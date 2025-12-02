First Cosmetic Gynecology Department India

First Ever Cosmetic Gynecology Department to Start in Mumbai's Kama Government Hospital

sakal

आरोग्य

Cosmetic Gynecology: कामा रुग्णालयात लवकरच ‘कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी’; देशात सरकारी रुग्णालयात प्रथमच विभाग सुरु होणार

कामा रुग्णालयात देशातील पहिला सरकारी ‘कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी’ विभाग सुरू होणार असून महिलांसाठी आधुनिक, सुरक्षित आणि प्रगत सेवा उपलब्ध होणार आहेत.
Published on

India’s First Government Cosmetic Gynaecology Department: महिलांच्या शरीरिक सौंदर्यविषयक समस्यांवर विशेष उपचार आता राज्य सरकारच्या कामा आणि आल्ब्लेस रुग्णालयात उपलब्ध होणार आहेत. पुढील वर्षापासून या रुग्णालयात कॉस्मेटिक गायनेकॉलॉजी विभाग सुरू होणार असून, देशभरातील सरकारी रुग्णालयात प्रथमच ही सुविधा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
women
women body
Life
women health
women life
Cosmetic plastic surgery
Gynecology
Woman
health
Healthcare
Marathi News Esakal
www.esakal.com