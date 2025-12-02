आरोग्य

Winter Lungs Health: हिवाळ्यात फुफ्फुसांची काळजी कशी घ्याल? डॉक्टरांनी सांगितले निरोगी राहण्याचे सोपे उपाय

Winter Lung Care Home Remedies: हिवाळ्यात वाढलेल्या थंड हवेमुळे आणि प्रदूषणामुळे फुफ्फुसांचे संरक्षण करण्यासाठी डॉक्टरांनी सांगितलेले सोपे आणि उपयोगी उपाय जाणून घ्या.
Winter Lung Health

How to Protect Lungs in Winter Season | Expert Gives Simple Tips to Follow

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Simple Tips to Protect Lungs in Winter: हिवाळा म्हणलं की गरम आणि उबदार कपडे, गरम जेवण आणि पेयं, वेगवेगळे सण आणि या सगळ्याची मजा अनुभवणं हे येतच. पण हिवाळा हा ऋतू फुफ्फुसांसाठी मात्र एवढा आनंददायी नसतो. थंड हवा, वाढतं प्रदूषण, आणि ऋतूनुसार येणारे संसर्ग, हे सगळे घटक आपल्या श्वाच्छोश्वासावर परिणाम करतात. पण हे परिणाम बऱ्याचदा आपल्याला जाणवतही नाहीत. पण काही सोप्या आणि साध्या सवयी आपण अअंगिकारल्या तर खोकला, छातीत दबल्यासारखं वाटणे आणि श्वास घेण्याचा त्रास या समस्या टाळता येतात.

