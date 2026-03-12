Pune Air Pollution Health Impact: प्रदूषणाने पुणेकरांचा श्वास आला कंठाशी; नाकातील पॉलिप्सचा त्रास वाढत असल्याचा रहिवाशांचा अनुभव

Health News in Marathi : एकेकाळी थंड हवेचे ठिकाण आणि वनराईने फुललेल्या तसेच शुद्ध प्राणवायू मिळणाऱ्या पुणे शहरातील लोकांचा श्वास सध्या गुदमरतोय, याचा प्रत्यक्ष अनुभव मला आला. दूषित हवेमुळे तसेच धुळीचे उठणारे लोळ यामुळे श्वसनाचा पॉलिप्स (नाकातील गाठी) विकार मला झाला असून नाक-कान-घसातन्ज्ञांनी शस्त्रक्रिया करावी लागेल, असे सांगितले आहे. प्रदूषित हवेने श्वास कंठाशी आल्याची भावना बिबवेवाडी येथील रहिवासी विजय आकुर्डेकर यांनी व्यक्त केली..पुण्यातील वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांना विविध आजारांचा सामना करावा लागत आहे. कोणाला काळा दमा (सीओपीडी), तर कोणाला धुळीची ॲलर्जी, तर खोकला व दमा असे श्वसनविकार वाढत आहेत.आकुर्डेकर हे त्याचेच एक उदाहरण आहेत. आकुर्डेकर यांना या वायू प्रदूषणामुळे पॉलिप्स हा श्वसनविकार झाला आहे. यात अस्तरावर असामान्य पेशींची गाठ किंवा उतींची वाढ होते.बहुतेक पॉलिप्स कर्करोगविरहित असतात. हे सामान्यतः वेदनाहीन असतात; परंतु त्यांच्या स्थानानुसार लक्षणे दिसू शकतात..दूषित हवेमुळे तसेच धुळीचे उठणारे लोळ यामुळे श्वसनाचा पॉलिप्स नावाचा विकार झाला असून डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करावी लागेल असे सांगितले आहे. रस्त्यावरून जाताना गाड्यांचा धूर तर याला कारणीभूत आहेच, शिवाय बांधकामाच्या वेळी योग्य खबरदारी घेतली जात नाही. पाण्याचे फवारे मारले जात नाहीत. त्यामुळे पुण्याची हवा दूषित झाली आहे. त्याने श्वास कंठाशी आला आहे. याला सरकारी यंत्रणा आणि इतर लोक जबाबदार आहेत. परंतु मी रोज नित्यनियमाने योगसाधना करतो म्हणून या त्रासातून सुटका मिळाली आहे. - विजय आकुर्डेकर, बिबवेवाडी.विविध कारणांनी पुण्याची हवा प्रदूषित होत आहे. सिमेंट काँक्रिट आणि मिक्सर प्रकल्पांमुळे होणारे प्रदूषण याचा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे आताच आपल्याला महत्त्वाचे आणि ठोस निर्णय घ्यावे लागतील. सध्या पुणे शहरातील वाढत्या प्रदूषणामुळे व वाढत्या इमारतींमुळे श्वसनाचे आजार व खोकला नेहमीचे झाले आहेत. अशा गोष्टींमुळे पुणेकर त्रस्त झाले आहेत. वस्तीत असलेले सिमेंट मिक्सर प्रकल्प ताबडतोब बंद करावेत.- सुरेश पोतदार, वडगाव बुटुक.बचावासाठी अशी घ्या काळजीबाहेर पडताना शक्यतो मास्कचा वापर करा.लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि श्वसनाच्या आजार असलेल्या व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी.घरातील खिडक्या-दरवाजे स्वच्छ ठेवून धूळ साचू देऊ नये.सकाळी आणि सायंकाळी जास्त प्रदूषण असताना अनावश्यक बाहेर जाणे टाळावे.वृक्षारोपण करून परिसर स्वच्छ ठेवावा.कचरा जाळणे टाळावे आणि वाहनांचा अनावश्यक वापर कमी करावा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.