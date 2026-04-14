अस्थिबोध : वजनवाढ आणि कंबर

डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन''वजन थोडं वाढलंय, पण पाठदुखीचा त्याच्याशी काय संबंध?'' असा प्रश्न अनेक रुग्ण विचारतात. प्रत्यक्षात शरीराचं वजन आणि कण्याचं आरोग्य यांचा अतिशय जवळचा संबंध आहे. प्रत्येक अतिरिक्त किलो वजन म्हणजे कंबरेवर आणि गुडघ्यांवर सतत पडणारा वाढीव ताण. हा ताण काही दिवसांत जाणवत नाही; पण महिनोन्महिने, वर्षानुवर्षं टिकला की पाठदुखी, स्लिप डिस्क आणि सांध्यांच्या झिजेचं प्रमाण वाढतं. वजन नियंत्रण हा केवळ दिसण्याचा विषय नसून कण्याचं संरक्षण करण्याचा मूलभूत उपाय आहे..वजनाचा कण्यावरील परिणामकंबरेवरचा दाब वाढतो : शरीराचं वजन मुख्यतः कंबरेतून वाहतं. वजन वाढलं, की lumbar spine वरचा दाब अनेक पटींनी वाढतो, विशेषतः बसताना आणि वाकताना.पोस्चर बिघडतं : पोट वाढल्यावर शरीराचं गुरुत्वकेंद्र पुढे सरकतं. त्यामुळे कणा जास्त वाकतो आणि स्नायूंवर ताण वाढतो.डिस्क झिज वेगाने होते : डिस्क म्हणजे दोन हाडांमधील उशी. वजन जास्त असेल, तर ही उशी लवकर झिजते आणि स्लिप डिस्कचा धोका वाढतो.कोर स्नायू कमकुवत होतात : वजन वाढताना पोट आणि पाठेचे स्नायू निष्क्रिय होतात. कण्याला मिळणारा नैसर्गिक आधार कमी होतो..कोणामध्ये वजनामुळे पाठदुखी जास्त दिसते?ऑफिसमध्ये जास्त वेळ बसणारेव्यायाम न करणारेमध्यमवयीन व्यक्तीप्रसूतीनंतर वजन वाढलेल्या महिलाथायरॉईड, मधुमेह असलेले रुग्णयामध्ये वजन आणि वेदना यांचा संबंध स्पष्टपणे दिसतो..स्पाइन-फ्रेंडली वजन कमी करण्याचे सुवर्णनियमहळूहळू वजन कमी करा : अचानक वजन कमी केल्यास स्नायू कमकुवत होतात. आठवड्याला ०.५ ते १ किलो वजन कमी करणं सुरक्षित आहे.क्रॅश डाएट टाळा : फक्त भाजी किंवा फळांवर राहणं हाडं आणि स्नायूंना घातक ठरतं. प्रोटिन्सशिवाय वजन कमी करणं म्हणजे कण्याला आधार काढून घेणं.कणा सुरक्षित ठेवणारे व्यायाम निवडा : उपयुक्त व्यायाम : जलद चालणे, सायकलिंग, स्विमिंग, एलिप्टिकल, योग (विशेषतः कोर स्ट्रेंथनिंग).टाळावयाचे व्यायाम (वजन जास्त असेल तर) : उड्या, धावणे (सुरुवातीला), अचानक वाकायला लावणारे व्यायाम, जड वजन उचलणे..कोर मजबूत असेल तर वजनाचा परिणाम कमीकोर म्हणजे पोट, कंबर आणि पाठेचे स्नायू. हे मजबूत असतील तर वजनाचा दाब कण्यावर कमी पडतो. सोपे पण प्रभावी व्यायाम : प्लँक, ब्रिज, बर्ड-डॉग, पेल्विक टिल्ट.दररोज ५-१० मिनिटे पुरेशी आहेत.योग्य आहारप्रोटिन्स : डाळी, अंडी, दही, पनीर - स्नायू टिकवतातफायबर्स : भाज्या, फळे - पोटभर खाताही कॅलरीज कमीसाखर व प्रोसेस्ड फूड कमी करापाणी : अडीच-तीन लिटर- डिस्क लवचिक राहतातरात्री उशिरा खाणे टाळा.डॉक्टरांना कधी भेटावे?वजन वाढल्यावर वेदना झपाट्याने वाढणेपायात जाणारी वेदना/ मुंग्यावजन कमी करूनही फरक न पडणेवाकताना किंवा बसताना वेदना वाढणेवजन कमी करणं म्हणजे फक्त आकड्यांचा खेळ नाही; तो कण्याला दिलेला श्वास आहे. प्रत्येक किलो वजन कमी झालं की कंबरेवरचा ताण कमी होतो, हालचाल सोपी होते आणि वेदनांचा आत्मविश्वास कमी होतो.जलद परिणामांच्या नादात कण्यावर अन्याय करू नका. हळू, सातत्यपूर्ण आणि स्पाईन-फ्रेंडली वजन नियंत्रण हाच दीर्घकालीन उपाय आहे.आज वजनाकडे लक्ष दिलं, तर उद्याची पाठदुखी टाळता येते - आणि आयुष्य अधिक हलकं, अधिक मुक्त होतं.