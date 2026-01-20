IND VS NZ ODI दरम्यान विराट कोहलीने काय पिऊन तोंड वाकडं केलं? दिग्गज खेळाडू का निवडत आहेत 'हे' ज्यूस, जाणून घ्या

Virat Kohli Mystery Drink Revealed : इंदौरच्या होळकर स्टेडिअमवर रविवारी झालेल्या भारत विरुद्ध न्यूझीलंड अंतिम एकदिवसीय सामन्यात विराट कोहलीने ५४वं एकदिवसीय शतक झळकावलं. त्यामुळे त्याचं सगळीकडेच कौतुक झालं. पण या सामन्यातील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.या व्हिडिओमध्ये विराट कोहली बॅटिंग करताना मध्येच उभा राहून एक छोट्या पॅकेटमधून काहीतरी ज्यूस पिताना दिसत आहे. मात्र ते ज्यूस पिताच त्याने तोंड वाकडं केल्यामुळे नेटकऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यानंतर केळ खाऊन पुन्हा एक घोट घेऊन तो ते ज्यूस गिळताना दिसत आहे. .तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार मोठ्या स्पोर्ट्स इव्हेंट्समध्ये ब्रेकच्या वेळी खेळाडू शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी विविध पेय घेतात. यामध्ये प्रामुख्याने पाणी किंवा गेटोरेडसारख्या स्पोर्ट्स ड्रिंक्सचा वापर केला जातो, जे ऊर्जा देतात आणि इलेक्ट्रोलाइट्सची भरपाई करतात. पण काही अॅथलीट्स पिकल ज्यूस देखील पितात! हा एक झिरो-कॅलरी ज्यूस आहे ज्याच्या चवीमुळे खेळाडू वेगवेगळी पण हास्यास्पद प्रतिक्रिया देतात..Explained: स्मृती मानधनाच्या वडिलांना झालेलं 'Angina Pectoris' आहे तरी काय? वाचा लक्षणे, कारणे अन् उपाय एका क्लिकवर.पिकल ज्यूस म्हणजे काय? (What is Pickle Juice)पिकल ज्यूस म्हणजे काकडीच्या लोणच्याच्या प्रक्रियेनंतर उरलेलं पाणी. हे पाणी, मीठ, व्हिनेगर आणि मसाल्यांनी बनवलेलं असतं. मसाल्यांमध्ये Dill (शेपू), लसूण किंवा किंचित साखर असू शकते. लोणच्यातल्या काकड्या काढल्यानंतर उरलेलं हे पाणी म्हणजेच पिकल ज्यूस, ज्यामध्ये काही आरोग्यदायी फायदे असतात..पिकल ज्यूसचे आरोग्यदायी फायदे१. हायड्रेशनसाठी मदत व्यायामानंतर शरीरातील पाणी आणि मिनरल्स, विशेषतः सोडियम आणि पोटॅशियम, घामाद्वारे कमी होतात. पिकल ज्यूसमध्ये पाणी आणि सोडियम असल्यामुळे ते शरीराला हायड्रेशनसाठी उपयुक्त ठरते.२. मसल क्रॅम्प कमी करणेखूप मेहनतीच्या व्यायामादरम्यान मसल क्रॅम्प्स येतात. पिकल ज्यूस पिल्याने क्रॅम्प्सचा कालावधी कमी होतो. एका लहान अभ्यासात असं दिसून आलं की ज्यांनी पिकल ज्यूस पिला, त्यांचे क्रॅम्प्स साधारण ४९ सेकंद कमी वेळ टिकले. हे परिणाम हायड्रेशनमुळे नाही, तर ब्राइनमधील घटक स्नायूंशी संबंधित न्यूरॉन्स शांत करतात..३. गट (Gut) स्वास्थ्यासाठी फायदेशीरफर्मेंटेड खाद्यपदार्थांमधील प्रोबायोटिक्स पोटाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात. फर्मेंटेड लोणच्याच्या रसामुळे पोटातील चांगल्या बॅक्टेरियाला मदत मिळते, ज्यामुळे गट मायक्रोबायोम टिकून राहतो. ४. रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवणेव्हिनेगर, जो पिकल ज्यूसमध्ये असतो, तो रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यात मदत करू शकतो. एका अभ्यासात असे आढळले की जे लोक जेवणापूर्वी व्हिनेगर घेतात, त्यांचे स्नायू ग्लुकोज चांगल्या प्रकारे शोषतात आणि जेवणानंतर रक्तातील साखर कमी होते..Heart Attack Risks: तुमच्या आरोग्याशी संबंधित 'हे' ४ घटक ठरतायत हृदयाचे शत्रू; ९९% भारतीयांना हार्ट अटॅकचा धोका! आजच तपासा.पिकल ज्यूसचे पोषण मूल्यअमेरिकेच्या USDA नुसार, फक्त १०० मिली पिकल ज्यूसमध्ये असतात:कॅलरीज: ०कार्बोहायड्रेट: ० ग्रॅमफॅट: ० ग्रॅमफायबर: ० ग्रॅमसोडियम: ३४२ मिलीग्रामपोटॅशियम: २९ मिलीग्रामसोडियम शरीरासाठी आवश्यक असतं, पण जास्त प्रमाणात घेणं हानिकारकही ठरू शकतं..पिकल ज्यूसचे दुष्परिणामपिकल ज्यूस सर्वांसाठी उपयुक्त नसतो. यातील आम्लता काहींना (उदा. GERD असलेल्या व्यक्तींना) त्रासदायक ठरू शकतं. तसंच, त्यातील सोडियमचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे हृदयविकार किंवा किडनीचे आजार असलेल्या व्यक्तींनी विशेष काळजी घेणं गरजेचं आहे. किती प्रमाणात पिकल ज्यूस पिणे योग्य?पिकल ज्यूसचे फायदे असले तरी ते पिणं मर्यादित ठेवणं आवश्यक आहे. पोषणतज्ज्ञ सांगतात की, "जर तुम्ही पिकल ज्यूसचा आहारात समावेश करणार असाल, तर इतर सोडियमयुक्त पदार्थांचे प्रमाण कमी करा." .Explained: हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी कोलेस्टेरॉलला समजून घ्या! समज, गैरसमज आणि निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली .या दिग्गज खेळाडूंनीही प्यायलं आहे पिकल ज्यूस?टेनिसच्या स्टार कार्लोस अल्काराझ याने फ्रेंच ओपनमध्ये जॅनिक सिनरविरुद्ध खेळताना पिकल ज्यूस घेतला होता. तसेच, ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेट संघाचे कर्णधार मिशेल मार्श यांना नुकतेच या शून्य-कॅलरी ज्यूसची चव अनुभवायला मिळाली आणि त्याचे रिएक्शन सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यांनी सांगितले की, यामुळे त्यांचे मसल क्रॅम्प दूर झाले.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.