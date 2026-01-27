आरोग्य

Ideal Sleep Duration: 7, 8 की 9 तास? आरोग्यासाठी नेमकी किती झोप हवी? तज्ज्ञ सांगतात योग्य पद्धत

Sleep Cycle Consistency: आपले आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी किती तासांची झोप घ्यावी, हा प्रश्न अनेकांना पडतो, ७, ८ की ९ तासांची झोप योग्य ठरते? यावर तज्ज्ञ आणि अलीकडील संशोधन काय सांगतात, ते जाणून घेऊया
Monika Shinde
Sleep Quality Vs Quantity: आपल्याला नेहमी सांगितले जाते की प्रौढ व्यक्तीने दररोज सात ते नऊ तास झोप घ्यावी. मात्र अलीकडील संशोधनातून असे सूचित होते की झोपेची ही मर्यादा सर्वांसाठी सारखीच परिणामकारक असेल, असे नाही. नव्या अभ्यासांनुसार, बहुतेक प्रौढांसाठी दररोज साथ तासांची नियमित आणि दर्जेदार झोप हीच आरोग्यसाठी सर्वाधिक फायदेशीर ठरू शकते.

