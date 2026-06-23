इनर इंजिनिअरिंग : विज्ञान आणि अध्यात्म

सद्गुरू, ईशा फाउंडेशनसद्गुरू : दुर्दैवाने, लोकांना असे वाटते, की विज्ञान म्हणजे केवळ भौतिक अस्तित्वाशी संबंधित असलेल्या गोष्टी करणे. तुम्ही इथे फक्त एक भौतिक शरीर म्हणून अस्तित्वात नाही आहात. तुम्ही त्यापेक्षा खूप काही जास्त आहात, नाही का? केवळ हृदय, यकृत आणि मूत्रपिंड एकत्र असण्याने तुम्ही मानव बनत नाही. तुमच्यामध्ये आणखी काहीतरी आहे. त्यामुळे तुम्ही फक्त हृदय, यकृत आणि मूत्रपिंड याकडेच लक्ष दिले आणि त्या ‘इतर काहीतरी’ असलेल्या गोष्टीला विसरलात, तर तुम्ही स्वतःला वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेली व्यक्ती म्हणू शकत नाही- तुम्ही वास्तवाच्या दुसऱ्या पातळीबद्दल पूर्णपणे अनभिज्ञ आहात. म्हणूनच विज्ञानाला केवळ भौतिक विज्ञान समजले जाऊ नये..जर तुम्ही आध्यात्मिक प्रक्रियेसाठी एखादी पद्धत आणि योग्य प्रक्रिया तयार केली, तर तेदेखील एक विज्ञानच आहे. ज्याला तुम्ही आधुनिक विज्ञान म्हणता आणि आध्यात्मिक विज्ञान, यांच्यात कोणताही संघर्ष नाही. स्वतःच्या आत कसे असायचे हे जाणून घेणे आणि तुम्ही जे आहात त्या मर्यादांच्या पलीकडे जाणे हेदेखील विज्ञानच आहे. वास्तविक पाहता, सुरुवातीला विज्ञान हे मानवाला केवळ अधिक सोयी आणि सुविधा पुरवण्याचाच विचार करत होते. आजच्या काळातच विज्ञान ही सर्व बंधने तोडून नवीन क्षितिजांमध्ये जाण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे आता विज्ञान आणि आध्यात्मिकता दोन्हीही मुक्तीचाच शोध घेत आहेत..आज तुम्हाला माहीत असलेले विज्ञान अजूनही एका अपरिपक्व पातळीवर आहे. हळूहळू जसा त्याचा विकास होत आहे, तसे आधुनिक भौतिकशास्त्र अधिकाधिक आध्यात्मिक विज्ञानाकडे झुकत चालले आहे. आजच्या आधुनिक भौतिकशास्त्राला हे समजले आहे, की तार्किक मन आणि सत्याचा बौद्धिक शोध आपल्याला कुठेही घेऊन जाणार नाही, म्हणूनच ते इतर प्रकारच्या पद्धतींचा वापर करत आहेत. विज्ञान नेहमीच तार्किकदृष्ट्या प्रगत झाले आहे, परंतु आज शास्त्रज्ञ ‘फझी लॉजिक’ म्हणजे स्पष्ट नसलेले तर्कशास्त्र नावाच्या कशाबद्दलतरी बोलत आहेत. फझी लॉजिक म्हणजे ते अतार्किकच आहे; पण, तरीही त्यांना तसे म्हणण्याचे धाडस होत नाही, म्हणून ते त्याला ‘फझी लॉजिक’ म्हणत आहेत. फझी लॉजिक आजच्या शास्त्रज्ञांना तार्किक आयामाच्या पलीकडे जाऊन जीवनाकडे पाहण्याचे थोडे अधिक स्वातंत्र्य देते. आध्यात्मिकता ही धैर्याने, समजुतीने आणि जागरूकतेने त्या आयामाकडे पाहते, जो तर्काच्या पलीकडे आहे. त्यामुळे आधुनिक विज्ञान आणि आध्यात्मिक विज्ञान यांच्यात कोणत्याही प्रकारे कोणताही संघर्ष नाही..जर तुमच्या बाहेरील जीवनाची नीट काळजी घेतली गेली, तर तुमच्याकडे अंतर्मुख होण्यासाठी अधिक वेळ आणि ऊर्जा असते. त्यामुळे खरं तर, बाह्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे आध्यात्मिक विज्ञानाच्या सेवेचे खूप मोठे साधन आहे; कारण जेव्हा लोकांच्या जगण्याचा प्रश्न सुटलेला असतो, फक्त तेव्हाच तुम्ही त्यांच्याशी आध्यात्मिकतेबद्दल बोलू शकता. जेव्हा एखादा माणूस अन्नासाठी संघर्ष करत असतो, तेव्हा त्याच्याशी आध्यात्मिकतेबद्दल बोलणे बीभत्स ठरेल. जेव्हा त्याच्या भौतिक गरजा पूर्ण होतात, जेव्हा त्याला असे वाटते की, सर्व काही पूर्ण व्हायला हवे आणि तरीही तो समाधानी नसतो, तीच वेळ आध्यात्मिकतेसाठी योग्य असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.