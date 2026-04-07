World Health Day 2026: बैठी जीवनशैली ठरतीये आरोग्यासाठी धोकादायक; तरुणांमध्ये वाढतोय पाठ अन् मानदुखीचा त्रास

Health problems due to sedentary lifestyle: आजच्या काळात कमी शारीरिक हालचाल (sedentary lifestyle) आणि सतत बसून राहणे ही आपल्या जीवनशैलीची प्रमुख वैशिष्ट्ये बनली आहेत. यामुळे स्नायू व हाडांच्या (musculoskeletal system) संबंधित अनेक समस्या उद्भवतात, जसे की पाठदुखी आणि मानदुखी. सध्या बहुतेक कामे व दैनंदिन क्रिया मोबाईल, लॅपटॉप आणि इतर गॅझेट्सवर अवलंबून असल्याने लोक दीर्घकाळ एकाच स्थितीत बसून राहतात. चुकीच्या बसण्याच्या पद्धतीमुळे (posture) शरीरावर ताण वाढतो..आजकाल मानदुखीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे मोबाईल फोनचा अतिवापर. सतत मान खाली वाकवून स्क्रीनकडे पाहिल्याने स्नायू, लिगामेंट्स आणि मणक्यांवर ताण येतो, ज्यामुळे वेदना होतात आणि पुढे गंभीर आजार होण्याची शक्यता वाढते.त्याचप्रमाणे, ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या लोकांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने लॅपटॉप किंवा संगणक वापरणे हे पाठदुखीचे एक मोठे कारण आहे. योग्य एर्गोनॉमिक्स न पाळल्यामुळे वाकून बसावे लागते, ज्यामुळे मणक्यावर अतिरिक्त दाब येतो आणि भविष्यात कंबरदुखीची समस्या वाढू शकते..फक्त पोश्चरच नव्हे, तर जीवनशैलीतील इतर काही सवयीही मणक्यांच्या समस्यांना कारणीभूत ठरतात. उदाहरणार्थ, शरीरातील वाढलेली चरबी (obesity) मणक्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण करते. तसेच, धूम्रपान केल्याने मणक्यांपर्यंत रक्तपुरवठा कमी होतो, ज्यामुळे डिस्क डीजनरेशन (disc degeneration) होऊ शकते—म्हणजे मणक्यांमधील डिस्क हळूहळू खराब होऊ लागतात.अचानक खूप जोरदार व्यायाम सुरू करणे देखील पाठदुखी किंवा इतर स्पाइन समस्यांना कारणीभूत ठरू शकते. व्यायाम हा मणक्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक असला तरी, पूर्णपणे निष्क्रिय जीवनशैलीतून अचानक तीव्र व्यायाम सुरू केल्यास मणक्यावर अतिरिक्त ताण येऊन इजा होऊ शकते..या सर्व धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी संतुलित आणि योग्य पद्धतीने व्यायाम करणे महत्त्वाचे आहे. हळूहळू व्यायामाची सवय लावावी, ज्यामुळे शरीर आणि मानेचे स्नायू मजबूत होतात. दररोज चालणे (walking) यासारखे सोपे व्यायाम शरीराची हालचाल टिकवून ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. तसेच, दिवसभर योग्य पोश्चर ठेवणे, स्क्रीन वापरताना मध्ये-मध्ये विश्रांती घेणे आणि बसण्याची तसेच उभे राहण्याची पद्धत योग्य ठेवणे आवश्यक आहे..मान आणि पाठदुखी टाळण्यासाठी जागरूकता आणि आरोग्यदायी सवयी अत्यंत गरजेच्या आहेत. यामध्ये निष्क्रिय जीवनशैली टाळणे, वजन नियंत्रणात ठेवणे, धूम्रपानासारख्या घातक सवयींपासून दूर राहणे आणि नियमित व्यायाम करणे यांचा समावेश होतो.— डॉ. अर्जुन धवळे, Additional Director - Orthopedic Spine Surgery, Sir. H. N. Reliance Foundation Hospital.