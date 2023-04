By

मुंबई : सिगारेट ओढणे हे आपल्या आरोग्यासाठी खूप हानिकारक आहे, पण हे माहीत असूनही अनेकजण धूम्रपान सोडू शकत नाहीत. धूम्रपानाचा आपल्या फुप्फुसावर खूप वाईट परिणाम होतो. सतत सिगारेट ओढल्याने फुप्फुसाचे नुकसान होण्याचा धोकाही वाढतो.

धूम्रपानामुळे केवळ आपल्या फुप्फुसांचेच नव्हे तर आपले दात, हिरड्या, जीभ, नाक, घसा, हृदय आणि मेंदू यांचेही नुकसान होते. धूम्रपानाची सवय वेळीच सोडली पाहिजे, अन्यथा ती घातक ठरू शकते. (how to improve lungs health after quitting smoking )

धूम्रपान सोडल्यानंतरही त्याचा वाईट परिणाम आपल्या फुप्फुसांवर बराच काळ राहतो. अशा परिस्थितीत, धूम्रपान सोडल्यानंतर फुप्फुसांना डिटॉक्स करणे खूप महत्वाचे आहे.

धूम्रपान सोडल्यानंतर फुप्फुसांचे नुकसान दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी तुम्ही काही सोप्या टिप्स फॉलो करू शकता. हे अगदी सोपे मार्ग आहेत ज्यांचा अवलंब करून तुम्ही तुमच्या दैनंदिन जीवनात फुप्फुसाचे आरोग्य सुधारू शकता.

जास्त पाणी प्या

पाणी पिणे आपल्या शरीराच्या पचनासाठी खूप चांगले असते. फुप्फुसांच्या आरोग्यासाठी योग्य प्रमाणात पाणी पिणे देखील खूप महत्त्वाचे आहे. यामुळे फुप्फुसातील रक्ताभिसरण बरोबर राहते आणि फुप्फुसही हायड्रेटेड राहतात. पाणी शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास देखील मदत करते.

फुप्फुसाचे व्यायाम करा

जास्त वेळ धुम्रपान केल्याने फुफ्फुसात घाण साचते. धूम्रपान सोडल्यानंतर फुफ्फुस स्वच्छ ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. यासाठी तुम्ही फुफ्फुसांशी संबंधित व्यायाम करू शकता. यामुळे फुफ्फुसात साचलेली घाण बाहेर काढण्यास मदत होईल. श्वासोच्छवासाचे व्यायाम फुफ्फुसांना डिटॉक्स करण्यासाठी खूप प्रभावी आहेत.

स्टीम थेरपी

फुफ्फुसात साचलेला श्लेष्मा आणि घाण काढून टाकण्यासाठी स्टीम थेरपी हा रामबाण उपाय आहे. दीर्घकाळ धुम्रपान केल्यामुळे फुफ्फुसात जास्त श्लेष्मा जमा होऊ लागतो. त्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो. अवरोधित श्वसनमार्ग उघडण्यासाठी स्टीम थेरपी उत्तम आहे.

अँटिऑक्सिडंट समृध्द अन्न खा

धूम्रपान करणार्‍यांच्या फुफ्फुसांना डिटॉक्स करण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या आहारात अँटिऑक्सिडंट पदार्थांचा समावेश करावा. ग्रीन टी, बेरी, हिरव्या पालेभाज्या आणि सफरचंद हे अँटिऑक्सिडंट्सचे चांगले स्रोत आहेत. फुफ्फुसांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी हे खूप महत्वाचे आहे.

या सप्लिमेंट्सचा समावेश करा

धुम्रपानामुळे फुफ्फुसांना खूप नुकसान होते. या नुकसानाचा परिणाम धूम्रपान सोडल्यानंतरही दिसून येतो. हा परिणाम कमी करण्यासाठी व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ई आणि ग्लुटाथिओनची सप्लिमेंट्स घेतली जाऊ शकतात. ही सप्लिमेंट्स घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

हेही लक्षात ठेवा

तुम्ही धूम्रपानाच्या व्यसनाचे बळी असाल तर आजच ते सोडा. ते सोडण्यासाठी तुम्ही अनेक सोप्या मार्गांचा अवलंब करू शकता. जर तुम्हाला हे अवघड वाटत असेल तर तुम्ही तज्ञाची मदत देखील घेऊ शकता. धुम्रपानामुळे शरीरालाच हानी होते. 'मी आज पितो...उद्या सोडेन' असे बोलून स्वतःला आजारी बनवण्याऐवजी आजच सोडा.