जिवास जीव देणारे जंतू

प्रो-बायोटिक्स हा एक नवीन शब्द व विषय सध्या आरोग्य क्षेत्रात गाजत आहे. पचन नीट होत नसले किंवा पोटात दुखत असले तर काही गोळ्या मिळतात. त्यात बॅक्टेरिया म्हणजे अति सूक्ष्म जीवाणू असतात असे बरेच संशोधन चालू आहे. काही औषधे बाजारात आलेलीच आहेत, नको असणाऱ्या जंतूंना मारण्यासाठी अँटिबायोटिक्स व आरोग्यासाठा उपयुक्त प्रो-बायोटिक्स. एक गोष्ट मात्र निश्र्चित की जिवाच्या मदतीला शेवटी जीवच येतो व जीवच जिवाला जीव देतो. ज्या क्रिया मनुष्य करू शकत नाही किंवा ज्या क्रियांची जबाबदारी मनुष्य स्वतःवर घेऊ शकत नाही किंवा वनस्पती वा औषधी योजनेत संबंधित कार्य होऊ शकत नाही, तेव्हा ते काम शेवटी परमेश्र्वरी सृजनातून उत्पन्न झालेल्या रचनेतून वा जिवाकडूनच करून घ्यावे लागते..‘अहं वैश्र्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्’ हे आपण अनेक वेळा ऐकलेले केलेले आहे, तर भगवान असे म्हणतात, की तुमचे काम खाण्याचे आहे, मी वैश्र्वानर बनून पचविण्याचे काम करतो. वैश्र्वानर अग्नी म्हणजे काही नुसती उष्णता किंवा एखादी ज्योत नव्हे, लसूण वा मिरी खाल्ल्यावर पोटात जळते तो हा अग्नी नव्हे. तर वैश्र्वानर अग्नी म्हणजे प्रत्येक प्राणिमात्रात असलेली धग वा उष्णता किंवा ऊब त्या अग्नीमुळे असते, म्हणजेच तो जिवाशी वा चैतन्याशी संबंधित असतो असे म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे ज्यावेळेला परमेश्र्वर असे म्हणतो की अन्न पचविण्याचे काम माझे आहे तेव्हा परमेश्र्वराचाच अंश असणारा व निसर्गाने उत्पन्न केलेला एखादा जीव-जंतू जेव्हा आपण पोटात पाठवतो तेव्हा त्या जंतूमार्फत जाणारा वैश्र्वानर पचनाला मदत करत असावा. ही झाली एक रम्य कल्पना..यातील रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र किंवा धातुपरिवर्तन शरीरात कसे कार्यरत होते हे वैज्ञानिक शोधून काढतील किंवा शोधून काढलेही असेल. त्याप्रमाणे कुठला जंतू कुठे काम करेल, कुठल्या कार्यासाठी किती डोस द्यावा वगैरे गोष्टी वैज्ञानिक ठरवतीलच. परमेश्र्वराला त्याच्या कामात त्याच्याच सृजनातून उचललेल्या वस्तूने मदत करणे हे त्यामागचे तत्त्व आहे, अशी कल्पना करायला हरकत नाही. परंतु सहजासहजी उपयोगी पडणाऱ्या बऱ्याच गोष्टी असतातच. दुधातले सर्व बॅक्टेरिया त्रास देणारे असतील असे नव्हे, त्यातले काही बॅक्टेरिया उपयोगी पडणारेही असतात. त्यातले त्रास देणारे बॅक्टेरिया वाढीला लागू नये म्हणून आपण दूध गरम करतो. पण दूध खूप तापवले किंवा आहारातून वर्ज्य केले तर दुधातून मिळू शकणारे बॅक्टेरिया शरीराला मिळणार कुठून? त्यातून दूध होमोजिनाईझ केले, म्हणजे त्याच्या अणूरेणूंचे व्यवस्थापन बदलले, तर दूध पचायला जड झाले यात नवल नाही. नवीन संशोधनाने निर्माण केलेले दूध पचविणारे काही बॅक्टेरिया - एखादे प्रो-बायोटिक्स - दुधात मिसळले तर दूध पचायला सोपे होईल. पण हा द्राविडीप्राणायाम करायची गरज दिसत नाही. दह्याचेही तसेच आहे. दुधाला सजीव बॅक्टेरियांचे विरजण लावून बनविलेले दही वेगळ्या प्रकारे काम करते असे आयुर्वेद म्हणतो. त्या दह्याचे गुणधर्म दुधापेक्षा अगदी वेगळे असतात. दह्याचे गुणधर्म कोणते, ते शरीरात काय काम करेल व त्याचा शरीराला असलेला फायदा-तोटा आपण सांगू शकतो. पण हेच दही जर नुसतीच आम्लता असलेले वनस्पतिज बॅक्टेरिया टाकून तयार केलेले असले तर पचायला निश्र्चितच जड जाईल. एकदा का पचायला जड पदार्थ सेवन केले गेले की अपचन झाल्यावर रक्तामध्ये कोलेस्टेरॉलसारखा द्रव्ये साठली तर त्यात नवल वाटण्याचे काही कारण नाही. घरगुती दही, दूध, तूप वैगेरेंना त्याला आपण कृष्णाचे दही, कृष्णाचे दूध, कृष्णाचे रूप म्हणू या, आम्ही त्याला आयुर्वेदिक दही, आयुर्वेदिक तूप असे म्हणतो. परंतु याचा अर्थ असा की नैसर्गिक व सहज व शरीराला मदत करणारे बॅक्टेरिया आहेत असे नैसर्गिक प्रो-बायोटिक्स पूर्वी लोक घेत असत त्यामुळे आरोग्य उत्तम होतेच व त्यांना शक्तीही मिळत असे..भगवद्गीतेमध्ये पाचव्या अध्यायात 'जन्तवः' हा शब्द वापरलेला सापडतो.नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः।अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥...श्री.म.भ.५-१५असे म्हणतात की चैतन्य कुठल्याही वाईट वस्तूचा स्वीकार कधीच करत नाही म्हणजे पाप-पुण्याचा स्वीकार परमात्मा कधीच करत नाही, पण प्रज्ञापराध झाला किंवा ज्ञानाला मायेने झाकले गेले की जीव मोहित होतो. व अशा मोहित झालेल्या जिवांना पुढे अनेक तऱ्हेच्या संकटांना सामोरे जावे लागते, ते अंधकाराकडे ओढले जातात. उपयोगी व निरुपयोगी असे दोन्ही प्रकारचे जंतू असतात. या लेखात आपल्याला रोग उत्पन्न करणाऱ्या व त्रासदायक ठरणाऱ्या जंतूंबद्दल बोलायचे नाही तर आपल्याला फायद्याचे असणाऱ्या जंतूंचा शोध घेऊन त्यांना आपल्या शरीरात कसे स्वीकारता येईल व मनुष्यमात्राचा फायदा होईल याचा आपण विचार करत आहोत..आपण दूध, दही, मध, इडली, वडे हे सर्व पदार्थ आनंदाने खातो. माझा वैयक्तिक अनुभव तर असा की ज्याला साखर त्रास देते त्याला मध मात्र त्रास देत नाही. मध गोड असला व त्यात साखर असली तरी त्यात असलेल्या इतर जैविकांमुळे मध पचायला सोपा असतो व तो शरीरात ओढला गेल्यामुळे त्याचा शरीराला लाभ मिळतो व रक्तात साखर वाढण्याची शक्यता कमी होते. या प्राणिज पदार्थांमध्ये असलेले जंतू शरीराला मदत करणारे असल्यामुळे हे पदार्थ शरीराला लाभदायक ठरतात. अर्थात त्यांच्यावर चुकीचे संस्कार केले गेले, उदा. दही खूप वेळ ठेवल्याने त्याला बुरशी आली, ते अतिशय आंबट झाले तर त्यात तयार झालेले बॅक्टेरिया त्रासही देऊ शकतात. तेव्हा हे पदार्थ सेवन करताना एक लक्षात ठेवायला लागते की ज्यामध्ये पचनाला वा एकूणच शरीराला मदत करणारे जंतू आहेत असे पदार्थ ताजे असताना घेणेच श्रेयस्कर असते..एकूण काय तर हा विषय खूप मोठा आहे. अलीकडेच वैज्ञानिक जगाच्या लक्षात आले आहे की यावर संशोधन करून ही इलाजपद्धती वाढविली तर मनुष्यमात्राचे खूप कल्याण होईल. अर्थात त्यात असलेल्या धोक्यांची पण खूप चर्चा चालू आहे. त्याचबरोबर मनुष्यमात्राला समजून येईल की आधी मुळात पाण्यातल्या सगळ्या अशुद्धी, सगळे जंतू काढून टाकून प्रथम ते डिस्टिल्ड वॉटर करायचे व ते पचत नाही या कारणास्तव पुन्हा कुठले तरी औषध घालायचे यापेक्षा पचनासाठी सुलभ व्हावे यासाठी पाणी गाळून व उकळून घेणे, त्यात असलेले जड पदार्थ दूर होण्यासाठी पाण्याला तुरटीचा हात फिरविणे अशा सोप्या क्रिया करणे परवडण्यासारखे आहे. शेवटी मनुष्य मनुष्याचा उपयोगी पडला नाही तरी जंतू मनुष्याच्या उपयोगी नक्कीच पडतील.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून 'संतुलन आयुर्वेद'द्वारा संकलित). 