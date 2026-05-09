आरोग्य

बोल संतांचे : अशी ही थट्टा!

एकनाथ महाराजांच्या उपदेशातून ‘लांडगा आला रे’ कथेतून थट्टेचे दुष्परिणाम, वाणीसंयम आणि अति विनोदाचे अनिष्ट परिणाम उलगडले
The Trap of Mockery: Why Excessive Pranks Can Be Destructive

सकाळ वृत्तसेवा
संत एकनाथ महाराज

योगिराज महाराज पैठणकर

आपण ‘लांडगा आला रे आला’ ही गोष्ट नक्कीच ऐकली असेल. मेंढपाळाचा एक खोडकर मुलगा मेंढ्या चरण्यासाठी बाहेर जात असे. त्या चरत असताना मुलाला मोठा कंटाळा येई. एक दिवस त्याने लोकांची थट्टा करायचे ठरवले आणि ओरडू लागला- ‘लांडगा आला रे आला... वाचवा...’ लोक हातातील कामधंदा सोडून त्याच्या मदतीला धावून गेले. मात्र झाडावर बसून तो हसू लागला. लोक वैतागले. काही दिवसांनी पुन्हा त्याने अशीच थट्टा केली. यावेळीही लोक वाचवायला आले. तो कशी गंमत केली म्हणून पुन्हा हसू लागला. लोक चिडून निघून गेले. काही दिवसांनी मात्र खराखुरा लांडगा त्या मेंढ्यांजवळ येऊ लागल्याचे त्याने पाहिले आणि जिवाच्या आकांताने ओरडू लागला, ‘लांडगा आला रे...’ आता मात्र वैतागलेल्या त्या लोकांनी त्याच्या ओरडण्याकडे दुर्लक्ष केले. त्या मुलाचे जे नुकसान व्हायचे ते झाले.

