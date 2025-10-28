Fitness FAQs: व्यायाम कसा करावा अन् किती करावा? यासारखे प्रश्न पडले असतील तर वाचा एका क्लिकवर उत्तरे

माणूस लठ्ठ असो, मध्यम असो वा बारीक; तंदुरुस्तीसाठी प्रत्येकाला व्यायाम आवश्यक असतो. तरीही व्यायाम होत नाही आणि प्रकृतीच्या कुरबुरी सुरू होतात. व्यायाम आवश्यक आहे, तो करायचा आहे हे प्रत्येकाला पटते, पण कोणता, कसा, किती, कुठे असे प्रश्न उभे राहतात, त्याची उत्तरे..मधुमेह झाला किंवा तंदुरुस्त राहायचे असेल तर व्यायामाला पर्याय नसतो. डॉक्टरही आपल्याला हाच सल्ला देतात. पण व्यायाम कसा करावा, कोणता करावा आणि किती करावा याबाबत काही कळत नाही. त्यामुळे व्यायामाला सुरवातच होत नाही.अनेकजण या प्रश्नांना वेगवेगळे पर्याय सुचवत असतील. चालणे, पोहणे, पळणे, जिमला जाणे असे एक ना दोन सल्ले मिळत असतील. पण घरच्याघरीच आणि कमीत कमी उपकरणांद्वारे जर आपण आरोग्यवर्धक आणि उत्साहवर्धक व्यायाम करू शकलो तर...?.व्यायाम कोणी करावा?व्यायामाला वयाची अट नाही. लहान मुलांपासून वयाची शंभरी गाठलेले आजोबासुद्धा व्यायाम करू शकतात. काही प्रसंग वगळता कोणीही व्यायाम करायला हरकत नाही.- आजारी असताना किंवा शरीरात ताप असताना.- गर्भवती महिलांनी शेवटच्या महिन्यात.- खूप प्रवास झाल्यानंतर.- हृदयरोग, मधुमेह किंवा रक्तदाब (ब्लडप्रेशर) असल्यास वैद्यकीय सल्ल्याने व्यायाम करावा.- मासिक पाळीमध्ये महिलांनी हलका व्यायाम करावा..Nutritionist Advice: महिलांसाठी धोकादायक! 'या' 5 लक्षणांमुळे कॉफी पिणे बंद करा, तज्ज्ञांचे मत!.व्यायाम कोणता करावा?- तज्ज्ञांच्या मते व्यायाम नेहमी वयानुसार करावा. याचा अर्थ- लहान मुले जेव्हा खेळतात तेव्हा त्यांचा आपोआप व्यायाम होत असतो. वेगळा व्यायाम करण्याची त्यांना गरज नसते.- वाढत्या वयाच्या मुलांनी (15 - 17 वर्षे) पोहणे, बास्केटबॉल, फुटबॉल असे खेळ खेळावेत. ज्यामुळे त्यांची हाडे बळकट होतात आणि उंचीही वाढते.- स्नायूंची ताकद वाढविणाऱ्या व्यायामाकडे तरुणांनी जास्त लक्ष द्यावे. त्यासाठी जिममध्ये जाण्याचीही गरज नाही. चालणे, पोहणे, सायकलिंग, ट्रेक, धावणे इत्यादी प्रकारांचा आपल्या व्यायामामध्ये त्यांनी समावेश करावा.- तीस ते पन्नास वयापर्यंत जॉगिंग, योग, चालण्याचा व्यायाम करावा.- पन्नाशीनंतर- चालणे किंवा जर आधीपासून व्यायामाची सवय असेल तर जॉगिंग किंवा ट्रेकही करू शकता.- साठ ते ऐंशी- चालणे किंवा कवायतीसारखे व्यायामप्रकार..व्यायाम किती करावा?- प्रथमच व्यायाम सुरू करणार असाल तर 10 ते 15 मिनिटांपासून सुरवात करावी. दर आठवड्याला 10 मिनिटे करत हळूहळू 1 तासापर्यंत वेळ वाढवत न्यावी.- व्यायामामध्ये पहिली 5 मिनिटे वॉर्म अप, नंतरची 5 मिनिटे स्ट्रेचिंग केल्यानंतरच व्यायाम सुरू करावा.- तरुणांनी दोन तास व्यायाम केला तरी चालू शकतो. स्पर्धेत भाग घेणारे खेळाडू 3-4 तास व्यायाम करतात.- आपल्या वयाला आणि प्रकृतीला जमेल इतकाच व्यायाम करावा.- साधारणपणे उत्तम प्रकृती टिकविण्यासाठी आठवड्यात चार तास व्यायाम होणे अपेक्षित आहे..Daily Walking Health: रोज चालण्याने 'हे' 5 आजार होणार छूमंतर, पोषणतज्ज्ञ सोनिया नारंग यांचा खास व्हिडिओ पाहा .व्यायाम कुठे करावा?याबाबतीत लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे, व्यायाम करण्याची जागा हवेशीर असावी. असे ठिकाण मैदान, बगीचा किंवा घरातही सापडू शकते. सिमेंट किंवा टार रोडवर चालण्याचा व्यायाम शक्यतो कोणी करू नये. व्यायामाची जागा ऐसपैस असावी आणि पुढचा किमान एक तास तुमच्या व्यायामात व्यत्यय येणार नाही याची काळजी घ्यावी..व्यायाम कसा करावा?व्यायाम कसा करावा, हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यामध्ये व्यायामाची गती किंवा वेग अभिप्रेत आहे. साधारणपणे सुरवात करताना व्यायाम मंदगतीने करावा आणि 10 ते 15 मिनिटांनंतर वेग वाढवावा. यापेक्षाही हार्ट रेट (हृदयाचे ठोके) मोजूनसुद्धा तुम्ही व्यायामाची गती ठरवू शकता. यासाठी तुम्हाला हृदयाचे ठोके मोजता यायला हवेत. आपल्या उजव्या हाताची बोटे डाव्या अंगठ्याखाली ठेवा.. इथे तुम्हाला ठोके जाणवतील, ते एक मिनिटांपर्यंत मोजा. साधारणपणे दर मिनिटाला 70 ते 80 ठोके जाणवतील. हे ठोके 30 ते 40 टक्के वाढतील अशा प्रकारे आपल्याला व्यायाम करायचा आहे. यामुळे प्रत्येकाच्या प्रकृतीनुसार व्यायाम होईल.सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे व्यायामाची मजा लुटा आणि तो आनंददायक होईल याची काळजी घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.