Winter Lungs Health: हिवाळ्यात फुफ्फुसांची काळजी कशी घ्याल? डॉक्टरांनी सांगितले निरोगी राहण्याचे सोपे उपाय

Simple Tips to Protect Lungs in Winter: हिवाळा म्हणलं की गरम आणि उबदार कपडे, गरम जेवण आणि पेयं, वेगवेगळे सण आणि या सगळ्याची मजा अनुभवणं हे येतच. पण हिवाळा हा ऋतू फुफ्फुसांसाठी मात्र एवढा आनंददायी नसतो. थंड हवा, वाढतं प्रदूषण, आणि ऋतूनुसार येणारे संसर्ग, हे सगळे घटक आपल्या श्वाच्छोश्वासावर परिणाम करतात. पण हे परिणाम बऱ्याचदा आपल्याला जाणवतही नाहीत. पण काही सोप्या आणि साध्या सवयी आपण अअंगिकारल्या तर खोकला, छातीत दबल्यासारखं वाटणे आणि श्वास घेण्याचा त्रास या समस्या टाळता येतात. .हिवाळ्यात आपल्या फुफ्फुसांवर जास्त परिणाम का होतो?हिवाळ्यातली थंड आणि कोरडी हवा श्वास घेण्याचा मार्गांना त्रास देते. या हवेमुळे नाक आणि घशात असलेला ओलावा कमी होतो. परिणामी फुफ्फुसांना धूळ, जंतू, प्रदूषित हवा यांना फिल्टर करणं कठीण होतं. हिवाळयात हवा स्थिर राहते, त्यामुळे PM2.5 सारखे सूक्ष्म प्रदूषक, खराब आणि धोकादायक वायू हवेत जास्त प्रमाणात अडकून राहतात.हे डायरेक्ट फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचतात आणि मग जळजळ किंवा श्वास घेण्यासाठी त्रास निर्माण करतात. तसेच थंड हवामानामुळे आपण घरात किंवा इनडोअर जास्त राहतो, त्यामुळे सर्दी, फ्लू, RSV म्हणजे Respiratory Syncytial Virus सारखे व्हायरस पटकन पसरतात आणि फुफ्फुसांवर परिणाम करतात. या सगळ्यामुळे ब्रॉन्कायटिस, दमा वाढणे, COPD तीव्र होणे किंवा साधासुधा श्वास घेण्याचा त्रास देखील वाढू शकतो..National Pollution Control Day 2025: 'या' कारणासाठी साजरा केला जातो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन; जाणून घ्या स्वच्छ पर्यावरणासाठी सोपे उपाय.हिवाळ्यात फुफ्फुसांना जास्त काळजी घेण्याची गरज सांगणारी लक्षणंहिवाळ्यातील हवा फुफ्फुसांवर परिणाम करतीये हे आपल्याला सहज कळून येत नाही. पण पुढे दिलेली काही चिन्हं तुम्हाला दिसत असतील तर वेळीच लक्ष द्या. यामुळे त्रास वाढण्यापूर्वी उपाय करता येतात.एक ते दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ खोकला टिकून राहणेश्वास घेताना छातीत घरघर किंवा शिट्टीसारखा आवाज येणेसाधी कामं करताना सुद्धा धाप लागणेछातीत घट्टपणा किंवा दबल्यासारखे वाटणे, कफ वाढणेअसामान्य थकवा जाणवणे किंवा हिवाळ्यात शारीरिक क्षमता कमी वाटणे..हिवाळ्यात अशी घ्या फुफ्फुसांची काळजीहिवाळ्यात बाहेर जाणं टाळता येत नाही, पण काही साध्या काळजीच्या उपायांनी आपण फुफ्फुसांना प्रदूषणाच्या परिणामांपासून वाचवू शकतो.1) एअर प्युरिफायर वापराघरात घरात HEPA फिल्टर असलेला एअर प्युरिफायर लावा. यामुळे हवेतले प्रदूषक कमी होतात आणि श्वसनसंस्था सुरक्षित राहते.2) दारे खिडक्या बंदशक्यतो खिडक्या-दारे बंद ठेवा. तसेच एअर-प्युरीफायिंग प्लांट्स लावल्यास घरातील हवा नैसर्गिकरित्या स्वच्छ राहते..3) बाहेर पडताना N95 मास्क वापराघराच्या बाहेर पडताना, विशेषतः प्रदूषित रस्त्यांवरून जात असाल तर N95 मास्क नक्की लावा. हा मास्क सूक्ष्म कण आणि हानिकारक वायूंपासून चांगलं संरक्षण देतो.4) बाहेर जाणे टाळाज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलं आणि श्वसनाचे आजार असलेल्या व्यक्तींनी जास्त प्रदूषणाच्या वेळेत बाहेर जाणं कमी करावं. घरातच व्यायाम, योगा किंवा मेडिटेशन करणं अधिक उत्तम..Winter Health Alert: हिवाळ्यात दमा, श्वसनविकारासह, ज्येष्ठांच्या सांधेदुखीत वाढ! पहाटे फिरा, पण प्रदूषणयुक्त धुक्यापासून सावध राहा- डॉक्टरांचा इशारा.5) घरातील हवा शुद्ध कराघरातील हवा स्वच्छ राहण्यासाठी एक्झॉस्ट फॅन वापरा आणि घरात धूम्रपान टाळा.6) हायड्रेटेड राहापुरेसं पाणी प्यायल्याने श्वसनमार्गातील ओलावा टिकून राहतो आणि फुफ्फुसांचं काम चांगलं होतं. हर्बल टीसुद्धा घसा आणि छातीत आराम देतो..7) आहारात अँटिऑक्सिडंट्स वाढवाबेरी, सुका मेवा आणि हिरव्या पालेभाज्यांसारखे व्हिटॅमिन C व E असलेले पदार्थ फुफ्फुसांना प्रदूषणामुळे होणाऱ्या हानीपासून संरक्षण देतात.8) AQI तपासूनच बाहेर पडामोबाइल अॅप्स वापरून हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक Air Quality Index(AQI) तपासा. प्रदूषणाची पातळी जास्त असल्यास, विशेषतः सकाळी धूर किंवा धुकं असताना, बाहेरील कामे टाळा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.