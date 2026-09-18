Insulin Resistance Symptoms: डायबेटीस होण्याआधी शरीर देतं ‘हे’ संकेत; असं ओळखा तुम्हाला इन्सुलिन रेझिस्टन्स आहे की नाही!

तुमचं वजन वाढतंय, पोटाभोवतीची चरबी कमी होत नाहीये किंवा मानेवर अचानक छोटे-छोटे स्किन टॅग्स दिसू लागले आहेत? या गोष्टींकडे आपण अनेकदा दुर्लक्ष करतो. पण शरीरात इन्सुलिन नीट काम करत नसल्याचे हे संकेत असू शकतात. विशेष म्हणजे, इन्सुलिन रेसिस्टन्सची सुरुवात अनेकदा कोणतीही ठळक लक्षणं न देता होते. मग शरीरात नेमकं काय घडतंय आणि इन्सुलिन रेसिस्टन्स आहे हे कसं ओळखायचं? तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया ....शरीरातील रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यासाठी इन्सुलिन हे हार्मोन महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र, शरीरातील पेशी इन्सुलिनला योग्य प्रतिसाद देत नसतील, तर त्याला इन्सुलिन रेसिस्टन्स म्हणतात. ही समस्या पुढे प्री-डायबेटीस आणि टाइप-२ डायबेटीसचा धोका वाढवू शकते..राज शामानी याच्या पॉडकास्टमध्ये लेखक आणि संशोधक करण सरीन यांना इन्सुलिन रेसिस्टन्स कसं ओळखायचं, असा प्रश्न विचारला होता. यावेळी त्यांनी मानेला स्किन टॅग्स येणे, कमरेचा घेर वाढणे, उच्च रक्तदाब, पुरुषांमध्ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) आणि महिलांमध्ये PCOS यांसारख्या गोष्टींचा उल्लेख केला..पण ही लक्षणं दिसली म्हणजे इन्सुलिन रेसिस्टन्स आहेच का?PSRI हॉस्पिटल, दिल्लीच्या एंडोक्राइनोलॉजी आणि डायबेटोलॉजी विभागाच्या वरिष्ठ सल्लागार डॉ. हिमिका चावला यांच्या मते, मानेला स्किन टॅग्स येणे आणि पोटाभोवती चरबी वाढणे हे इन्सुलिन रेसिस्टन्सचे काही संकेत असू शकतात. मात्र, केवळ या लक्षणांवरून निदान करता येत नाही.इन्सुलिन रेसिस्टन्सचा ED आणि PCOSशीही संबंध असू शकतो. पुरुषांमध्ये यामुळे रक्तवाहिन्यांच्या कार्यावर आणि हार्मोन्सवर परिणाम होऊ शकतो. महिलांमध्ये इन्सुलिन रेसिस्टन्समुळे PCOSमध्ये हार्मोनल असंतुलन, अनियमित पाळी, मुरुम आणि वजन वाढण्यासारख्या समस्या दिसू शकतात..इन्सुलिन रेसिस्टन्स तपासण्यासाठी डॉक्टर Fasting Blood Glucose, Fasting Insulin आणि HOMA-IR यांसारख्या चाचण्या सुचवू शकतात. गरजेनुसार OGTT चाचणीही केली जाते.सुरुवातीच्या टप्प्यात वजन कमी करणे, नियमित व्यायाम, प्रोटीन आणि फायबरयुक्त आहार, पुरेशी झोप आणि ताण कमी करणे यामुळे इन्सुलिन रेसिस्टन्स सुधारण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, योग्य निदानासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.