PCOS & IVF Failure Causes: PCOS, अनियमित पाळी आणि IVF Failure मागे स्ट्रेस कारणीभूत? डॉक्टरांनी सांगितलं महत्त्वाचं कारण

रात्री उशिरापर्यंत काम, सततचा मोबाईल वापर, अपुरी झोप आणि रोजच्या जबाबदाऱ्यांचा वाढता ताण; या आधुनिक जीवनशैलीचा हा भाग अनेक महिलांसाठी आता नेहमीचीच झाला आहे. पण हा सततचा स्ट्रेस केवळ मानसिक थकवा देत नाही, तर तो महिलांच्या आई होण्याच्या प्रवासातही अडथळा निर्माण करू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत. शरीरात वाढणारे कॉर्टिसोल म्हणजेच 'स्ट्रेस हार्मोन' संपूर्ण हार्मोन्सचे संतुलन बिघडवून प्रजननक्षमतेवर परिणाम करू शकते. अनियमित पाळी, PCOSची वाढती समस्या आणि IVF उपचारांमधील कमी यश यामागेही तणाव मोठं कारण ठरत असल्याचं डॉक्टर सांगतात. त्यामुळे योग्य वेळी, योग्य ती काळजी घेणं गरजेचं ठरत आहे. .डॉक्टर काय सांगतात?डॉ. प्रीती महावार यांच्या मते, सततचा तणाव हायपोथॅलेमिक-पिट्यूटरी-ओव्हेरियन (HPO) अॅक्सिसवर परिणाम करतो. ही प्रणाली मासिक पाळी आणि अंडोत्सर्जन नियंत्रित करते. हार्मोन्सचं संतुलन बिघडल्यामुळे पाळी अनियमित होणं, अंडोत्सर्जन उशिरा होणं किंवा काही वेळा अंडोत्सर्जन पूर्णपणे बंद होणं अशा समस्या उद्भवू शकतात..Infertility आणि तणावतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक महिलांना वंध्यत्वामागे (Infertility) तणावही कारणीभूत असू शकतो, याची कल्पनाच नसते. पाळी चुकणे, गर्भधारणेत अडथळे येणे, कारण न समजणारे वंध्यत्व किंवा IVF उपचारांचे कमी यश हे तणावाशी संबंधित संकेत असू शकतात.दीर्घकालीन तणावामुळे अंड्यांच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होऊ शकतो. कॉर्टिसोलचे प्रमाण वाढल्याने शरीरात ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस आणि सूज वाढते, ज्याचा प्रजननक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो. तसेच गर्भाशयाची गर्भ स्वीकारण्याची क्षमता कमी होऊन फलित अंड्याचे रोपण होण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात..PCOS असलेल्या महिलांनी खास काळजीडॉ. मेघना रेड्डी-जेट्टी यांनी सांगितलं की, जास्त तणावामुळे इन्सुलिन रेसिस्टन्स, पोटाभोवती चरबी वाढणे आणि शरीरात सूज निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. हे सर्व घटक प्रजननक्षमतेसाठी हानिकारक मानले जातात.विशेषतः PCOS असलेल्या महिलांसाठी तणाव अधिक धोकादायक ठरू शकतो. PCOS मुळे आधीच हार्मोन्सचे असंतुलन निर्माण झालेले असते. त्यात तणाव वाढल्यास मासिक पाळी अधिक अनियमित होऊ शकते आणि गर्भधारणेची शक्यता कमी होऊ शकते..तज्ज्ञांच्या मते, मानसिक आरोग्याचाही IVF सारख्या उपचारांवर मोठा प्रभाव पडतो. IVF प्रक्रियेदरम्यान महिलांवर भावनिक ताण आणि चिंता वाढते. हा तणाव थेट वंध्यत्व निर्माण करत नसला तरी शरीराच्या नैसर्गिक प्रजनन प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतो.म्हणूनच आता फर्टिलिटी उपचारांबरोबर तणाव नियंत्रणालाही महत्त्व दिले जात आहे. नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप, संतुलित आहार, ध्यानधारणा, योग, समुपदेशन आणि डिजिटल डिटॉक्स यांसारख्या सवयी कॉर्टिसोलचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकतात..तज्ज्ञांचं मत आहे की, महिलांनी केवळ शारीरिक आरोग्याकडेच नव्हे तर मानसिक आरोग्याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. तणाव हा फक्त मानसिक अनुभव नसून तो शरीरावर जैविक परिणाम करणारा घटक आहे. त्यामुळे तणाव कमी करणे हे निरोगी गर्भधारणा आणि फर्टिलिटी सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.