डॉ. मोहन पडोले (BAMS, MD)सध्याच्या काळात आम्लता किंवा अॅसिडिटी ही जवळजवळ सर्व वयोगटांमध्ये आढळणारी सामान्य समस्या झाली आहे. अनियमित दिनचर्या, फास्ट फूडचे वाढते प्रमाण, मानसिक ताण आणि उशिरापर्यंत जागरण यांचा पचनसंस्थेवर सर्वाधिक परिणाम होत आहे. आयुर्वेदात या समस्येला आम्लपित्त असे म्हटले जाते. हे केवळ छातीत जळजळ होण्यापुरते मर्यादित नसून शरीरातील पित्तदोष आणि जठराग्नीच्या असंतुलनाचे परिणाम आहे. योग्य वेळी नियंत्रण न केल्यास हे गंभीर जठरविकारांचे रूप धारण करू शकते. आयुर्वेदातील प्राचीन आणि प्रमाणिक ग्रंथ जसे चरक संहिता आणि अष्टांग हृदयम् यामध्ये आम्लपित्ताचे सविस्तर वर्णन आढळते. या ग्रंथांनुसार पित्तदोषाची अत्याधिक वाढ होऊन त्यामध्ये आम्ल (आंबट) गुण वाढल्यास हा विकार निर्माण होतो. आयुर्वेदानुसार शरीराचे संपूर्ण आरोग्य 'अग्नि' म्हणजे पचनशक्तीवर अवलंबून असते. जेव्हा अग्नि मंद किंवा विकृत होते, तेव्हा अन्न पूर्णपणे पचत नाही आणि अपक्व अन्नरस आम्लीय बनून शरीरात विकार निर्माण करतो. हीच स्थिती पुढे जाऊन आम्लपित्तास कारणीभूत ठरते. .आम्लपित्ताची प्रमुख कारणे म्हणजे अनियमित जेवणाची वेळ. उशिरा जेवणे, जेवण टाळणे किंवा अति जेवण करणे यामुळे पचनसंस्थेवर ताण येतो. अतितिखट, तळलेले, आंबट आणि किण्वित पदार्थ पित्त वाढवतात. चहा, कॉफी, धूम्रपान आणि मद्यपान यांचे अति सेवन देखील आम्लता वाढवते. मानसिक ताण, राग, चिंता आणि स्पर्धात्मक जीवनशैली पित्तदोषाला उत्तेजित करतात. उशिरापर्यंत जागरण आणि जेवल्यानंतर लगेच झोपणे पचनक्रियेला बाधा आणते. तसेच नैसर्गिक वेगांचे दमनही आम्लपित्तास कारणीभूत ठरू शकते.या विकाराची लक्षणे स्पष्ट दिसतात - छातीत व घशात जळजळ, आंबट किंवा कडू ढेकर, तोंडात आंबटपणा, मळमळ, कधी कधी उलटी, पोटात जडपणा, भूक न लागणे आणि डोकेदुखी. काही रुग्णांमध्ये चिडचिड आणि अस्वस्थता देखील दिसते. ही समस्या दीर्घकाळ टिकल्यास जठराच्या आतील आवरणावर परिणाम होऊन अल्सर सारख्या गुंतागुंती निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे ही साधी समस्या समजून दुर्लक्ष करू नये..आयुर्वेदात आम्लपित्ताचा उपचार केवळ लक्षणे कमी करण्यापुरता मर्यादित नाही. त्याचा उद्देश मूळ कारण दूर करणे हा आहे. प्रथम पित्तदोष संतुलित करणे आणि जठराग्नी सुधारणा आवश्यक आहे. यासाठी आहार व दिनचर्येमध्ये बदल महत्त्वाचा आहे. हलका, सहज पचणारा आणि ताजा आहार - जसे मूगडाळ खिचडी, साधा भात, अल्प प्रमाणात तूप, कोमट दूध, नारळपाणी आणि गोड फळे- लाभदायक ठरतात. आवळा, धणे आणि बडीशेप पित्त शांत करण्यास मदत करतात. याउलट अतितिखट, तळलेले पदार्थ, लोणचे, जास्त मीठ, व्हिनेगर, जास्त चहा आणि कॉफी टाळावीत.नियमित वेळी जेवणे, अन्न नीट चावून खाणे आणि जेवल्यानंतर लगेच झोपू नये हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दिनचर्येत प्राणायाम आणि ध्यानाचा समावेश करावा, कारण मानसिक ताण कमी झाल्यास पित्त आपोआप संतुलित होते. पुरेशी आणि वेळेवर झोप घेणे आवश्यक आहे. उशिरापर्यंत मोबाईल किंवा स्क्रीनचा वापर पचनाग्नीवर नकारात्मक परिणाम करतो, त्यामुळे त्यापासून दूर राहणे हितावह आहे..काही सोपे घरगुती उपाय देखील उपयुक्त ठरू शकतात - जसे बडीशेप चघळणे, थंड दूध पिणे किंवा नारळपाणी सेवन करणे. धण्याचे पाणी देखील पित्त शांत करण्यास मदत करते. मात्र हे उपाय तात्पुरती आराम देतात; वारंवार त्रास होत असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.शेवटी, आम्लपित्त हे आपल्या शरीराचे संकेत आहे की आपण आहार आणि दिनचर्येत संतुलन गमावले आहे. आयुर्वेद आपल्याला रोग होण्यापूर्वीच रोग होऊ नयेत यासाठी कोणते उपाय करावेत, हेही सांगतो. संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, मानसिक शांती आणि संयमित जीवनशैली अवलंबल्यास आम्लपित्तापासून कायमस्वरूपी मुक्तता मिळू शकते. निरोगी पचन हीच निरोगी जीवनाची पायाभरणी आहे..आयुर्वेदाच्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये वर्णिलेल्या रोगांमध्ये रक्तपित्त हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि गंभीर विकार मानला गेला आहे. हा विकार मुख्यत्वे पित्तदोषाच्या अत्याधिक वाढीमुळे आणि त्याद्वारे रक्तधातू दूषित झाल्यामुळे निर्माण होतो.सध्याच्या जीवनशैलीकडे पाहता रक्तपित्ताची शक्यता पूर्वर्वीपेक्षा अधिक दिसून येते. अतितिखट, आंबट, खारट आणि तळलेले पदार्थ, मद्यपान, उन्हात जास्त वेळ राहणे, राग आणि मानसिक ताण हे सर्व पित्त वाढवणारे घटक आहेत. हे कारण दीर्घकाळ टिकल्यास शरीरातील अंतर्गत उष्णता वाढते आणि रक्त दाहयुक्त व पातळ बनते, ज्यामुळे कोणताही आघात नसतानाही रक्तस्त्राव होऊ शकतो..नाक, तोंड, कान अशा वरच्या अवयवांतून रक्तस्त्राव झाल्यास त्याला ऊर्ध्वग रक्तपित्त म्हणतात, तर गुदमार्ग, मूत्रमार्ग किंवा जननेंद्रियांतून झाल्यास अधोग रक्तपित्त म्हणतात.लक्षणांमध्ये वारंवार नाकातून रक्त येणे, उलटी किंव मलासोबत रक्त येणे, तीव्र तहान, शरीरात जळजळ, डोळ्यांची लालसरता, चिडचिड, अशक्तपणा आणि चक्कर येणे यांचा समावेश होतो. वेळेवर उपचार न केल्यास अधिक रक्तस्त्रावामुळे तीव्र अशक्तपणा किंवा मूर्च्छा येऊ शकते.आधुनिक वैद्यकशास्त्रात रक्तस्त्रावाशी संबंधित अनेक विकारांचे वर्णन आहे, जसे की Epistaxis (नाकातून रक्तस्त्राव), प्लेटलेट्सची कमतरता, जठरांत्रीय रक्तस्त्राव इत्यादी. आयुर्वेद रोगाच्या मुळाशी असलेल्या दोष-धातूंच्या असंतुलनावर उपचार करण्यावर भर देतो. केवळ रक्तस्त्राव थांबवणे पुरेसे नसून पित्तशमन आणि रक्तधातू शुद्धीकरण आवश्यक आहे..रक्तपित्ताच्या उपचारात पित्तशमन, रक्तप्रसादन आणि शोधन महत्त्वाचे आहेत. दीर्घकालीन अवस्थेत विशेषतः विरेचन कर्म उपयुक्त ठरते, कारण ते शरीरातील अतिरिक्त पित्त बाहेर काढते. आहार-विहारात थंड, हलके पचणारे पदार्थ घ्यावेत - जसे डाळिंब, नारळपाणी, तांदळाचा मांड, दूध आणि मर्यादित प्रमाणात तूप. अतितिखट, तळलेले, आंबट व किण्वित (Fermented) पदार्थ टाळावेत. उन्हात जास्त वेळ राहणे, उशिरापर्यंत जागरण आणि मानसिक ताण टाळावा. योग, प्राणायाम आणि ध्यान पित्त संतुलनासाठी उपयुक्त आहेत.शेवटी, रक्तपित्त हा केवळ रक्तस्त्रावाचा विकार नसून शरीरातील वाढलेल्या उष्णतेचा परिणाम आहे. दोष, धातू आणि मल यांचे संतुलन राखल्यास आरोग्य उत्तम राहते. संतुलित आहार-विहार आणि ऋतुचर्या पाळल्यास रक्तपित्तापासून बचाव शक्य आहे. अल्सरेटिव्ह कोलायटिस ही मोठ्या आतड्याची दीर्घकालीन दाहयुक्त अवस्था आहे. यात रुग्णाला वारंवार जुलाब, मलात रक्त व श्लेष्मा, पोटात मुरडा, जळजळ आणि अशक्तपणा जाणवतो. आयुर्वेदिक दृष्टीकोनातून हा विकार प्रामुख्याने रक्तातिसार, पित्तातिसार आणि दीर्घकालीन अवस्थेत ग्रहणी रोगाशी संबंधित मानला जातो..आयुर्वेदानुसार दोष (वात, पित्त, कफ), धातू आणि अग्नि यांचे संतुलन हे आरोग्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. या अवस्थेत विशेषतः पित्तदोष वाढलेला असतो, ज्यामुळे आतड्यांच्या आतील आवरणात दाह आणि सूज निर्माण होते. पित्तासोबत वातदोषही बिघडल्यास वारंवार मलप्रवृत्ती, पोटदुखी आणि अशक्तपणा दिसतो. रक्तधातू दूषित झाल्याने मलात रक्त दिसते. अनियमित आहार, अतितिखट-आंबट-तैलयुक्त पदार्थ, मानसिक ताण, रात्र जागरण आणि अग्निमांद्य हे या विकाराला कारणीभूत ठरतात.आयुर्वेद या विकाराला केवळ आतड्यांचा रोग न मानता संपूर्ण पचनसंस्था आणि मन-शरीर असंतुलनाचे परिणाम मानतो. याप्रमाणे, अल्सरेटिव्ह कोलायटिस हा दोषविकृती, अग्निदुर्बलता आणि रक्तधातूच्या असामान्य स्थितीचा एकत्रित परिणाम आहे, ज्यामध्ये शरीरातील अंतर्गत संतुलन समजून घेणे अत्यंत आवश्यक मानले जाते. 