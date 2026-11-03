Human Consciousness: मानवी चेतनेचे उन्नयन

सद्गुरू, ईशा फाउंडेशनजेव्हा जगण्याची धडपड हाच जीवनाचा मुख्य भाग असतो, तेव्हा जीवनाला एक केंद्रबिंदू असतो. एकदा जगण्याची सोय झाली आणि सुखसोयी आल्या, की स्वतःच्या अंतरंगात काहीतरी अधिक सखोल गवसल्याशिवाय माणूस जीवनाचा केंद्रबिंदू हरवून बसतो; आज नेमके तेच घडत आहे. भारतात समाजाचा मोठा वर्ग अजूनही जगण्यासाठी धडपडत आहे; पण पाश्चात्त्य समाजांकडे पाहिले, तर भौतिकदृष्ट्या कोणत्याही माणसाचे स्वप्न असू शकेल ते सारे, जवळजवळ प्रत्येकाकडे आहे. तरीही माणूस हळूहळू मानसिक असंतुलनाच्या टोकाकडे वाटचाल करत आहे. मानवतेला याचा सामना करावाच लागेल..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.म्हणूनच भारतात अनेक राजे साधू-संत बनले. राजा म्हणजे ज्याच्याकडे सर्व काही आहे - तो सुविधा, सुखसोयी आणि अहंकार यांच्या शिखरावर असतो; परंतु तरीही त्याला अंतरी रीतेपणा जाणवतो. याच कारणामुळे गौतम बुद्ध, महावीर आणि बाहुबली यांच्यासारख्या अनेक श्रेष्ठांनी, बाह्य गोष्टींनी आपल्या जीवनाला स्थैर्य प्राप्त होत नाही, हे पाहून आपापल्या राज्याचा परित्याग केला व ते बाहेर पडले. आज गावात कोणीतरी एकच राजा नसतो; जवळजवळ प्रत्येकालाच हळूहळू राजासारख्या सुखसोयी लाभू लागल्या आहेत..म्हणूनच प्रत्येक समाजात आंतरिक विकासाची गरज अधिकाधिक तीव्र होत आहे. एखादा समाज भौतिकदृष्ट्या जितका प्रगत, तितकी त्याची आध्यात्मिक विकासाची गरजही अधिक. आज पृथ्वीवरील सर्वांत महत्त्वाचे कार्य म्हणजे मानवी चेतनेचे उन्नयन. आज आपल्यापाशी प्रचंड, किंबहुना असीम सामर्थ्य आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या रूपाने आपल्या हाती जी साधने आहेत, ती पाहता लोक विवेकी झाले नाहीत, तर तो सर्वथा सर्वनाश ठरेल. विनाश धडाक्यानेच घडायला पाहिजे असे नाही. विनाश संथपणे आणि शांततेने घडू शकतो. पृथ्वीवर एखादा बॉम्ब टाकण्याची गरजच नाही. आपण ज्या पद्धतीने आत्ता जगत आहोत, अस्तित्वात आहोत आणि या पृथ्वीवर वावरत आहोत, तीच पुरेशी हिंसक आहे..मानवी चेतनेच्या उन्नयनासाठी लोकांनी पुरेसा वेळ, ऊर्जा आणि मनुष्यबळ गुंतवले नाही, तर आपल्याला फार मोठी किंमत मोजावी लागेल. आपल्या मुलांसाठी या पृथ्वीवर आपण लाभदायक असे काहीही मागे ठेवणार नाही. पुढच्या पन्नास ते शंभर वर्षांत आपण कशा प्रकारची पृथ्वी आणि कसे वातावरण मागे सोडणार आहोत, हे जरा पाहा. आपण जे काही करत आहोत ते महान तंत्रज्ञान भासत असले, तरी प्रत्यक्षात ते पूर्णपणे अपरिपक्व आणि बालिश आहे..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.लोकांनी जीवनाविषयी थोड्या अधिक संवेदनशीलतेने जगावे, केवळ विचार आणि मतांच्या रूपात नव्हे, तर स्वतःला जीवन म्हणून अनुभवावे. अन्यथा यातून खरोखरच सुटका नाही. म्हणूनच मानवतेच्या किमान एका लक्षणीय भागाने तरी मानवी चेतनेच्या उन्नयनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे; अन्यथा तो सर्वनाशच ठरेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.