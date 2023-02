Spectacle Mark: चष्म्याचे वळ नाकावर पडल्याने लूक बिघडतोय? ट्राय करा या टिप्स...

By

Take Away The Spectacle Marks: सध्या सततच्या काॅम्प्युटरच्या कामामुळे लोकांना चष्मा लागण्याचे प्रमाण वाढले आहे, शिवाय चष्मा घालणे हा आज एक ट्रेंड झाला आहे. अनेकजण आपला लूक एन्हान्स करण्यासाठी चष्मा घालणे पसंत करतात. काही लोकं कॉम्प्युटरमुळे आपल्या डोळ्यांना त्रास नको म्हणून कॉम्प्युटर लेन्सचा चष्मासुद्धा वापरतात.

नेहमी चष्मा वापरल्याने चेहऱ्यावर चष्म्याच्या खुणाही तयार होतात. अशा परिस्थितीत चष्म्याचे डाग दूर करण्यासाठी तुम्ही काही सोप्या आणि घरगुती पद्धतींचा अवलंब करू शकता. यामुळे तुमची त्वचा देखील उजळेल.

चष्म्यांचे डाग काढण्यासाठी लोक वेगवेगळ्या मार्क्स रिमूव्हल क्रीम्स वापरतात. पण त्यानंतरही चष्म्याचे डाग पूर्णपणे पुसले जात नाही. या टिप्स वापरुन तुम्ही ते डाग काढू शकतात.

१. संत्र्याची साले

चेहऱ्यावरील चष्म्याचे डाग घालवण्यासाठी संत्र्याची साल वापरता येतात. यासाठी संत्र्याची साले उन्हात वाळवून बारीक करावी. आता या पावडरमध्ये अर्धा चमचा दूध मिसळून चेहऱ्याला लावा आणि काही वेळाने चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवा. यामुळे चेहरा सुंदर आणि डागरहित दिसेल.

२. काकडी

अँटी-ऑक्सिडंट घटकांनी युक्त काकडी डोळ्यांसाठी तर चांगली असतेच पण चेहऱ्यावरील डाग मिटवण्यासाठीही मदत करते. अशावेळी काकडी धुवून गोल कापून घ्या. आता काकडीचे काप डागावर ठेवा आणि काही वेळाने चेहरा थंड पाण्याने धुवा. यामुळे चष्म्याचे चिन्ह कमी होईल आणि तुमचा चेहरा नैसर्गिकरित्या चमकेल.

३. लिंबाचा रस

लिंबाच्या रसामध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी आणि सायट्रिक ऍसिड चेहऱ्यावरील डाग दूर करण्यास मदत करते. अशावेळी पाण्यात लिंबाचा रस मिसळा. आता हे मिश्रण कापसाच्या मदतीने चेहऱ्यावर लावा आणि काही वेळानंतर चेहरा थंड पाण्याने धुवा. त्यामुळे चष्म्यावरील डाग हळूहळू निघू लागतात.

४. बदामाचे तेल

बदामाचे तेल हे व्हिटॅमिन ई चा सर्वोत्तम स्त्रोत मानला जातो. अशावेळी रोज झोपण्यापूर्वी बदामाचे तेल डागांवर लावलं तर त्वचेवरील डाग तर दूर होतीलच पण तुमच्या चेहऱ्यावर चमकही येईल.