका!.वयानुसार किती झोपेची आवश्यकता असते?मेयो क्लिनिकनुसार, वयानुसार स्लीप एपनिया बदलतो:४-१२ महिने: १२ ते १६ तास (डल्कीससह)लहान मुले (५ वर्षांपर्यंत): १० ते १४ तासकिशोरवयीन मुले (१३-१८ वर्षे): ८ ते १० तासप्रौढ: किमान ७ तासवृद्धांमध्ये झोपेच्या सवयी बदलू शकतात, परंतु त्यांना सामान्यतः अधूनमधून झोपेची आवश्यकता असते. झोपेची गुणवत्ता, आधी झोपेचा अभाव, वाढते वय, गर्भधारणा इत्यादी घटकांमुळे प्रत्येकाच्या झोपेच्या गरजा वेगवेगळ्या असू शकतात. तर मेयो क्लिनिकच्या मते, पुरेशी झोप न घेतल्याने कामगिरी, भावनिक संतुलन आणि शारीरिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.