आरोग्य
Cosmetic Gynecology: कामा रुग्णालयात लवकरच ‘कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी’; देशात सरकारी रुग्णालयात प्रथमच विभाग सुरु होणार
कामा रुग्णालयात देशातील पहिला सरकारी ‘कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी’ विभाग सुरू होणार असून महिलांसाठी आधुनिक, सुरक्षित आणि प्रगत सेवा उपलब्ध होणार आहेत.
India’s First Government Cosmetic Gynaecology Department: महिलांच्या शरीरिक सौंदर्यविषयक समस्यांवर विशेष उपचार आता राज्य सरकारच्या कामा आणि आल्ब्लेस रुग्णालयात उपलब्ध होणार आहेत. पुढील वर्षापासून या रुग्णालयात कॉस्मेटिक गायनेकॉलॉजी विभाग सुरू होणार असून, देशभरातील सरकारी रुग्णालयात प्रथमच ही सुविधा मिळणार आहे.