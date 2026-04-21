अस्थिबोध : दीर्घकाळ बैठे काम

डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जनआजचा बहुतांश कामकाजाचा दिवस खुर्चीवर बसून जातो. ऑफिस, संगणक, मोबाईल, वाहनचालकांची नोकरी, अभ्यास - सगळीकडे बसणं अपरिहार्य झालं आहे. अनेक जण म्हणतात, 'मी फार काही करत नाही, फक्त बसून काम करतो.' मात्र, पाठीच्या कण्याच्या दृष्टीनं सतत बसणं हे सर्वांत जास्त हानिकारक ठरू शकतं. मानवी कणा हालचालीसाठी बनलेला आहे, स्थिरतेसाठी नाही. जेव्हा आपण तासन्तास बसतो, तेव्हा कणा शरीराला वारंवार एकच संदेश देतो - मला हलवा. तो संदेश दुर्लक्षित केला, तर वेदना हा पुढचा इशारा असतो..दीर्घ बसण्यामुळे परिणाम१) डिस्कवर वाढलेला दाब : बसलेल्या स्थितीत lumbar spine वर उभ्या राहण्यापेक्षा अधिक दाब येतो. पुढे वाकून बसल्यास हा दाब आणखी वाढतो. त्यामुळे डिस्क झिज लवकर होते.२) स्नायूंचा असमतोल : बसल्यामुळे पोट आणि कुल्ह्याचे स्नायू सैल होतात, तर कंबरेचे स्नायू ताठ होतात. हा असमतोल वेदनांचं प्रमुख कारण ठरतो.३) रक्तपुरवठा मंदावतो : सलग बसल्याने पाठीच्या स्नायूंमध्ये रक्तपुरवठा कमी होतो. त्यामुळे stiffness, थकवा आणि वेदना वाढतात.४) पोस्चर हळूहळू बिघडतं : मान पुढे झुकते, खांदे पुढे जातात आणि कणा नैसर्गिक वक्रता गमावतो..कोणाला जास्त धोका?ऑफिसमध्ये सहा-दहा तास बसणारे, आयटी, अकाउटंट्स , बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारी, ड्रायव्हर्स, विद्यार्थी, वर्क-फ्रॉम-होम करणारे. तरुण वयात ही सवय लागली तर वेदना लवकर सुरू होतात..कणा देत असलेले इशारेबसल्यावर उठताना कंबर आखडलेली वाटणंथोडा वेळ चालल्यावर बरं वाटणंदिवसाअखेरीस पाठदुखी वाढणंमान, खांद्यांमध्ये ताणपायात जाणारी ओढ.'सिटिंग-स्मार्ट' आराखडा१) बसण्याची योग्य पद्धतपाठ सरळ, खांदे सैलदोन्ही पाय जमिनीवरगुडघे कंबरेइतक्या उंचीवरस्क्रीन डोळ्यांच्या समोर२) खुर्ची आणि टेबलची उंचीकंबर सपोर्ट असलेली खुर्चीखूप खोल किंवा खूप उंच खुर्ची टाळालॅपटॉप वापरताना वेगळा कीबोर्ड-माऊस वापरा.ब्रेकसाठी '३०-३० नियम'दर ३० मिनिटांनी :उभे राहा३०-६० सेकंद चालून घ्यामान, खांदे, कंबर हलके फिरवाहा छोटा बदल कण्यावर मोठा परिणाम करतो.दररोज करायचे सोपे व्यायामकॅट-कॅमलसीटेड स्पायनल ट्विस्टहॅमस्ट्रिंग स्ट्रेचपेल्विक टिल्टब्रिज५-१० मिनिटंही पुरेशी आहेत..डॉक्टरांना कधी भेटावं?बसल्यानं वेदना वाढून चालताना कमी न होणंपायात मुंग्या, बधिरपणाकमजोरीवेदना रात्री वाढणंआपला कणा म्हणजे शरीराचा महामार्ग आहे. त्यावर सतत एकाच ठिकाणी 'ट्रॅफिक जॅम' ठेवला, तर नुकसान होणारच. बराच वेळ बसून राहणं हा आधुनिक जीवनशैलीचा भाग असला, तरी त्याचे दुष्परिणाम अपरिहार्य नाहीत. थोडं उठणं, थोडं चालणं, थोडं स्ट्रेच करणं - हे छोटे बदल मोठ्या वेदनांपासून वाचवतात. आज कण्याचं ऐकलं, तर उद्या वेदना टाळता येतात.