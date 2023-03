By

मुंबई : तुम्हाला अलीकडे योनिमार्गातील समस्या आल्या आहेत का ? तुम्हालाही लघवी करताना दुर्गंधी, जास्त खाज सुटणे, असामान्य (पांढरा, हिरवा किंवा राखाडी) स्राव किंवा जळजळ यांसारख्या समस्या आहेत का ?

तसे असेल तर लाज वाटण्यासारखे काही नाही. या लक्षणांद्वारे, तुमचे शरीर तुम्हाला सांगते की तुमची प्रजनन प्रणाली आणि जननेंद्रियाचे क्षेत्र अडचणीत आहे.

लैंगिक आरोग्य योग्य नसल्यास, स्त्रिया थेट लैंगिक संक्रमित संसर्गाशी संबंधित असतात, परंतु आपण हे विसरतो की ते पीएच पातळीशी देखील संबंधित असू शकते.

pH स्केल ० ते १४ पर्यंत चालते, ७ कमी आम्लयुक्त आणि ७ जास्त क्षारीय असतात. १५ ते ४९ या प्रजनन वर्षांमध्ये निरोगी योनीचा पीएच ३.८ आणि ४.५ दरम्यान असतो आणि तारुण्यपूर्वी आणि रजोनिवृत्तीनंतर ४.५ च्या जवळ असतो. (how to balance PH for good vaginal health)

योनीचा पीएच खराब होण्याची अनेक कारणे असू शकतात. आपण आपल्या जीवनशैलीत काही बदल करून हे संतुलित करू शकता. हेही वाचा - अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....

सामान्य योनी पीएच काय आहे ?

सामान्य योनीची पीएच पातळी ३.८ आणि ४.५ च्या दरम्यान असते, जी मध्यम प्रमाणात अम्लीय असते. तथापि, "सामान्य" पीएच पातळी काय असते ते तुमच्या जीवनाच्या टप्प्यावर अवलंबून थोडेसे बदलू शकते.

योनीचा पीएच का महत्त्वाचा आहे ?

अम्लीय योनी वातावरण संरक्षणात्मक आहे. हे एक अडथळा बनवते, जे अस्वास्थ्यकर जीवाणू आणि यीस्टला खूप लवकर गुणाकार करण्यापासून आणि संसर्गास कारणीभूत होण्यापासून प्रतिबंधित करते.

योनीच्या pH पातळीच्या बिघाडामुळे या समस्या उद्भवू शकतात -

जिवाणू संसर्ग

STI होण्याची शक्यता वाढते

मुदतपूर्व जन्म, ओटीपोटाचा दाहक रोग, वंध्यत्व आणि पोस्ट-हिस्टेरेक्टॉमी संसर्गाचा धोका वाढतो

शारीरिक संबंध करताना वेदना

हे घटक पीएच वाढवू शकतात -

मासिक पाळीच्या दरम्यान - मासिक पाळीच्या रक्ताचा pH ७.४ असतो, त्यामुळे टॅम्पन किंवा मासिक पाळीचा कप जास्त वेळ आत ठेवू नका.

शारीरिक संबंधांची कारणे - शुक्राणूंचा पीएच ७.१ ते ८ असतो, त्यामुळे नंतर जास्त वेळ झोपू नका

सुगंधित उत्पादनांचा जास्त वापर

तोंडी किंवा अंतर्गत गर्भनिरोधक घेणे आणि हार्मोनल बदल

हे बदल योनीचे pH संतुलित करू शकतात