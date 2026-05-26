अस्थिबोध : पाठदुखीचे गांभीर्य

डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जनपाठदुखी हा आज सर्वांत सामान्य त्रास झाला आहे. अनेक जण ती सहन करतात, काहीजण घरगुती उपाय करतात, तर काही वेळेअभावी दुर्लक्ष करतात; पण प्रत्येक पाठदुखी साधी नसते. कधी कधी कणा आपल्याला थेट इशारा देत असतो - 'आता थांबा, तपासणी गरजेची आहे.'समस्या अशी की आपण हा इशारा ओळखत नाही. 'थोडं चालेल', 'औषध घेतलं की बरे होईल' या समजुतीमुळे वेळ निघून जाते आणि नंतर उपचार कठीण होतात..साधी पाठदुखी आणि गंभीर समस्याबहुतेक पाठदुखी ही स्नायूंच्या ताणामुळे किंवा चुकीच्या हालचालीमुळे होते आणि काही दिवसांत बरी होते. मात्र, काही लक्षणं अशी असतात, जी दिसली तर वाट न पाहता डॉक्टरांकडे जाणं अत्यावश्यक असतं. हीच लक्षणं म्हणजे 'रेड ॲलर्ट साइन्स'..या लक्षणांकडे दुर्लक्ष नकोपायात जाणारी वेदना, मुंग्या किंवा बधिरपणा : पाठदुखी पायापर्यंत जात असेल, विशेषतः एका पायात जास्त जाणवत असेल, तर नर्व्हवर दाब असण्याची शक्यता असते. पायात कमजोरी येणं : जिन्यावर चढताना, चालताना किंवा उभं राहताना पाय साथ देत नसतील, तर हा गंभीर संकेत आहे. मूत्र किंवा शौच नियंत्रणात बदल : लघवी–शौच नीट होत नसेल किंवा अचानक नियंत्रण सुटत असेल, तर तातडीची वैद्यकीय मदत आवश्यक असते. रात्री वाढणारी किंवा विश्रांतीतही न कमी होणारी वेदना : साधी पाठदुखी आरामात कमी होते; पण आरामातही वाढणारी वेदना चिंताजनक ठरते. ताप, वजन घटणं आणि पाठदुखी एकत्र : हे संसर्ग किंवा इतर गंभीर कारणांकडे इशारा करू शकते.थोड्या धक्क्यातही तीव्र वेदना : विशेषतः वृद्ध व्यक्तींमध्ये फ्रॅक्चरची शक्यता असते..कोणासाठी विशेष सावधगिरी आवश्यक? पन्नास वर्षांवरील व्यक्ती मधुमेह, कॅन्सर, टीबीचा इतिहासदीर्घकाळ स्टिरॉइड्स घेणारेअपघातानंतर पाठदुखी झालेली व्यक्ती.डॉक्टरांकडे गेल्यावर काय अपेक्षित असतं? सविस्तर तपासणी आवश्यक तेव्हा एक्स-रे / एमआरआय औषध, फिजिओथेरपी किंवा पुढील उपचारांचा सल्ला.लवकर तपासणी म्हणजे मोठ्या शस्त्रक्रिया टाळण्याची संधी.स्वतःहून काय करू नये? कोणाचंही औषध स्वतःहून घेऊ नकावेदना झाकण्यासाठी सतत पेनकिलर्स तपासणीशिवाय मसाज किंवा व्यायाम 'आपोआप बरे होईल' अशी समजूतआपला कणा बोलत नाही; पण तो वेदनेतून स्पष्ट संदेश देतो. प्रत्येक पाठदुखी भीतीदायक नसते, पण काही लक्षणं दुर्लक्षित करणं धोकादायक ठरू शकतं. वेळीच तपासणी केल्यास आजार लवकर समजतो, उपचार सोपे होतात आणि आयुष्याची गुणवत्ता टिकून राहते. आज थांबलात तर उद्या पश्चात्ताप होऊ शकतो. कण्याचा इशारा आज ऐकला, तर उद्याची हालचाल सुरक्षित राहते.