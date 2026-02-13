दिवस प्रेमाचा...

स्त्री व पुरुष यांच्यामध्ये आकर्षण असणे हा निसर्गाचा नियम होय. निसर्गचक्र सुरू राहावे यासाठी फक्त मनुष्यप्राण्यांतच नाही तर प्रत्येक सजिवामध्ये पुनरुत्पादनाची संकल्पना निसर्गतःच असते. त्यासाठी विरुद्धलिंगी आकर्षणही आवश्यक असते. भारतीय संस्कृतीमध्ये ‘विवाह’ हा एक संस्कार म्हणून सांगितलेला आहे. विवाहसंस्कारातून गृहस्थाश्रमाची सुरुवात होते. याचे मुख्य उद्दिष्ट निरोगी, संपन्न, एकमेकांना अनुकूल स्त्री-पुरुष एकमेकांशी बांधले जावेत व त्यातून निरोगी अपत्याचा जन्म होऊन सृष्टिचक्र चालू राहावे हा असतो. विवाहसंस्कार समाजव्यवस्थेचाही मूलभूत पाया असतो.अर्थातच स्त्री-पुरुषामधील आकर्षण नैसर्गिक असले तरी त्याला संस्कारांची मर्यादा असावी लागते, तरच त्यातून स्त्री-पुरुषांचा उत्कर्ष होऊ शकतो, उत्तम संतती जन्म घेऊ शकते. विवाहामागची शास्त्रीय भूमिका किती महत्त्वाची आहे हे प्रत्येकाने समजून घ्यायला हवे..वयात येणे ही क्रिया मुलींमध्ये साधारण १३-१४व्या वर्षी तर मुलांमध्ये १६-१७व्या वर्षी पूर्ण होते. मात्र त्यांच्यामध्ये धातुसंपन्नता, वीर्यसंपन्नता येण्यासाठी, पर्यायाने मैथुनक्षमता येण्यासाठी अजून काही कालावधी जावा लागतो. म्हणूनच आपल्या शास्त्रांमध्ये गृहस्थाश्रमाची सुरुवात करण्यासाठी योग्य वयाची मर्यादा सांगितलेली आहे.पुमान् एकविंशतिवर्षः। अर्थात पुरुषाचे वय किमान २१ वर्षे व स्त्रीचे वय याहून थोडे कमी असावे. गृहस्थाश्रमाची सुरुवात या वयानंतर झाली तरी अपत्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी अजूून काही वर्षे थांबणे इष्ट असते हे पुढील सूत्रावरून समजते,तस्यां षोडषवर्षायां पञ्चविंशतिवर्षः पुरुषः पुत्रार्थं प्रयतेत।तदा हि तौ प्राप्तवीर्यौवीर्यान्वितम् अपत्यं जनयतः॥... अष्टांगसंग्रह शारीरस्थानपुरुष २५ वर्षांचा आणि स्त्री कमीत कमी १८-२० वर्षांची झाली आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ते दोघे वीर्यसंपन्न अवस्थेला पोहोचले की मगच वीर्यवान, निरोगी अपत्याला जन्म देण्यास सक्षम ठरतात.तेव्हा कमी वय असताना स्त्री-पुरुषांनी एकत्र येणे किंवा इतर कारणांमुळे त्यांचे वीर्य खर्च होणे हेे आरोग्यासाठी अहितकरच ठरू शकते.एकूणच जागतिकीकरणामुळे तसेच कालप्रवाहाच्या सुधारणांमध्ये स्त्री-पुरुषांतील संबंध वेगळ्या प्रकारे मोजले जाऊ लागले. स्त्री व पुरुषामधील अंतर किती असावे व त्यांनी कशा तऱ्हेने आपापले नातेसंबंध जपावेत यातही हल्ली खूप बदल झालेला दिसतो. स्त्री-पुरुषांनी एकत्र शिकावे, एकत्र खेळावे, एकमेकाला समजून घ्यावे, एकमेकाविषयी अनाठायी कुतूहल बाळगू नये म्हणून एकत्र शिक्षणपद्धती सुरू झाली व समाजात स्त्री-पुरुषांनी एकत्र येण्यावरची बंधने कमी झाली..प्रेम हा शब्द व्यक्तीच्या व समाजाच्या आरोग्यासाठी खरोखरच खूप महत्त्वाचा ठरतो. मनुष्याचे हृदय निर्मळ असेल तर त्यातून उत्पन्न होणाऱ्या भावनेला किंवा बाहेर पाडणाऱ्या शक्तीच्या प्रवाहाला प्रेम म्हटले जाते. परंतु त्याच हृदयात कुठल्याही प्रकारचे दोष, किल्बिष किंवा अशुद्धी असेल तर प्रेमाचा रंग गढूळ होतो किंवा प्रेम एका विशिष्ट दिशेनेच व्यक्त होऊ लागते. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचे म्हणजे हे प्रेम शारीरिक पातळीवर येऊन त्याला शारीरिक आकर्षणातून चालना मिळते आणि त्या प्रेमाचा शारीरिक जवळीक साधण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो. शारीरिक जवळिकीचा होणारा नैसर्गिक परिणाम सर्वांनाच आवडतो वा मानवतो असे नाही. स्त्री-पुरुष विवाहबद्ध झाल्याशिवाय संततीला जन्म द्यावा अशी तयारी भारतीय समाजात अजून तरी झालेली नाही. या शारीरिक जवळिकीतून स्त्रीला दिवस गेले तर लग्न करण्यावाचून गत्यंतर राहात नाही. अशा वेळी प्रेमाची शुद्धता उघड पडते. ज्यावेळी माणसे अधिक भौतिकवादी होतात तेव्हा सेवा, प्रेम, या गोष्टींना महत्त्व देण्यासाठी एक विशेष दिवस नक्की केले तर सोईचे ठरते. ‘व्हॅलेंटाइन डे’ हा दिवस प्रेम प्रकट करण्यासाठी नक्की केला असावा. पण हे प्रेम व्यक्त करताना ते किती शुद्ध आहे, ते केवळ मैत्रीपुरते आहे, त्या प्रेमामध्ये शारीरिक भोगाची मनिषा आहे किंवा त्या प्रेमाला केवळ एक गंमतीचा, केवळ एक कुतूहलाचा रंग आहे या सगळ्या गोष्टींचा विचार करणे भाग असते. प्रेम व्यक्त करण्यासाठी ही कल्पना चांगली असली तरी ज्यांना व्हॅलेंटाइन डेच्या विशिष्ट दिवशी फूल वा भेट देता आले नाही तर त्यांचे प्रेम नाही किंवा राग धरलेला आहे असे समजण्याचे कारण नसते. असलेले प्रेम व्यक्त करायला संकोच असला किंवा पूर्वी प्रेम व्यक्त करणे जमले नसल्यास ते या दिवशी व्यक्त करणे सोपे असते. भेट वस्तू देणे-घेणे, फुले देणे-घेणे, लाल गुलाब देणे हे सर्व भौतिक पातळीवर व व्यावसायिकांनी फुलवेलली प्रक्रिया आहे या दृष्टीने याकडे बघायला हरकत नाही. एखाद्या पुरुषाला स्त्रीविषयी किंवा एखाद्या स्त्रीला पुरुषाविषयी आकर्षण वाटत असले, दोघांची घनिष्ठ मैत्री असली, दोघे कुठल्याही कारणाने एकत्र राहत असतील तर यात प्रेमाचा नक्की कोठला रंग आहे हे या दिवशी नक्की करायला हरकत नाही. तसेच प्रेम म्हणजे सेवा, प्रेम म्हणजे दुसऱ्याला ओळखणे, प्रेम म्हणजे दुसऱ्याची सोय पाहणे, दुसऱ्याला मदत करण्याचा प्रयत्न करणे आणि प्रेमाच्या अनेक रंगांपैकी कोठल्या रंगात मिसळायचे आहे हे ठरवावे लागेल. एका विशिष्ट वयापर्यंत एकत्र असणे व मैत्री असणे एवढ्याच मर्यादेत प्रेमाते रंग विकसित होते. .स्त्री-पुरुषांमधल्या आकर्षणाला वयाची मर्यादा पाळणे आवश्यक असते, त्याचप्रमाणे अजून काही गोष्टी ध्यानात घ्याव्या लागतात. अतुल्यगोत्रम् - म्हणजे स्त्री व पुरुष वेगवेगळ्या गोत्रातील असायला हवेत. एका गोत्रात, तसेच त्याच्या उपविभागात (प्रवर) विवाह करणे अशास्त्रीय सांगितलेले आहे. आधुनिक वैद्यकशास्त्रानेही हे सिद्ध करून दाखवले आहे की एकाच परिवारात झालेल्या लग्नापासून होणाऱ्या मुलांमध्ये गुणसूत्रीय दोष येऊ शकतात. अतुल्यअभिजनाम् - स्त्री व पुरुष सामाजिक दृष्टिकोनातून एकसारखे असावेत. प्रतिष्ठा, धन, संपत्ती, आचार, विचार, सवयी या गोष्टींमध्ये फार तफावत नसावी. असंचारिरोगकूल प्रसूताम् - स्त्री व पुरुष या दोघांच्या घराण्यात संक्रामक रोगांचा इतिहास नसावा. अन्यथा यातून जोडीदाराला रोग होऊ शकतो, एवढेच नाही तर पुढच्या पिढीतही रोगाचे संक्रामण होऊ शकते. संक्रामक रोग या शब्दाने येथे मुख्यत्वे गुह्यरोग, काही प्रकारचे त्वचारोग, सध्याच्या काळातील एड्ससारखा रोग वगैरे अपेक्षित आहेत. मधुमेह, हृदयरोग, रक्तदाब वगैरे आनुवंशिक रोग पुढच्या पिढीत जाऊ नयेत यासाठी गर्भधारणेपूर्वी बीजसंस्कार, बीजशुद्धी करून घ्यावी . रूपशीलक्षणसंपन्नम् - दोघेेही रुपवान -तेजस्वी , सुशील आचरणाचे व शुभ लक्षणांनी युक्त असावेत. दोघेही शारीरिकदृष्ट्या निरोगी व व्यवस्थित वाढ झालेले असावेत. समाजामध्ये दोघांचाही नावलौकिक चांगला असावा, दोघांना एकमेकांसंप्रती प्रेमभाव असावा. .या मूलभूत आवश्यक गोष्टींवर आधारलेला गृहस्थाश्रम स्वतः स्त्री-पुरुष व त्यांच्या पोटी जन्माला येणाऱ्या अपत्यासाठीही श्रेयस्कर असतो. इंद्रियांच्या माध्यमातून आपण ज्ञान मिळवू शकतो, विविध क्रिया करू शकतो हे सर्वज्ञात आहेच. हीच इंद्रिये सुखाला, आनंदालाही कारणीभूत असतात आणि म्हणूनच इंद्रियांवर मन-बुद्धीचा अंकुश असावा लागतो. मैथुनाच्या संबंधातील सर्व नियम यासाठीच सांगितलेले आहेत. या नियमांचे पालन केले तर आनंदाबरोबर आरोग्याचाही लाभ होतो. भावी पिढी सुदृढ राहण्यास मदत मिळते. अन्यथा क्षणिक सुख मिळाल्याचा भास झाला तरी नंतर त्यातून अनेक समस्या उद्भवू शकतील. (श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानातून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.